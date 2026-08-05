Nam diễn viên quê Đồng Tháp mê mệt đàn chị hơn 5 tuổi, nhìn ánh mắt là rõ tình ý

Suốt 4 năm qua, Huỳnh Phương 5 lần 7 vượt vướng nghi vấn hẹn hò với Khả Như. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên nữ diễn viên hơn 5 tuổi.

Trong khung hình, Khả Như diện trang phục gợi cảm, đứng sát Huỳnh Phương và hướng ánh mắt về phía đàn em đầy vui vẻ. Đáng chú ý, Huỳnh Phương liên tục nhìn Khả Như với biểu cảm được nhận xét là si tình.

Không chỉ gây chú ý bằng ánh mắt, nam diễn viên còn đính kèm dòng trạng thái: "Anh đắm say em vậy có làm phiền em không", khiến màn tương tác giữa cả hai lập tức thu hút sự bàn luận. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận trêu chọc và "đẩy thuyền" cặp đôi. Một số khán giả cũng đề nghị cả hai sớm "chốt đơn" thông báo tin vui

Khoảnh khắc tình cảm của Khả Như và Huỳnh Phương. Nguồn: FBNV

Anh liên tục nhìn Khả Như với biểu cảm được nhận xét là si tình. Nguồn: FBNV

Huỳnh Phương và Khả Như từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022. Trong khoảng thời gian dài, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau, từ các buổi gặp gỡ bạn bè đến những khoảnh khắc đời thường, khiến khán giả không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ.

Đến năm 2026, những màn tương tác giữa hai người ngày càng khiến cư dân mạng chú ý. Đặc biệt, dịp 8/3, Huỳnh Phương đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc thân thiết bên Khả Như và gọi cô là "người yêu" trong dòng chú thích: "Xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả". Động thái này lập tức khiến nghi vấn tình cảm giữa hai người nóng trở lại, thậm chí được nhiều khán giả xem như một lời xác nhận về mối quan hệ.

Suốt 4 năm qua, Huỳnh Phương nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Khả Như. Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 3/2026, Huỳnh Phương tiếp tục có màn đối đáp đầy ẩn ý với Khả Như. Khi nữ diễn viên hỏi "Chè gì anh?", nam diễn viên đáp "Chè em nồng". Câu nói khi đọc ngược lại thành "Chồng em nè", khiến người hâm mộ thích thú và tiếp tục "đẩy thuyền" cặp đôi.

Những động thái liên tiếp của Huỳnh Phương khiến mối quan hệ giữa anh và Khả Như trở thành một trong những câu chuyện tình cảm được quan tâm của showbiz Việt thời gian qua. Đáng chú ý, cả hai không chỉ thoải mái xuất hiện cùng nhau mà nam diễn viên còn nhiều lần chủ động thể hiện sự thân mật với đàn chị trước công chúng.

Huỳnh Phương còn được cho là đã về ra mắt với gia đình của Khả Như. Ảnh: FBNV

Về chuyện sắp kết hôn, Khả Như từng chia sẻ úp mở: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".