"Soái ca tương lai" nhà Bảo Thanh: Mới lớp 9 đã cao 1m75, mẹ đùa nhìn con như... cột nhà!

Mới đây, diễn viên Bảo Thanh gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng - bé Đức Bảo (tên thân mật là Bin), hiện là học sinh lớp 9 - đã cao tới 1m75, vượt xa chiều cao của mẹ. Nữ diễn viên hài hước cho biết, mỗi lần nhìn con cô đều "giật mình vì nó cao như cột nhà", đồng thời thừa nhận con trai "lớn vọt" chỉ trong vài năm gần đây.

Bảo Thanh khoe con trai cao lớn hơn mẹ.

Theo Bảo Thanh, Đức Bảo thừa hưởng chiều cao nổi bật từ bố - anh cao gần 1m85 - cùng với chế độ ăn uống hợp lý và thói quen tập thể thao thường xuyên. Cậu bé được nhận xét là năng động, yêu thích bóng rổ, bơi lội và có tính cách lễ phép, chững chạc so với lứa tuổi.

Nhóc tỳ được thừa hưởng chiều cao từ bố.

Ngôi sao Về nhà đi con cho biết cô không đặt nặng chuyện ngoại hình, chỉ mong con trai trưởng thành khỏe mạnh, sống tử tế và có định hướng học tập rõ ràng. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn không giấu được niềm tự hào khi con ngày càng khôi ngô, "trổ mã" sớm, khiến nhiều người khen ngợi là "soái ca tương lai".

Bài đăng của Bảo Thanh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi diện mạo điển trai của Đức Bảo và hài hước trêu rằng "cậu nhóc sắp cao bằng bố", trong khi mẹ "chỉ còn đứng tới vai con".

Con trai Bảo Thanh được khen ngợi là "soái ca tương lai".

Bảo Thanh là nữ chính phim giờ vàng được yêu người yêu mến. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Sống chung với mẹ chồng và Về nhà đi con . Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên còn được khán giả yêu mến bởi tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con - “đủ nếp đủ tẻ”.

Bảo Thanh kết hôn khá sớm, làm mẹ lần đầu vào năm 21 tuổi. Năm 2021, nữ diễn viên chia sẻ tin vui đón chào con gái, tên ở nhà gọi là Nu.

Nói về hành trình lúc mới làm mẹ, Bảo Thanh thừa nhận rất vất vả. Khi đó cô vừa đi học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, vừa chăm con. “ Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì sợ. Sợ liệu mình sẽ làm mẹ như thế nào? Làm mẹ khi đang đi học thì cuộc sống sẽ ra sao? Tuy nhiên, nỗi sợ lớn nhất là sợ không biết mình có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hay không" , Bảo Thanh từng tâm sự. Nhưng được sự động viên của gia đình, ông xã, cô đã vượt qua được những trở ngại.

Gia đình hạnh phúc của Bảo Thanh.

Từ khi còn nhỏ, bé Bin đã được nhận xét là thông minh, hoạt ngôn và luôn biết cách pha trò khiến mẹ cười suốt ngày. Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình, đặc biệt là sự gắn bó giữa hai mẹ con. Cô cho biết Bin là cậu bé rất tình cảm, mỗi khi mắc lỗi đều tự viết thư xin lỗi và không ngại tâm sự với mẹ về mọi chuyện trong cuộc sống.

Năm 2021, Bảo Thanh sinh con thứ 2 - bé Nu. Nữ diễn viên nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ cậu con trai lớn. Bé Bin tỏ ra rất chững chạc, luôn quấn quýt bên em và phụ mẹ chăm sóc em nhỏ. Với nữ diễn viên, hai con chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất trong cuộc sống. Cô từng chia sẻ đầy yêu thương về con trai: “Em mèo bé bỏng yêu thương nhất trên đời của bố mẹ”.