So sánh Poco X8 Pro với X8 Pro Max: Nên chọn nào?

Vậy sự chênh lệch này đến từ đâu và người dùng có thực sự cần nâng cấp lên phiên bản Max hay không?

Thiết kế tương đồng nhưng khác biệt về kích thước

Về cơ bản, cả hai thiết bị đều chia sẻ chung một ngôn ngữ thiết kế và mức độ hoàn thiện cực kỳ tốt, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68. Tuy nhiên, do phải gánh vác một viên pin lớn hơn, phiên bản Pro Max có trọng lượng lên tới 220 gram, nhỉnh hơn một chút so với mức 200 gram của người anh em.

Không gian hiển thị cũng là một yếu tố phân cấp rõ rệt khi bản cao cấp sở hữu màn hình kích thước 6,83 inch, mang lại không gian giải trí rộng rãi hơn hẳn so với kích thước 6,59 inch của bản tiêu chuẩn. Dù vậy, chất lượng hiển thị của cả hai là tương đương nhau với tấm nền AMOLED hỗ trợ 68 tỷ màu, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa vươn tới mức 3500 nits xuất sắc.

Màn hình AMOLED sắc nét trên POCO X8 Pro. Ảnh: thegioididong.com

Sự chênh lệch mạnh mẽ về sức mạnh phần cứng

Yếu tố khác biệt lớn nhất và cũng là lý do chính khiến giá bán chênh lệch nằm ở bộ vi xử lý và dung lượng RAM. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị con chip cực kỳ mạnh mẽ là Dimensity 9500S, mang lại hiệu suất vượt trội hơn nhiều so với con chip Dimensity 8500 Ultra trên bản tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, mức RAM khởi điểm của bản Pro Max bắt đầu từ 12GB, gấp rưỡi so với mức 8GB của bản thường. Dù chia sẻ chung chuẩn tốc độ đọc ghi bộ nhớ UFS 4.1 siêu tốc, sự nâng cấp về vi xử lý và dung lượng RAM giúp bản Max mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho các nhu cầu sử dụng nặng và đa nhiệm.

Camera giữ nguyên nhưng nâng cấp dung lượng pin

Nếu bạn kỳ vọng vào một sự lột xác về khả năng nhiếp ảnh thì có thể bạn sẽ thất vọng, bởi toàn bộ hệ thống camera từ ống kính chính, góc siêu rộng cho đến camera selfie trên cả hai máy đều hoàn toàn giống hệt nhau. Những tính năng phụ trợ như hệ thống loa, cảm biến vân tay hay hệ điều hành cũng không có bất kỳ điểm khác biệt nào.

Đổi lại, phiên bản Max lại mang đến một viên pin có dung lượng khổng lồ lên tới 8500 mAh, vượt trội hoàn toàn so với mức 6500 mAh trên chiếc POCO X8 Pro . Cả hai đều đi kèm củ sạc nhanh công suất 100W trong hộp, nhưng hiển nhiên thời gian để sạc đầy viên pin 8500 mAh sẽ mất nhiều thời gian hơn đôi chút.

Cụm camera gọn gàng trên POCO X8 Pro. Ảnh: thegioididong.com

Lời khuyên: Đâu là sự lựa chọn hợp lý?

Với mức giá chỉ 9,29 triệu đồng tại Thế Giới Di Động đi kèm hỗ trợ trả chậm 0%, phiên bản tiêu chuẩn thực sự là một thiết bị quá đủ dùng đối với phần lớn người tiêu dùng. Viên pin 6500 mAh và con chip Dimensity 8500 Ultra đã dư sức đáp ứng trơn tru các nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn là một người dùng muốn sở hữu một cỗ máy hoàn hảo nhất, không bao giờ phải lăn tăn về cấu hình hay nỗi lo hết pin, thì việc chi thêm tiền nâng cấp lên phiên bản Pro Max cũng là một sự quyết định đáng cân nhắc.