Vũ Quốc Trung (SN 1999, tại Bảo Lộc, Lâm Đồng) có gần 200.000 lượt theo dõi và thường được mọi người ví von là hot boy lai Tây. Sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao 1m82, sống mũi thẳng tắp, mắt hai mí, khuôn hàm rõ nét… Thế nhưng, chàng trai khẳng định bản thân 100% là người Việt Nam, bố mẹ là người Bảo Lộc và đều không có nguồn gốc nào nước ngoài.

"Mặc dù, mình đã từng giải thích rất nhiều lần bản thân không có bố mẹ người châu Âu, thế nhưng chẳng ai tin. Thậm chí đến tận bây giờ, mỗi lần đi chơi ở đâu, đều bị hỏi về nguồn gốc”, Trung tủm tỉm cười.

Lý giải về vấn đề gương mặt có nhiều đường nét khác lạ, chàng trai trẻ cho biết đó đều là nhờ bản thân được thừa hưởng gen trội của cả bố và mẹ. “Mẹ mình có mắt hai mí rõ nhưng mũi không quá cao, bố mình lại có mắt một mí nhưng mũi cao và xương hàm rõ nét. Đến lượt mình, nhờ một xíu may mắn nào đó mà mình được thừa hưởng tất cả nét đẹp này từ bố và mẹ”, Vũ Quốc Trung nói.

Chàng trai trẻ cho biết, bản thân bắt đầu trở nên nổi tiếng từ khi lên cấp 3 khi mạng xã hội phổ biến. Nhờ đó, chàng trai nhận được nhiều lời mời tham gia gameshow, quảng cáo và đóng TVC.

“Khi vào đại học, mình còn thay mặt khoa tham dự nam vương và đều lọt vào top cao”, Trung nói.

Nhờ ngoại hình sáng, Trung có được sự nghiệp ổn định. Hiện tại, ngoài tham gia lĩnh vực quảng cáo, chàng trai trẻ còn quản lý nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung. Ấy vậy, chàng trai cho biết bản thân cũng gặp không ít rắc rối “buồn cười” nhờ ngoại hình nổi bật của mình.

“Mỗi ngày khi mình ra đường, mọi người đều hỏi về vấn đề nguồn gốc. Đặc biệt là dù mình đã giải thích không phải con lai, họ vẫn không tin thậm chí còn đòi xem cả giấy tờ tùy thân khiến mình vô cùng buồn cười”, Trung nói.

Ngoài ra, vì ngoại hình quá sáng nên Trung thường bị nhận định là “bình hoa di động” và phủ nhận toàn bộ những cố gắng mà chàng trai trẻ gầy dựng đều do vẻ ngoài mang lại.

“Đối với mình, vẻ ngoài đều có thể phai tàn theo thời gian và không thể dựa dẫm vào nó. Vì vậy, mình luôn cố gắng học tập và hiện tại đang xây dựng một sự nghiệp riêng tại quê nhà Bảo Lộc”, Vũ Quốc Trung chia sẻ.