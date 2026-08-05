Số phận của “tiểu tam” được lòng khán giả nhất màn ảnh sau 8 năm gặp tai nạn

Dù đã lên sóng từ năm 2017, Sống chung với mẹ chồng vẫn là một trong những bộ phim truyền hình Việt được nhiều người yêu thích. Mỗi lần những đoạn cắt trong phim được chia sẻ lại, loạt tình huống giữa mẹ chồng - nàng dâu lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán.

Trong số những nhân vật của phim, Diệp - vai diễn do Trang Cherry đảm nhận là trường hợp khá đặc biệt. Dù xuất hiện với vai trò "tiểu tam", chen vào cuộc hôn nhân của Thanh (Anh Dũng thủ vai) và Vân (Bảo Thanh thủ vai), Diệp lại không bị khán giả ghét như nhiều nhân vật cùng tuyến.

Diệp - "tiểu tam" trong phim Sống chung với mẹ chồng do Trang Cherry đảm nhận khiến nhiều khán giả ấn tượng (Ảnh chụp màn hình)

Ngược lại, những màn đối đáp thẳng thắn, không ngại "bật" bà Phương (NSND Lan Hương thủ vai) khiến nhân vật này được nhiều người yêu thích. Thậm chí đến nay, mỗi khi các clip cắt cảnh Diệp "trị" mẹ chồng được đăng tải trở lại, phần bình luận vẫn xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những nàng dâu "cao tay" và cũng là "tiểu tam được lòng khán giả" nhất màn ảnh Việt.

Song, dù gây sốt với vai diễn trong bộ phim nhưng từ đó đến nay, Trang Cherry có cuộc sống thầm lặng, vắng bóng hẳn trên màn ảnh.

Trang Cherry (tên thật: Hoàng Thu Trang, sinh năm 1991) vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim “ăn khách” trên VTV. Tuy nhiên năm 2020, cô bất ngờ cạo đầu, thông báo giải nghệ.

Thời điểm đó, Trang Cherry cho hay sẽ Nam tiến để theo đuổi đam mê ca hát. Bởi ban đầu, âm nhạc là điều khiến cô quyết định làm nghệ thuật nhưng lại bén duyên với diễn xuất. Do đó sau một thời gian thử sức nhiều dạng nhân vật, cô chọn ngừng đóng phim để ca hát chuyên nghiệp.

Trang Cherry từng có thời gian gặp biến cố, cạo đầu, không hoạt động nghệ thuật

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến Trang Cherry “chuyển nghề” là vì ảnh hưởng của một tai nạn. Khi thực hiện một cảnh quay trượt tuyết trong một gameshow tại Nhật Bản, cô không may bị hất văng lên không trung, gặp vấn đề với lưng và cột sống. Sự cố này khiến cô phải hủy các bộ phim đã nhận, trong đó có cả dự án vai chính.

Trong suốt thời gian điều trị, vì phải nằm liên tục trên giường, Trang Cherry gặp phải vấn đề tâm lý. Do đó một khoảng thời gian, cô hạn chế sử dụng MXH để tránh nhìn thấy đồng nghiệp đang hoạt động hăng say ra sao. Cô tập trung vào luyện tập yoga, đọc sách, chơi đàn,... thu mình vào thế giới riêng và chăm làm vật lý trị liệu để cải thiện tình trạng rạn cột sống.

Đến năm 2022, Trang Cherry gần như “ở ẩn”. Cô rút dần khỏi showbiz và cũng không hoạt động trên MXH. Cho tới khoảng giữa năm 2024, cô mới xuất hiện trở lại trên TikTok.

Tuy nhiên, tần suất xuất hiện của Trang Cherry cũng không đều đặn. Cô liên tục “on - off” và giữ một cuộc sống kín tiếng. Được biết, cô hiện sống chủ yếu tại quê nhà Đà Nẵng. Nhiều người nhận xét, Trang Cherry vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi tuy nhiên cô có phần giảm cân nhiều hơn trước.

Diện mạo hiện tại của Trang Cherry, cô chủ yếu xuất hiện với gương mặt mộc, chia sẻ về các vấn đề tâm lý, chữa lành (Ảnh: TikTok nhân vật)

Dù không tiết lộ quá nhiều về cuộc sống hiện tại nhưng qua một số đoạn clip, nhiều người nhận thấy cô dành toàn bộ thời gian cho bản thân, gia đình, thi thoảng vẫn đàn hát vui vẻ tại nhà, gặp gỡ bạn bè.

Bên cạnh đó gần đây, Trang Cherry tập trung chia sẻ nhiều hơn liên quan đến tâm lý học, chữa lành,... Không ít cư dân mạng để lại bình luận, bày tỏ mong muốn cô quay trở lại với phim ảnh, nghệ thuật. Song Trang Cherry chỉ cho biết cô vẫn muốn tập trung vào những gì khiến bản thân thấy thoải mái nhất.

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