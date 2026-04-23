Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu không ôn thi tràn lan, không áp đặt tổ hợp môn

Giờ học của học sinh Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân, TPHCM).

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các trường học trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động cuối năm học 2025–2026 và công tác chuẩn bị cho năm học 2026–2027.

Theo đó, từ nay đến khi kết thúc năm học, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Hiệu trưởng các trường cần chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 9 và lớp 12 đúng kế hoạch. Đồng thời, tiến hành rà soát, phân loại trình độ học sinh để xây dựng phương án xếp lớp, phân công giáo viên và thiết kế nội dung ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Lãnh đạo Sở nhấn mạnh, việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng chỉ áp dụng cho học sinh có nhu cầu, không triển khai tràn lan, sai đối tượng hoặc kém hiệu quả gây lãng phí; đồng thời phải đảm bảo đúng quy định về dạy học 2 buổi/ngày.

Trong giai đoạn sau khi kết thúc năm học đến trước các kỳ thi, các trường cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, phòng ôn tập, thư viện, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cần phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và vận động thể chất nhằm duy trì sức khỏe tốt trong quá trình ôn thi.

Sở GD&ĐT TPHCM khuyến khích các trường THPT tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT tùy theo điều kiện thực tế, xây dựng tài liệu ôn tập dùng chung và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác ôn thi.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần chủ động tận dụng thời gian sau khi hoàn thành chương trình để tăng cường hoạt động ngoại khóa trên tinh thần “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tự nguyện”, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu hay gây áp lực cho học sinh và gia đình.

Đối với công tác chuẩn bị năm học 2026–2027, các trường THPT cần tổ chức hiệu quả hoạt động tư vấn cho học sinh lớp 9; cung cấp đầy đủ thông tin về các môn học, cụm chuyên đề lựa chọn cũng như quy định chuyển đổi môn học để học sinh và phụ huynh nắm rõ.

Sở yêu cầu các trường không xây dựng sẵn các tổ hợp môn mang tính áp đặt trước khi tuyển sinh, tránh hạn chế quyền lựa chọn và không phản ánh đúng nhu cầu của học sinh.

Để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục trong năm học mới, nhà trường cần hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện học tập phù hợp với một số nội dung thí điểm như: Giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông, Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai”, Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021–2030”, cùng các chương trình nâng cao năng lực ứng dụng tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh TPHCM.