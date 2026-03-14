Hòa Minzy gặp chuyện dở khóc dở cười sau khi công khai chồng Đại úy

Có sự nghiệp thành công nhưng Hòa Minzy lại có tình duyên khá lận đận. Khoảng 1 tuần trước, nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi chính thức công khai ông xã Đại úy Thăng Văn Cương. Thời điểm đó, dàn sao Việt và loạt người hâm mộ đã gửi lời chúc, vui mừng khi cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc.

Mới đây, Hòa Minzy khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc tương tác hài hước với người hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ đăng tải đoạn hội thoại cho thấy một fan thẳng thắn bày tỏ chỉ thích xem hình ảnh, video của Hoà và chồng đại uý hơn là những bài đăng cá nhân của cô.

Cụ thể, người hâm mộ viết: “Giờ chị nói thật là chị chỉ thích xem hình ảnh và video của Hòa Cương thôi”. Trước lời chia sẻ có phần “phũ phàng”, giọng ca Bắc Ninh đáp lại đầy hài hước: “Hahhahaha chị hết yêu em rồi”. Tuy nhiên, fan này tiếp tục trêu đùa rằng trước đây là fan của cô, nhưng giờ đã “chuyển hướng” sang yêu thích Đại uý Thăng Văn Cương, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc tới hai mẹ con.

Chia sẻ câu chuyện này, Hòa Minzy không giấu được sự “dở khóc dở cười”, thừa nhận rằng hiện tại nhiều khán giả quan tâm đến ông xã của cô nhiều hơn. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Trung bình khán giả của tôi hiện tại khi tôi đăng ảnh một mình. Không chịu đâu các chị ơi".

Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với ông xã Đại úy khoảng 1 tuần trước. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ 9x mới đây hài hước tiết lộ câu chuyện fan hiện tại chỉ muốn xem hình ảnh của Thăng Văn Cương chứ không phải cô. Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, Hòa Minzy đã phải trực tiếp lên tiếng khi một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội bị cho là làm lộ chân dung con gái của cô. Trong hình, một tài khoản đăng tải khoảnh khắc gia đình gồm nữ ca sĩ, đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện phía sau xuất hiện một bức ảnh khác ghi lại hình ảnh một bé gái nhỏ được cho là đang được nam đại úy bồng bế, từ đó dấy lên nghi vấn đây là “sơ hở” khiến danh tính con gái của Hòa Minzy bị lộ.

Trước những đồn đoán lan rộng, Hòa Minzy nhanh chóng khẳng định bức ảnh nói trên là sản phẩm giả mạo được tạo bằng công nghệ AI, hoàn toàn không phải hình ảnh thật. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng khi một bộ phận cư dân mạng vẫn tin vào thông tin sai lệch, dẫn đến những suy đoán ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của gia đình cô.

Hoà Minzy chia sẻ: "Làm ơn, đừng tạo nick giả, đừng tạo ảnh AI, đừng tạo ảnh giả rồi đưa thông tin linh tinh nữa được không ạ. Vào đọc bình luận mọi người còn rất tin nữa chứ, ý là không ai phân biệt được ảnh thật ảnh giả hả mọi người huhu. Cái mặt nó rõ là AI như thế mà. Fan thấy nick nào up mấy clip thế này report hết giúp Hòa cái ạ. Hòa nhắc các nick kiểu này nha, thật sự không muốn làm mạnh tay đâu. Dừng lại đi ạ".

Hòa Minzy lên tiếng đính chính bức ảnh được cho là chân dung của con gái. Ảnh: FBNV

Về chuyện đăng tải hình ảnh của chồng, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết sẽ ngưng chia sẻ trên mạng xã hội. Vì chồng là quân nhân, Hòa Minzy biết phải hạn chế để nửa kia tập trung cho công việc. Vừa qua cô chỉ chia sẻ một chút để anh thoải mái tâm lý, hiểu hơn cuộc sống của vợ.

Trong bài viết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng cho biết sẽ không đăng tải video gì nữa vì sợ vướng ý kiến trái chiều. Cô cho hay: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi bọn em không có đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ".

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy còn hài hước chia sẻ rằng cô có antifan rất đông: "Các chị xui em đăng nhiều nhé, các chị nhắm bảo vệ nổi em không. Chứ anti em đông lắm ấy. Thật sự đấy".