Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, sở, ban ngành, UBND xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục công lập xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập.

Theo dự thảo, danh mục các khoản thu và mức thu các cơ sở giáo dục công lập bao gồm từ mầm non cho đến THPT, phân thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Nhóm 2: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bao gồm 7 khoản gồm: Dịch vụ ăn uống, bán trú, nội trú: Suất ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, nước uống, dịch vụ phục vụ ăn sáng, dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý bán trú, thiết bị , vật dụng phục vụ học sinh bán trú…; Dịch vụ đưa đón học sinh. Dịch vụ công nghệ, học tập số;

Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống; Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (không bao gồm tiền ăn);

Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động khác đáp ứng nhu cầu phát triển toàn toàn diện của người học: Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, câu lạc bộ; Dịch vụ tổ chức dạy tin học; Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM; Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ sở giáo dục: Dịch vụ sử dụng máy lạnh, trông giữ xe máy, xe điện cho phụ huynh, học sinh…

Chi tiết nội dung các khoản thu, mức thu xem TẠI ĐÂY

Ở mỗi khoản thu, trong dự thảo tờ trình của Sở GD&ĐT TPHCM đưa ra các nội dung, mức thu chi tiết áp dụng cho từng cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cho từng nhóm đối tượng.

Còn với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì khoản thu “Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” áp dụng theo mức thu quy định với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các khoản thu còn lại có mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu áp dụng với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên nêu trên.