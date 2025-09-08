Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ 2 phương án sửa biểu thuế thu nhập cá nhân.

Cả hai phương án đều có 5 bậc thuế và bậc 1 áp dụng cho thu nhập tính thuế từ dưới 10 triệu đồng.

Nhưng phương án 1 có mức thuế suất cao nhất là 35% áp dụng cho thu nhập tính thuế từ 80 triệu đồng trở lên.

Còn phương án 2, thuế suất cao nhất là 35% áp dụng cho phần thu nhập tính thuế từ 100 triệu trở lên.

Các phương án mới khác thế nào so với biểu thuế hiện tại?

Theo tính toán, phương án 1, các cá nhân hiện có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng; có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 850.000 đồng/tháng; thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...

Còn với phương án 2, các mốc thu nhập tính thuế tương tự như trên sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng, 850.000 đồng/tháng và 1.150.000 đồng/tháng.

Bên cạnh việc điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính dự kiến sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung thêm các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục. Khi đó, thu nhập tính thuế sẽ giảm mạnh và có thể những người thu nhập 20 triệu đồng/tháng cũng chưa phải nộp thuế.

Về mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính đề xuất 15,5 triệu đồng/tháng, bằng gần 3 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người, và cao hơn mức thu nhập bình quân của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất.

Bộ Tài chính ước tính ngân sách sẽ giảm thu khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng/năm.

Tại dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế, Bộ Tài chính đề xuất giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Bởi mức giảm trừ gia cảnh cần đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh sống của người nộp thuế, mức sống và thu nhập bình quân của người lao động.

Bộ Tài chính đề xuất luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 tới và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Riêng mức giảm trừ gia cảnh sẽ thực hiện theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến được Chính phủ trình vào tháng 10. Mức giảm trừ mới được áp dụng cho đến khi nghị quyết này hết hiệu lực và Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh thay thế.