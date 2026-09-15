Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu công khai số điện thoại phản ánh lạm thu

Nhiều khoản phải lo đầu năm học mới

Bước vào năm học mới, bên cạnh những khoản chi cho sách vở, đồng phục, bán trú và các dịch vụ phục vụ học tập, nhiều phụ huynh tại TPHCM còn quan tâm đến các khoản đóng góp cho hoạt động của lớp, của trường.

Mới đây, thông tin Trường THPT Tam Phú (TPHCM) vận động tài trợ gần 1 tỷ đồng đầu năm học 2026-2027 được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Hình ảnh được lan truyền thể hiện 4 nội dung vận động với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

THPT Tam Phú

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng - Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú cho biết thông tin trên chưa phản ánh đầy đủ kế hoạch vận động tài trợ của trường. Theo đó, 3 hạng mục cơ sở vật chất đã được Sở GD&ĐT TPHCM thẩm định, phê duyệt ngày 25/8 và nhà trường công khai ngày 26/8, với tổng dự toán hơn 701 triệu đồng.

Ba hạng mục gồm làm mái che nắng sân trường với kinh phí 395 triệu đồng, bổ sung thiết bị Wi-Fi để phủ sóng 100% phòng học với hơn 186 triệu đồng và lắp đặt cáp dẫn điện 3 pha cho hệ thống điều hòa tại dãy B với kinh phí 120 triệu đồng. Các khoản này có thể được tài trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Khoảng 200 triệu đồng còn lại trong hình ảnh được chia sẻ là nội dung dự kiến dành cho hỗ trợ hoạt động giáo dục và hỗ trợ, khích lệ học sinh có thành tích trong học tập, các kỳ thi, hội thi, phong trào văn thể mỹ. Theo nhà trường, khoản này chưa được phê duyệt cùng 3 hạng mục cơ sở vật chất.

Ông Phú nói thêm, hiện nhà trường phải chờ Sở GD&ĐT TPHCM công bố danh mục các kỳ thi, hội thi được phép tổ chức trong năm học 2026-2027 để có căn cứ xây dựng kế hoạch cụ thể. Vì vậy, trường dự kiến lập kế hoạch vận động khoảng 200 triệu đồng cho nhóm hoạt động giáo dục trong học kỳ II.

Nhà trường khẳng định các khoản tài trợ không phải khoản thu bắt buộc đối với học sinh. Việc vận động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, từ các tổ chức, cá nhân, cựu học sinh và mạnh thường quân. Các nguồn tài trợ sau khi tiếp nhận sẽ được nghiệm thu, quản lý, sử dụng đúng mục đích và công khai tài chính.

Siết việc thực hiện các khoản thu

Thực tế, học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí nhưng vẫn có thể phát sinh các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Việc phân định giữa các khoản thu theo quy định, khoản tài trợ tự nguyện và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh vì vậy đã được Sở GD&ĐT TPHCM đặt ra ngay từ đầu năm học.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ những khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường, không được thành lập “quỹ lớp”, “quỹ trường”, “quỹ phụ huynh”. Với các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện, nhà trường không được quy định mức tối thiểu, mức bình quân hoặc thời hạn bắt buộc phải đóng.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị trong một tiết học. Ảnh: Anh Nhàn

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. Khoản kinh phí này không được sử dụng để mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường hoặc chi cho những nội dung thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Hiện nay, một số trường đã chủ động thông báo không thu các khoản quỹ. Trường THCS Nguyễn Văn Luông là một trong những trường duy trì cách làm này, với 8 năm không thu quỹ phụ huynh và không kêu gọi kinh phí tài trợ.

Theo quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể phối hợp với nhà trường, giáo viên trong các hoạt động giáo dục nhưng không được đứng ra thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường. Các khoản vận động đóng góp phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện. Đối với hoạt động tài trợ, kế hoạch cần xác định rõ nội dung, mục đích, dự toán và được thực hiện theo quy định.