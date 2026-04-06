Đánh giá Galaxy S25 Ultra sau 1 năm: Xứng danh siêu phẩm

Dù trên thị trường liên tục xuất hiện nhiều mẫu smartphone mới có khả năng dùng phần mềm để chụp ảnh lung linh, thiết bị này vẫn là một ngoại lệ mang lại ấn tượng sâu sắc và sự tin cậy qua thời gian dài sử dụng thực tế.

Hệ thống camera tin cậy và âm thanh chuyên nghiệp

Trong suốt hơn một năm qua, cụm camera trên thiết bị được định nghĩa bằng hai từ "tin cậy". Máy được trang bị camera zoom tiềm vọng với cảm biến lớn, cho phép ghi lại những bức ảnh hay thước phim thu phóng xuất sắc trong nhiều điều kiện khác nhau.

Khả năng chụp đêm, đặc biệt là khi dạo chơi ở TP.HCM, rất tuyệt vời nhờ khả năng cân bằng trắng tốt, khử nhiễu (noise) hiệu quả và tốc độ lấy nét cực nhanh. Hầu hết các bức ảnh và video quay chụp đều có thể sử dụng ngay mà gần như không cần đến khâu hậu kỳ.

Thực tế trong chuyến đi du lịch cùng công ty vào đầu năm nay, ống kính thu phóng tiềm vọng đã giúp người dùng bắt trọn nét các đồng nghiệp đang diễn văn nghệ trên sân khấu từ khoảng cách rất xa mà không cần tiến lại gần.

Bên cạnh hình ảnh, tính năng Audio Eraser tiếp tục chứng minh là một công cụ cực kỳ hữu ích cho việc chỉnh sửa video. Tính năng này cho phép khử tạp âm môi trường ở những sự kiện đông người, chỉ giữ lại giọng nói chính thu từ microphone của máy, giúp âm thanh trở nên tách bạch và chuyên nghiệp hơn hẳn.

Cụm camera chất lượng cao trên Galaxy S25 Ultra. Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng bền bỉ và khả năng đa nhiệm mượt mà

Khía cạnh gây bất ngờ lớn nhất chính là hiệu suất duy trì qua thời gian. Từ lúc mới mua cho đến hiện tại, trải nghiệm sử dụng vẫn vô cùng mượt mà. Nhờ sự kết hợp tối ưu giữa vi xử lý Snapdragon 8 Elite hiệu năng cao và hệ điều hành One UI 8.5, chiếc Samsung S25 Ultra 512GB quản lý RAM và đa nhiệm cực kỳ ấn tượng.

Người dùng có thể thoải mái giữ thói quen mở nhiều ứng dụng để đó mà không cần thoát các tầng app, đồng thời thiết bị cũng không gây ra tình trạng hao tổn pin vô ích hay sụt giảm tốc độ.

Trải nghiệm "AI Agent" thiết thực cho cuộc sống

Sức mạnh xử lý vượt trội của hệ thống đã giúp các tác vụ AI trên máy vận hành trơn tru và mang lại cảm giác vô cùng tự tin, đưa thiết bị này xứng tầm là một "AI agent" thực thụ. Với Galaxy AI, người dùng có thể dễ dàng xóa các vật thể thừa trong background; hệ thống sẽ tự động lấp đầy những khoảng trống vô cùng tự nhiên và cực kỳ nhanh chóng.

Đặc biệt, sự hỗ trợ từ trợ lý ảo Gemini đã giúp giải quyết rất nhiều khối lượng công việc bận rộn. Gemini không chỉ hỗ trợ lên ý tưởng, kịch bản, sắp xếp lịch trình mà tính năng Gemini Live còn là trợ thủ đắc lực trong dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua. Từ việc gợi ý cách trang trí phòng khách đến việc cho phép người dùng sử dụng bút S Pen nguệch ngoạc ý tưởng thiết kế phong bao lì xì, sau đó AI tự động hoàn thiện thành một tác phẩm đẹp mắt để in ra tặng người thân và đồng nghiệp.

Galaxy S25 Ultra còn được cải tiến các tính năng Galaxy AI. Ảnh: thegioididong.com

Kết luận

Sau hơn một năm gắn bó, thiết bị này không chỉ là một cỗ máy công nghệ mà thực sự đã trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp lưu giữ những kỷ niệm đẹp và chăm chút kỹ lưỡng cho từng khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống bận rộn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc flagship cao cấp nhưng thực dụng, sở hữu camera quay chụp đỉnh cao, hiệu năng ổn định lâu dài cùng hệ sinh thái AI dẫn đầu, đây vẫn là một sự đầu tư hoàn toàn xứng đáng ở thời điểm hiện tại.

