So Ji Sub trở lại SBS sau 13 năm: Có thể viết tiếp kỳ tích trên màn ảnh nhỏ?

Ảnh: Allkpop

Sự trở lại của nam diễn viên không chỉ đánh dấu cuộc hội ngộ với nhà đài từng làm nên tên tuổi của anh, mà còn đặt ra kỳ vọng về một "cú hit" mới, nối dài chuỗi thành công của khung phim cuối tuần SBS.

Câu chuyện kịch tính của tình phụ tử

Bắt đầu lên sóng từ ngày 26/6, Agent Kim Reactivated là bộ phim hành động - báo thù được chuyển thể từ webtoon cùng tên. Tác phẩm xoay quanh Kim Bu Jang, một người cha bình thường buộc phải quay lại quá khứ đầy máu lửa để giải cứu cô con gái duy nhất bị bắt cóc.

So Ji Sub đảm nhận vai Kim Bu Jang - nhân viên của một ngân hàng nhỏ, có cuộc sống giản dị như bao người khác. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy là thân phận của một cựu đặc vụ với kỹ năng chiến đấu đáng gờm.

Sau khi vợ qua đời, Kim Bu Jang quyết định từ bỏ cuộc đời đầy hiểm nguy để trở thành một người cha đúng nghĩa. Anh dành toàn bộ thời gian nuôi dạy con gái trưởng thành, cố gắng chôn vùi quá khứ trong suốt nhiều năm.

So Ji Sub vào vai 1 người cha sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm để bảo vệ con mình (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Bi kịch xảy ra khi Min Ji bất ngờ bị bắt cóc. Không còn lựa chọn nào khác, Kim Bu Jang buộc phải quay trở lại con đường cũ để giải cứu con gái. Đồng hành cùng anh là hai người đồng đội trước kia. Seong Han Soo (Choi Dae Hoon), cựu điệp viên từng giành huy chương vàng, hiện mở võ đường taekwondo và dạy trẻ em trong khu phố. Park Jin Chul (Yoon Kyung Ho), người từng được mệnh danh là "thần chiến trường", nay sống bình dị với vai trò một người cha tận tụy.

Ba nhân vật sở hữu ba phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Kim Bu Jang thiên về những pha cận chiến bản năng và quyết liệt, Park Jin Chul áp đảo bằng sức mạnh thể chất, còn Seong Han Soo nổi bật với những cú đá kỹ thuật. Sự đối lập giữa hình ảnh những người cha bình thường và kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc được xem là điểm nhấn hấp dẫn của bộ phim.

Agent Kim Reactivated khai thác tình phụ tử như trục cảm xúc xuyên suốt. Khát vọng bảo vệ con gái trở thành động lực khiến nhân vật chính chấp nhận đối đầu với cả quá khứ lẫn những thế lực nguy hiểm nhất.

Viết tiếp chương thành công mới trên màn ảnh nhỏ

Điểm đặc biệt khiến Agent Kim Reactivated nhận được nhiều sự quan tâm chính là sự trở lại của So Ji Sub trên sóng SBS kể từ Master Sun năm 2013. Với tỉ suất người xem lên tới 21,8% Master Sun đã trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Thực tế, So Ji Sub có mối duyên kéo dài gần ba thập kỷ với SBS. Anh ra mắt khán giả qua bộ phim Model năm 1997 trước khi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Glass Slippers, Something Happened in Bali, Thousand Years of Love, We Are Dating Now, Phantom và đặc biệt là Master Sun.

Chia sẻ về lần tái ngộ với SBS, So Ji Sub cho biết anh có cảm giác như được trở về nhà. "Tôi ra mắt khán giả qua một bộ phim truyền hình của SBS, vì vậy tôi luôn cảm thấy như được về nhà - ấm áp và quen thuộc. Dù đã lâu rồi, nhưng tôi quay phim rất thoải mái và vui vẻ".

Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập kỷ lục cho đài SBS (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài lợi thế từ tên tuổi của So Ji Sub, Agent Kim Reactivated còn được kỳ vọng sẽ kế thừa lượng khán giả ổn định từ khung phim thứ Sáu - thứ Bảy của SBS. Bộ phim phát sóng trước đó là Brave New World khép lại với tỷ suất người xem đạt 10,4%, tạo nền tảng thuận lợi cho tác phẩm mới. Dàn diễn viên phụ cũng góp phần gia tăng sức hút. Bên cạnh Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho, phim còn có sự tham gia của Joo Sang Wook trong vai ông trùm Joo Kang Chan - người vươn lên từ giới giang hồ để trở thành chủ tịch một tập đoàn xây dựng, cùng Son Na Eun trong vai Sang Ah - đồng nghiệp bí ẩn luôn xuất hiện để hỗ trợ Kim Bu Jang trong những thời khắc khó khăn.

Sự kết hợp giữa một câu chuyện giàu cảm xúc về tình phụ tử, những màn hành động mãn nhãn cùng dàn diễn viên thực lực đang tạo nên kỳ vọng lớn dành cho Agent Kim Reactivated. Sau 13 năm trở lại SBS, So Ji Sub đứng trước cơ hội viết tiếp một chương thành công mới trên màn ảnh nhỏ và tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những ngôi sao hàng đầu của truyền hình Hàn Quốc.