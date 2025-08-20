So sánh Tôn Di tuổi 32 và Thích Vy tuổi 41 liền nhận ra ngay sự "quá đà" trong việc can thiệp thẩm mỹ

Sự lựa chọn khác biệt của Tôn Di

Ba năm sau khi ly hôn, Tôn Di (sinh năm 1993) hiếm khi nhắc lại cuộc hôn nhân với diễn viên Đổng Tử Kiện. Tuy nhiên, một phát ngôn trong chương trình truyền hình gần đây đã khiến cô trở lại tâm điểm chú ý: “Kết hôn mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc hơn là chỉ tập trung kiếm tiền”.

Câu trả lời ấy khiến nhiều khán giả nhớ lại quãng thời gian 2016, khi cô công khai yêu và kết hôn với Đổng Tử Kiện – lúc đó đã có chỗ đứng trong nghề, lại được hậu thuẫn bởi mẹ là quản lý nổi tiếng Vương Kinh Hoa. Trong mắt dư luận, Tôn Di khi ấy dường như “từ tân binh hóa phượng hoàng”.

Hôn nhân kéo dài gần 5 năm khép lại năm 2022. Sau ly hôn, diện mạo và thần thái của Tôn Di cũng có nhiều thay đổi. Nếu như trước kia, cô mang vẻ ngọt ngào, trong trẻo của một “tiểu hoa” đang yêu, thì hiện tại, người đẹp 32 tuổi lại toát lên khí chất trưởng thành, tự lập và cả sự mạnh mẽ của một bà mẹ đơn thân.

Dù dấu vết tuổi tác như nếp nhăn, quầng thâm đã lộ rõ, song gương mặt cô lại trở nên mềm mại, tự nhiên hơn – phản ánh quá trình trưởng thành thay vì can thiệp thẩm mỹ quá mức.

Thích Vy – nữ nghệ sĩ “thẳng thắn” của Cbiz

Trái ngược, Thích Vy (sinh năm 1984) lại là gương mặt tiêu biểu cho kiểu nghệ sĩ thẳng thắn, dám nói về chuyện thẩm mỹ công khai. Cô từng gây bất ngờ trên sóng Hướng Về Cuộc Sống khi thoải mái thừa nhận việc cắt mí, thậm chí còn tiết lộ đôi mắt thường sưng vào mỗi buổi sáng.

Từng có tin đồn cô gặp “quy tắc ngầm” khi quay phim, song bản thân và quản lý đều phủ nhận. Sau đó, Thích Vy tạo dấu ấn lớn với phim Hạ Gia Tam Thiên Kim, cũng như tình yêu đẹp cùng ông xã Lý Thừa Húc. Gia đình hạnh phúc và sự nghiệp vững vàng giúp hình ảnh cô càng được yêu mến.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thích Vy lại trở thành chủ đề bàn tán bởi gương mặt thay đổi. Trong chương trình Du Lịch Lãng Mạn Của Vợ Chồng, nhiều khán giả nhận xét biểu cảm của cô gượng gạo, mắt “xếch” hơn thường thấy. Trên sóng livestream, Thích Vy thẳng thắn cho biết: việc tiêm botox quá nhiều khiến cơ mặt cứng, lông mày không cử động, làm ánh nhìn thiếu tự nhiên.

Bài học từ “quá đà” trong thẩm mỹ

So sánh hai nghệ sĩ, dễ thấy chỉ cách nhau 9 tuổi nhưng Tôn Di và Thích Vy lại mang đến hai hình ảnh trái ngược: một bên chọn để diện mạo thay đổi tự nhiên theo thời gian, một bên lại đối diện hậu quả của việc can thiệp y học thẩm mỹ quá mức.

Trong showbiz – nơi “sống nhờ nhan sắc” – việc lựa chọn chăm sóc da, làm đẹp hay thậm chí can thiệp dao kéo vốn không có gì sai. Song, khi vượt quá giới hạn, tác hại có thể để lại lâu dài: từ gương mặt đơ cứng, biểu cảm nghèo nàn cho tới tổn hại sức khỏe da.

Bản thân Thích Vy cũng thừa nhận: “Làm đẹp phải biết điểm dừng”. Lời cảnh báo ấy là bài học không chỉ dành cho nghệ sĩ, mà còn cho tất cả những ai đang chạy theo “tiêu chuẩn hoàn hảo” một cách mù quáng.