Những ngày này mạng xã hội lan truyền một bức hình chụp trong phòng bệnh kèm những dòng chia sẻ khiến người đọc cảm thấy xúc động.

Theo người chia sẻ, chàng trai trong ảnh ngoài 20 tuổi, cậu đang chăm sóc một bà cụ U90 và không còn tỉnh táo. Bà cụ không chỉ liên tục đòi về nhà mà còn vùng vẫy mạnh, có lúc đánh vào người cháu trai, vò đầu bứt tóc và khiến các bác sĩ khá vất vả. Bà cứ thế "quậy tung phòng bệnh" từ 23 giờ đêm đến tận 5 giờ sáng hôm sau khiến nhiều bệnh nhân xung quanh không thể ngủ nổi.

Trước tình cảnh ấy, người cháu trai vẫn ngồi cả đêm ôm, giữ chặt chân bà để tránh tuột cây truyền thuốc và điều này khiến người chứng kiến nể phục.

“Điều làm mình để ý nhất là cậu cháu trai đi cùng bà, suốt từng ấy thời gian… Không một lần cáu, không quát bà, không nhăn nhó, không tỏ vẻ bất lực hay bực bội, cậu vẫn kiên nhẫn giữ chân bà để cây truyền thuốc không bị tuột, im lặng để bà quấy.

Rồi có thời điểm bà quấy quá, chàng trai đã lấy điện thoại ra để dỗ bà như dỗ trẻ nhỏ. Bà giữ luôn điện thoại không trả, còn đòi mua luôn cái điện thoại với giá 20 nghìn đồng. Bà trả 100 nghìn đồng, bạn ấy vẫn vui vẻ cầm lấy rồi trả lại tiền thừa cho bà như thật. Cả phòng lúc ấy ai cũng bật cười. Mà mình tự nhiên thấy quý cậu thanh niên trẻ này vô cùng. Mình tin người biết thương bà như vậy… sau này chắc chắn cũng sẽ rất thương vợ thương con”, những dòng chia sẻ gây chú ý của người đăng bài.

Hình ảnh cháu trai chăm bà trong phòng bệnh gây chú ý

Người cháu trai được nhắc đến trong câu chuyện trên là Văn Nam (SN 2003, sống tại Nghệ An). Chia sẻ trên Tri Thức – Znews, Văn Nam cho biết mình đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Anh hiện đang làm công việc bán kính dạo, còn vợ thì làm cỗ cưới kiếm thêm thu nhập.

Anh tranh thủ vừa đi bán hàng vừa vào viện chăm bà nội. Tâm sự trên Tri Thức – Znews, anh Nam cho rằng vì bà đã lớn tuổi nên tính tình nhiều lúc thất thường, đặc biệt khi đau ốm phải nằm viện điều trị. Người già khi ốm bệnh ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi, anh thấu hiểu và thương bà nên luôn cố gắng chăm sóc hết mình.

Nhìn hình ảnh người cháu trai ngồi cả đêm trong phòng bệnh để chăm sóc và dỗ bà, nhiều người cảm thấy lòng mình chùng lại và xúc động nghẹn ngào. Người già khi đau ốm thường hay quên, khó tính, đôi lúc chẳng còn tỉnh táo, nhưng thứ họ cần nhất vẫn là có con cháu ở cạnh bên.

Một gia đình hạnh phúc nhiều khi không nằm ở sự giàu có hay nhà cao cửa rộng, mà ở những lúc ốm đau, mệt mỏi vẫn có con cháu bên cạnh chăm sóc, hỏi han chân thành và kiên nhẫn sẻ chia. Những điều bình dị ấy đôi khi lại trở thành chỗ dựa ấm lòng nhất của mỗi người khi về già.