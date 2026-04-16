Buổi livestream tối 13/4 ban đầu mang đầy đủ dáng dấp của một cuộc giao lưu thân tình, nơi những "Anh Trai" đang ở độ rực rỡ nhất của sự nghiệp cùng ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện phiếm và những giai điệu ngẫu hứng. Trong một không gian lẽ ra là sự cộng hưởng của niềm vui và sự sáng tạo, khán giả đã chờ đợi những cú punchline sắc sảo - thứ vốn đã làm nên thương hiệu của một "quái vật lyric" như B Ray. Thế nhưng, thứ được thốt ra lại là một gáo nước lạnh dội thẳng vào kỳ vọng của số đông.

Việc nhắc tên trực tiếp một đồng nghiệp nữ vào một ngữ cảnh nhạy cảm, mang hàm ý cợt nhả về giới, đã ngay lập tức làm biến dạng bầu không khí vốn đang cởi mở. Khi một nghệ sĩ đã bước ra ánh sáng mainstream hơn hai năm, ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên của những chương trình quốc gia và trở thành hình mẫu của giới trẻ, sự "hồn nhiên" trong việc sử dụng ngôn từ để hạ thấp phụ nữ không còn được xem là một sai sót hồn nhiên. Nó là biểu hiện của một lỗ hổng nhận thức đáng báo động. Trong một xã hội hiện đại, nơi ranh giới giữa cá tính nghệ thuật và sự quấy rối ngôn từ ngày càng được phân định rõ rệt, câu hỏi đặt ra không còn là B Ray sẽ xin lỗi như thế nào, mà là tại sao sau rất nhiều lần "vấp", cái đích đến của sự trưởng thành trong tư duy đối với anh vẫn là một hành trình xa vời đến thế?

Khi lời nói cũng là sự xâm hại

Sai lầm lớn nhất của rất nhiều người - và có lẽ của chính B Ray - là mặc định rằng sự quấy rối chỉ tồn tại khi có những va chạm vật lý. Họ tin rằng lời nói thì gió bay, rằng một câu đùa nhạy cảm trên sóng trực tiếp chỉ là sự "suồng sã" vô hại giữa những người anh em. Nhưng thực tế, trong một xã hội văn minh, ranh giới giữa sự cá tính và sự xâm hại vốn không nằm ở bàn tay, mà nằm ở thái độ.

Việc huýt sáo cợt nhả một cô gái lạ trên phố từ lâu đã được định danh là Catcalling - một hành vi quấy rối đường phố bị lên án toàn cầu. Vậy, việc lôi tên một đồng nghiệp nữ vào một câu rap mang hàm ý chiếm hữu tình dục trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn người xem livestream, nên được gọi là gì nếu không phải là một phiên bản "Digital Catcalling" bất lịch sự và mang tính xúc phạm? Khi một người nghệ sĩ dùng quyền lực của chiếc microphone để biến hình ảnh của một người phụ nữ thành công cụ đùa cợt, cũng là sự tấn công trực diện vào danh dự cá nhân.

B Ray dường như đang nhầm lẫn giữa sự cá tính và sự nam tính độc hại (Toxic Masculinity). Việc lôi tên một người phụ nữ ra để làm "nguyên liệu" cho những câu punchline xấu xí là kiểu "mua vui" rẻ tiền nhất, nơi giá trị của phụ nữ bị hạ thấp để phục vụ cho sự thỏa mãn tức thời của một đám đông đang cười đùa trên livestream.Chúng ta cần phải tỉnh táo để đập tan tư duy lỗi thời: "Chỉ là lời nói thôi, làm gì mà căng". Sự tấn công bằng ngôn từ có sức sát thương không hề kém cạnh những vết thương hữu hình. Nó tạo ra một môi trường độc hại, nơi phụ nữ bị tước đoạt quyền được tôn trọng và bị đẩy vào thế yếu khi bỗng dưng trở thành nạn nhân của những trò "sex joke" từ trên trời rơi xuống. Họ thậm chí còn không xuất hiện trong buổi livestream đấy. Một lời nói thốt ra trong lúc "vui mồm" không làm anh ngầu hơn, nó chỉ phản chiếu sự nghèo nàn trong thế giới quan và sự thiếu hụt lòng trắc ẩn đối với những người phụ nhữ- những người lẽ ra phải là đồng nghiệp, là nguồn cảm hứng, chứ không phải là đối tượng để cợt nhả. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục bao biện cho những hành vi này bằng cái mác "phong cách Underground", chúng ta đang vô tình đồng lõa với một nền văn hóa coi thường phụ nữ núp bóng nghệ thuật.

Nhạc Rap, từ thuở sơ khai, vốn luôn tồn tại trên lằn ranh của những tranh cãi không hồi kết về ranh giới giữa tự do ngôn luận và chuẩn mực đạo đức. Ngay tại Mỹ - "thánh địa" của Hip-hop, nơi sự phóng khoáng được đẩy lên cao nhất - ca từ dung tục nhắm vào phái nữ chưa bao giờ được mặc định là hiển nhiên. Hãy nhớ về làn sóng phẫn nộ toàn cầu khi Kanye West tuyên bố mình đã làm nên sự nổi tiếng của Taylor Swift bằng một câu rap đầy tính chiếm hữu tình dục. Ngay cả ở một thị trường cởi mở, công chúng vẫn sẵn sàng quay lưng với những nghệ sĩ lấy sự xúc phạm đồng nghiệp nữ làm bàn đạp cho cái tôi cá nhân.

Vì vậy, khi đặt trong bối cảnh một quốc gia Á Đông như Việt Nam, nơi các giá trị về sự chừng mực và tôn trọng phụ nữ luôn được đặt lên hàng đầu, hành vi của B Ray không còn là một cuộc dạo chơi trên lằn ranh nhạy cảm nữa - đó là một cú nhảy qua vực thẳm của sự phản cảm. Khi đã bước chân vào dòng chảy mainstream, xuất hiện trong những chương trình đại chúng với tệp khán giả trải dài mọi độ tuổi và tầng lớp, mỗi câu rap của anh không còn là tài sản riêng trong phòng thu. Nó là một thông điệp văn hóa. Việc thản nhiên sử dụng "sex joke" và lấy lý do "vui mồm" để bình thường hóa việc coi phụ nữ là vật thể chính là biểu hiện rõ nhất của một tư duy kém văn minh.

Hệ lụy của việc này không chỉ dừng lại ở sự tổn thương của những người bị réo tên, mà còn là một sự "đầu độc" âm thầm đối với cộng đồng người hâm mộ. Khi thần tượng của họ coi việc cợt nhả phụ nữ là một trò đùa vô hại, một thế hệ trẻ sẽ lớn lên với niềm tin sai lệch rằng đó là chuẩn mực của sự tự do. Tệ hại hơn, nó vô tình bôi đen hình ảnh của dòng nhạc Rap trong mắt khán giả đại chúng Việt Nam - những người vốn đang dần mở lòng để đón nhận Rap vào dòng chảy chung của Vpop. Đừng đổ lỗi cho "văn hóa Rap" khi chính anh đang tự tay phá hủy đi sự nghiêm túc của dòng nhạc này bằng những bản năng chưa được kiểm soát. Một nghệ sĩ thực thụ dùng tài năng để nâng tầm văn hóa, chứ không phải dùng sự thô tục để thử thách lòng kiên nhẫn của xã hội.

Đủ lời xin lỗi rồi, B Ray ơi

Sự nổi tiếng, trong thế giới của những người làm nghệ thuật đại chúng, chưa bao giờ là một đặc quyền đơn độc. Nó luôn đi kèm với một bản khế ước ngầm về trách nhiệm xã hội. Với B Ray, người từng nắm giữ chiếc ghế Huấn luyện viên của những chương trình âm nhạc "tỷ view" và là hình mẫu của rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi, bản khế ước đó còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. Anh không còn là một rapper Underground đứng trong bóng tối để có thể nhân danh sự phóng khoáng mà "thích gì nói nấy". Mỗi câu chữ, mỗi thái độ của anh lúc này đã trở thành một "mẫu số" chung, góp phần trong trách nhiệm định hình tư duy và cách hành xử cho cả một thế hệ khán giả đang trong giai đoạn hình thành nhân cách.

Nguy hiểm lớn nhất không nằm ở bản thân một câu rap thô thiển, mà nằm ở hệ tư tưởng mà nó vô tình gieo rắc. Nếu những sai phạm mang tính chất quấy rối ngôn từ của B Ray tiếp tục được bao dung hoặc bỏ qua một cách dễ dàng, chúng ta đang gửi đi một thông điệp cực kỳ độc hại: "Chỉ cần bạn có tài, bạn có đặc quyền được coi thường phụ nữ". Đây là một tiền lệ mang tính phá hủy đối với văn hóa Hip-hop Việt Nam. Nó biến sự tài năng thành một tấm giấy phép để nghệ sĩ đứng trên đạo đức, và biến sự ngông cuồng trở thành cái cớ để chà đạp lên những giá trị nhân bản tối thiểu.

Chúng ta không thể đòi hỏi một nền âm nhạc văn minh nếu những người dẫn dắt của dòng nhạc đó vẫn giữ một tư duy lệch lạc về con người. Một rapper có sức ảnh hưởng phải là người mở đường bằng tư duy sắc bén và ngôn từ có chiều sâu, chứ không phải là người cổ xúy cho những hành vi "catcalling" trên không gian mạng. Khi B Ray cợt nhả về đồng nghiệp nữ trên một phiên livestream công khai, anh đang vô tình cấp quyền cho hàng triệu fan trẻ tin rằng việc "sex joke" là vô hại.

Cái giá của sự nổi tiếng chính là việc anh phải từ bỏ quyền được "hồn nhiên" sai lầm. Một người dẫn dắt đúng nghĩa không chỉ dạy học trò cách gieo vần, mà còn phải làm gương trong cách đối nhân xử thế. Nếu không có một sự chỉ trích dứt khoát và một cơ chế tự kiểm điểm nghiêm khắc, Rap Việt sẽ mãi quẩn quanh trong cái mác "nhạc rác" trong mắt những người yêu chuộng sự tử tế. Tài năng có thể mang anh đến đỉnh cao, nhưng chỉ có nhân cách và sự tôn trọng đối với cộng đồng mới có thể giữ anh ở lại đó một cách xứng đáng. Đã đến lúc B Ray cần hiểu rằng, trách nhiệm của một ngôi sao không phải là để tỏa sáng bằng mọi giá, mà là để không làm vẩn đục thế giới quan của những người đang dõi theo mình.

Trong văn hóa ứng xử, lời xin lỗi vốn là một hành vi mang tính hàn gắn, là điểm khởi đầu cho sự hối lỗi và thay đổi. Thế nhưng, nhìn vào "hệ sinh thái" scandal của B Ray, người ta bắt đầu thấy một sự biến tướng đáng ngại: lời xin lỗi đã trở thành một loại "thủ tục hành chính" định kỳ. Từ những phát ngôn gây tranh cãi về tư tưởng năm 2024, đến những ca từ lệch chuẩn năm 2025, và giờ là hành vi quấy rối ngôn từ năm 2026, tất cả đều được giải quyết bằng một công thức chung: vấp ngã - dư luận phẫn nộ - cúi đầu xin lỗi - rồi lại tái phạm.

Việc một nghệ sĩ liên tục phải xin lỗi cho những sai lầm cùng bản chất trong suốt ba năm liên tiếp không còn là biểu hiện của sự "chậm học", mà là minh chứng cho một mindset coi nhẹ những giá trị chuẩn mực. Sự thiếu chân thành ấy lộ rõ nhất qua thái độ: một phiên livestream xin lỗi diễn ra trong tiếng cười cợt, nơi hình phạt cho một hành vi xúc phạm phụ nữ được xem như một trò đùa "đánh tay" giữa những người bạn. Thái độ đó cho thấy B Ray dường như không hề sợ mình đã làm tổn thương ai; anh ta chỉ đang sợ áp lực từ dư luận và những rắc rối ảnh hưởng đến hợp đồng của chính mình. Khi lời xin lỗi được thốt ra chỉ để "dập lửa" truyền thông thay vì xuất phát từ sự cắn rứt lương tâm, nó hoàn toàn mất đi linh hồn và giá trị đạo đức.

Điều này tạo ra một vòng lặp độc hại: Nghệ sĩ tin rằng mọi lỗi lầm đều có thể được xóa sạch chỉ bằng một bài đăng nửa đêm hoặc một vài phút trầm mặc trên livestream. Nhưng niềm tin ấy đang thách thức lòng kiên nhẫn của công chúng. Khi lời xin lỗi trở thành một chiến thuật quản trị khủng hoảng chuyên nghiệp, nó cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ đó không có bất kỳ cơ chế tự kiểm hay một "la bàn nội tâm" nào để dừng lại trước khi thốt ra những lời sai trái. Họ biết giới hạn ở đâu, nhưng họ vẫn chọn vượt qua, vì họ tin rằng cái giá phải trả cho việc sai trái là quá rẻ.

Chúng ta cần phải phân định rạch ròi: Một lời xin lỗi chân thành là lời xin lỗi dẫn đến sự thay đổi vĩnh viễn trong hành vi. Ngược lại, một lời xin lỗi qua loa chỉ đơn giản là một sự đối phó xảo quyệt. Đã đến lúc cộng đồng và các nhãn hàng cần nhìn nhận lại giá trị của những lời "xin lỗi" này. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục chấp nhận những dòng trạng thái hối lỗi như một thói quen, chúng ta đang gián tiếp nuôi dưỡng sự trơ lì trong nhân cách nghệ sĩ. Một ngôi sao thực thụ không xây dựng sự nghiệp bằng số lượng các bài đăng xin lỗi, mà bằng bản lĩnh đứng vững sau những tác phẩm sạch và một lối sống có trách nhiệm. Sự tha thứ không nên là một món quà được ban phát vô điều kiện cho những người coi việc sai lầm là một phần của quy trình vận hành sự nghiệp.

Đừng lợi dụng sự bao dung của khán giả

Sự bao dung của công chúng vốn là một món quà, nhưng nó không phải là một tấm chi phiếu trống để nghệ sĩ có thể tùy nghi sử dụng mỗi khi vấp ngã. Đã đến lúc showbiz Việt cần một cơ chế tự lọc khắt khe hơn, nơi những giá trị đạo đức cơ bản không thể bị đánh đổi bằng những lời xin lỗi lúc nửa đêm hay những bài đăng chữa cháy chóng vánh. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục dễ dãi trước những hành vi lệch chuẩn, chúng ta đang vô tình hạ thấp tiêu chuẩn văn hóa của chính mình và thỏa hiệp với sự thiếu tôn trọng nhân phẩm con người.

Phụ nữ, dù là đồng nghiệp hay khán giả, xứng đáng được tôn trọng từ trong tư duy và hành động thực chất, chứ không phải là những đối tượng để các rapper mang ra làm "con mồi" cho các câu punchline hạ thấp nhân phẩm rồi thu hồi bằng một vài dòng trạng thái. Một nghệ sĩ thực thụ không được phép núp bóng sự "ngẫu hứng" hay "cá tính" để che đậy cho sự thô lỗ. Sự tự do trong nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó đi kèm với sự tự trọng của người cầm mic.

B Ray, và rộng hơn là cả cộng đồng Rap Việt, đang đứng trước một ngưỡng cửa mang tính quyết định. Họ có thể chọn trưởng thành thực sự để hòa nhập vào dòng chảy văn minh của xã hội, hoặc sẽ bị đào thải bởi chính tệp khán giả mà họ đang phục vụ - những người ngày càng có nhận thức cao về nhân cách và sự tôn trọng giới. Sự thay đổi không nằm ở việc viết ra một lời xin lỗi khéo léo hơn cho lần sau, mà nằm ở việc không bao giờ để lần sau đó xảy ra. Đừng để đến khi sân khấu tắt đèn và khán giả rời đi, nghệ sĩ mới nhận ra rằng cái giá của sự ngông cuồng chính là cảm giác cô độc trong chính thế giới âm nhạc của mình.