Ra chợ hay siêu thị, quầy trứng lúc nào cũng đầy ắp đủ loại từ trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng đến trứng cút. Nhìn qua tưởng giống nhau, nhưng thực tế mỗi loại lại mang “thế mạnh” riêng về dinh dưỡng, hương vị và đối tượng sử dụng. Nếu không hiểu rõ, bạn rất dễ chọn sai - vừa tốn tiền lại chưa chắc đã tốt cho sức khỏe như mong đợi.

Theo ThS.BS Trần Quốc Khánh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từng chia sẻ trên báo VnExpress: “Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không nên lạm dụng một loại duy nhất. Mỗi loại trứng có thành phần khác nhau, vì vậy việc ăn đa dạng và cân đối sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, đồng thời tránh các nguy cơ về tim mạch hay rối loạn chuyển hóa.”

Trứng gà chứa hầu hết các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bao gồm protein, lipid, glucid, cùng nhiều vitamin (A, B12, D, E, K) và khoáng chất (canxi, sắt, kẽm, selen)

Trứng gà - “chân ái” của mọi gia đình

Không phải ngẫu nhiên mà trứng gà luôn là lựa chọn phổ biến nhất. Đây được xem là loại trứng “đa năng” khi vừa dễ ăn, dễ chế biến lại có giá thành hợp lý.

Về dinh dưỡng, trứng gà chứa protein chất lượng cao với khả năng hấp thu lên đến hơn 90%. Thành phần axit amin của trứng cũng gần với nhu cầu cơ thể, giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi tế bào hiệu quả. Ngoài ra, trứng gà còn giàu lecithin - chất tốt cho não bộ và hệ thần kinh.

Nhiều người vẫn e ngại lòng đỏ vì chứa cholesterol, nhưng các nghiên cứu hiện đại cho thấy cholesterol từ thực phẩm không ảnh hưởng quá lớn đến mỡ máu nếu ăn điều độ. Trung bình 1-2 quả trứng gà/ngày hoàn toàn phù hợp với người khỏe mạnh.

Điểm cộng lớn nhất của trứng gà chính là sự cân bằng: không quá nhiều chất béo, không quá nặng vị, phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Lòng đỏ trứng muối chứa nhiều axit amin và protein chất lượng cao giúp hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan

Trứng vịt - “ngôi sao” của món trứng muối

Nếu trứng gà là lựa chọn an toàn, thì trứng vịt lại nổi bật nhờ hương vị đậm đà, đặc biệt khi được chế biến thành trứng muối.

So với trứng gà, trứng vịt có hàm lượng chất béo cao hơn, cũng vì vậy mà khi muối sẽ cho phần lòng đỏ béo, bùi và “chảy dầu” hấp dẫn. Ngoài ra, trứng vịt còn chứa nhiều canxi, vitamin B12 và vitamin E hơn, tốt cho xương và hệ thần kinh.

Tuy nhiên, khi ăn trứng vịt tươi, nhiều người cảm thấy mùi tanh rõ hơn và kết cấu không mềm mịn bằng trứng gà. Đặc biệt, trứng vịt muối có hàm lượng muối cao nên không phù hợp với người bị cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch.

Nói cách khác, trứng vịt không phải lựa chọn để ăn mỗi ngày, nhưng lại cực kỳ “đáng tiền” nếu bạn muốn đổi vị hoặc bổ sung thêm vi chất.

Trứng ngỗng giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt thường gặp ở mẹ bầu.

Trứng ngỗng - to, bổ nhưng chưa chắc “đáng”

Trứng ngỗng thường gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên vì kích thước lớn - một quả có thể tương đương 3-4 quả trứng gà. Giá thành cũng cao hơn đáng kể, khiến nhiều người mặc định đây là loại “siêu bổ”.

Thực tế, trứng ngỗng đúng là có hàm lượng protein, chất béo và năng lượng cao nhất trong các loại trứng phổ biến. Ngoài ra, lượng sắt và lecithin trong trứng ngỗng cũng vượt trội, hỗ trợ tốt cho người thiếu máu hoặc cần phục hồi thể trạng.

Tuy nhiên, điểm trừ lại nằm ở hương vị. Nhiều người nhận xét trứng ngỗng có lòng đỏ khô, lòng trắng dai, ăn không mềm mại như trứng gà. Bên cạnh đó, hàm lượng cholesterol cao khiến loại trứng này không phù hợp để dùng thường xuyên.

Trứng ngỗng vì vậy chỉ nên xem là thực phẩm bổ sung trong những trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, người suy nhược hoặc cần tăng cường dinh dưỡng.

Trứng cút chứa hàm lượng Lecithin cao gấp 3-4 lần so với trứng gà

Trứng cút - nhỏ nhưng “có võ”

Trứng cút thường bị đánh giá thấp vì kích thước nhỏ, nhưng lại là “kho dinh dưỡng” đáng gờm.

Loại trứng này chứa hàm lượng vitamin B2 cao gấp đôi trứng gà, rất tốt cho mắt và làn da. Ngoài ra, trứng cút còn giàu sắt, kẽm, selen - những vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa.

Một ưu điểm khác là trứng cút có vị thanh, ít tanh, kết cấu mềm nên dễ ăn, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Hàm lượng cholesterol trong trứng cút cũng thấp hơn, giúp nhiều người yên tâm hơn khi sử dụng.

Điểm trừ duy nhất có lẽ là… bóc vỏ hơi mất công. Nhưng đổi lại, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc nếu bạn muốn đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Vậy nên chọn loại nào?

Câu trả lời là: tùy mục đích.

- Muốn ăn hàng ngày, tiết kiệm, đủ chất: chọn trứng gà

- Muốn đổi vị, thích béo: Chọn trứng vịt (nhưng hạn chế trứng muối)

- Cần bồi bổ đặc biệt: Có thể ăn thêm trứng ngỗng, nhưng không thường xuyên

- Bổ sung vi chất, cho trẻ nhỏ: Trứng cút là lựa chọn tốt

Điều quan trọng không nằm ở việc chọn loại trứng “xịn” nhất, mà là biết cách kết hợp linh hoạt trong chế độ ăn. Hôm nay trứng gà luộc, ngày mai trứng cút kho, hôm khác đổi sang trứng vịt muối ăn cháo - chính sự đa dạng đó mới là chìa khóa giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối ưu.

Vì vậy, lần tới khi đứng trước quầy trứng, bạn không cần phải phân vân “loại nào tốt nhất” nữa. Chỉ cần nhớ: chọn đúng nhu cầu - ăn đúng cách - và đừng quên thay đổi thường xuyên, thế là đủ!