Số tiền 26 triệu khiến vợ nghệ sĩ Công Lý suy sụp, khóc cạn nước mắt

Mới đây, Ngọc Hà - vợ nghệ sĩ Công Lý gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện bị hack thẻ ngân hàng, xuất hiện giao dịch ở nước ngoài và mất một khoản tiền khoảng 26 triệu đồng. Trên trang cá nhân, cô cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng và buồn bã đến mất ngủ, phát bệnh khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra.

Theo chia sẻ, sự việc diễn ra vào chiều 13/3 khi Ngọc Hà đang ở nhà. Trong lúc cầm điện thoại, cô bất ngờ nhận được thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản bị trừ tiền. Ban đầu, bà xã NSND Công Lý nghĩ rằng mình đã làm rơi thẻ hoặc có giao dịch nào đó mà bản thân quên mất. Tuy nhiên, kiểm tra lại thì chiếc thẻ vẫn còn nguyên trong ví. Ngọc Hà cho biết số tiền này có thể không nhiều với nhiều người nhưng lớn với gia đình cô ở thời điểm hiện tại.

Điều khiến cô càng bất ngờ hơn là thời gian gần nhất sử dụng chiếc thẻ này đã từ tháng 10/2025 khi đi Hàn Quốc. Từ đó đến nay, Ngọc Hà cho biết cô hầu như không mang thẻ ra ngoài sử dụng, mọi chi tiêu đều thực hiện bằng hình thức thanh toán online. Là người làm báo nên Ngọc Hà cho biết bản thân khá cẩn thận trong các giao dịch tài chính. Cô khẳng định mình không bấm vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai và cũng không nghe những cuộc gọi đáng ngờ.

Vợ nghệ sĩ Công Lý bị hack thẻ ngân hàng, bị trừ chi tiêu gần 26 triệu đồng

"May mắn là đúng lúc đó tôi đang cầm điện thoại nên phát hiện kịp thời để khóa thẻ ngay lập tức, rồi chạy ra ngân hàng gần nhà để xử lý. Khoá thẻ vĩnh viễn. Nếu lúc đó tôi không cầm máy, có lẽ số tiền bị trừ sẽ còn nhiều hơn nữa. Thực sự tôi rất buồn. Mình đã cẩn thận như vậy: không nhấn link lạ, không cung cấp OTP, hạn chế dùng thẻ… vậy mà sự việc vẫn xảy ra.

Có thể với nhiều người đây không phải là số tiền quá lớn, nhưng với tôi và gia đình ở thời điểm này, đó thực sự là một khoản tiền rất đáng tiếc. Giờ tôi chỉ biết chờ ngân hàng truy soát giao dịch và hy vọng mọi việc sẽ được sớm giải quyết để mình không bị thiệt thòi. Tôi viết những dòng này chỉ mong mọi người hãy luôn thật cẩn trọng trong mọi giao dịch tài chính của mình. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ là một lời nhắc để tất cả chúng ta cảnh giác hơn!", Ngọc Hà nhấn mạnh.

Vợ nghệ sĩ Công Lý suy sụp vì số tiền trên rất lớn với gia đình cô. Ngọc Hà từng chia sẻ làm tiếp thị liên kết suốt 2 tháng mới kiếm được 31 triệu

Ngọc Hà cũng cho biết sau sự việc, cô đã khóc rất nhiều và rơi vào trạng thái suy sụp vì cảm giác bất lực khi bản thân đã rất cẩn thận nhưng vẫn gặp sự cố. Hiện tại, cô chỉ có thể chờ phía ngân hàng tiến hành truy soát giao dịch và hy vọng sự việc sớm được giải quyết để tránh thiệt hại thêm. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và hy vọng ngân hàng sớm xử lý để Ngọc Hà có thể lấy lại khoản tiền bị mất. Đồng thời, câu chuyện cũng khiến không ít người giật mình vì những rủi ro tài chính có thể xảy ra dù đã rất cẩn thận.

Từ sau khi nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ, Ngọc Hà chủ yếu tập trung chăm sóc chồng trong quá trình hồi phục, đồng thời duy trì công việc cá nhân và hoạt động trên mạng xã hội. Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, từ sinh hoạt hàng ngày đến các lần Công Lý xuất hiện trở lại tại sự kiện hay tham gia hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, cô cũng thử sức với một số công việc online như bán hàng và tiếp thị liên kết để có thêm thu nhập. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều áp lực, Ngọc Hà cho biết điều quan trọng nhất với cô hiện tại là giữ tinh thần tích cực, chăm sóc tốt cho bản thân và đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục sức khỏe.

Ngọc Hà cho biết dù cuộc sống khó khăn hơn nhưng cô chưa từng xin hay lấy của ai bất kì điều gì

Ảnh: FBNV