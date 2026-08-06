Siêu mẫu Hà Anh cảnh báo 1 hoạt động nhiều cha mẹ vẫn chọn cho con trong dịp nghỉ hè: Tuổi thơ chỉ có một, hãy để con sống đúng với sự hồn nhiên đó

Mỗi dịp hè, bên cạnh các lớp bơi, vẽ hay ngoại ngữ, không ít phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp người mẫu nhí, trình diễn thời trang hoặc các cuộc thi tài năng với mong muốn giúp con tự tin, dạn dĩ hơn. Tuy nhiên, theo siêu mẫu Hà Anh, trước khi quyết định, cha mẹ cần cân nhắc kỹ xem đó có thực sự phù hợp với con hay không, thay vì để những kỳ vọng của người lớn vô tình khiến trẻ trưởng thành quá sớm.

Trong chương trình podcast Vườn Tween Parent Talk (VTV3), Hà Anh chia sẻ quan điểm rằng tuổi thơ của mỗi đứa trẻ chỉ có một lần và điều quan trọng nhất là các em được sống đúng với sự hồn nhiên của mình.

"Có những bố mẹ muốn con trở thành người mẫu nhí, người mẫu tuổi teen. Nhưng mình chỉ được làm trẻ con một lần thôi. Giá như các con được sống đúng với tuổi hồn nhiên của mình", nữ siêu mẫu bày tỏ.

Là người có nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang, Hà Anh cho biết cô hiểu rất rõ những yêu cầu của nghề. Theo cô, có những kỹ năng, thần thái hay cách trình diễn vốn được xây dựng để thể hiện sức hút của người mẫu trưởng thành, nhưng lại không phù hợp với trẻ nhỏ.

Siêu mẫu Hà Anh (Ảnh: FBNV)

"Nghề thời trang, việc đánh hông là một sự quyến rũ. Nhưng một đứa trẻ đánh hông thì theo quan điểm của tôi là không phù hợp, bởi nó bắt chước và thể hiện sự hấp dẫn về giới tính quá sớm", cô nói.

Hà Anh nhấn mạnh, nếu một đứa trẻ thực sự có năng khiếu bẩm sinh, yêu thích sân khấu và chủ động mong muốn theo đuổi nghệ thuật thì đó là câu chuyện khác. Điều đáng lo là nhiều trường hợp xuất phát từ kỳ vọng của cha mẹ hơn là mong muốn của chính đứa trẻ.

Theo nữ siêu mẫu, nghề người mẫu có những tiêu chuẩn rất đặc thù, đặc biệt là yếu tố chiều cao. Vì vậy, việc nhiều người cho con lên báo, mua vị trí trung tâm chú ý, để trẻ quá sớm tin rằng mình sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp có thể khiến các em chịu cú sốc khi lớn lên.

"Nếu bé không cao thì sao? Lúc nhỏ bé dễ thương nên được yêu thích, được diễn, được đứng ở vị trí nổi bật. Nhưng đến 16 tuổi, khi những người mẫu khác đều cao 1m70, 1m80 còn con mình chỉ khoảng 1m60 thì sao? Khi đó, con có thể cảm thấy sụp đổ vì nhận ra mọi thứ không giống như mình từng nghĩ", Hà Anh chia sẻ.

Theo cô, điều cha mẹ cần cẩn trọng không phải là việc cho con trải nghiệm hoạt động nghệ thuật mà là những kỳ vọng vô tình đặt lên vai con. "Tôi nghĩ bố mẹ phải rất cẩn thận với kỳ vọng của mình dành cho con", nữ siêu mẫu nhấn mạnh.

(Ảnh: FBNV)

Thực tế, đây không phải lần đầu Hà Anh bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Trước đó, khi tham gia một chương trình thời trang, cô từng lên tiếng về tình trạng nhiều cuộc thi người mẫu nhí, hoa hậu nhí đang bị thương mại hóa hoặc trở thành "cuộc đua" của các bậc phụ huynh.

Theo Hà Anh, việc trẻ tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ có nhiều mặt tích cực. Các em có cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp, làm quen với sân khấu và học thêm nhiều kỹ năng mới. Tuy nhiên, điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xem là một hoạt động ngoại khóa, chứ không phải công cụ để cha mẹ thực hiện ước mơ hay tìm kiếm lợi ích.

"Tôi rất hạnh phúc khi thấy nghề người mẫu ở Việt Nam ngày càng phát triển chuyên nghiệp và đi theo sự chuẩn mực thời trang và đã có những bước tiến hội nhập với quốc tế. Thế hệ model tương lai sau này, có thể là các em nhỏ ở tầm tuổi của như con gái Myla của tôi - sẽ giúp cái tên Việt Nam xuất hiện thường xuyên trên các sàn diễn thế giới. Khi làm giám khảo casting cho show thời trang nhí, tôi rất hào hứng bởi nhìn thấy sự tự tin nổi trội của các bé. Tôi hy vọng các trung tâm đào tạo model trẻ em sẽ làm tốt vai trò để định hướng con đường đi đúng đắn cho những tài năng trẻ", Hà Anh chia sẻ.

Trước vấn đề có rất nhiều cuộc thi model trẻ em, hoa hậu nhí bị biến tướng, trở thành "cuộc chiến" của các bậc phụ huynh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách hồn nhiên của các bé, siêu mẫu gốc Hà thành bày tỏ quan điểm khá gay gắt.

Cô cho rằng, với các bé dưới 10 tuổi, hãy coi trình diễn thời trang chỉ là một hoạt động ngoại khó, vui chơi, giúp các bé trở nên tự tin hơn, chứ đừng biến thành mục đích thương mại kiếm tiền của bố mẹ.

Là một người mẫu quốc tế nhiều kinh nghiệm, đồng thời cũng là mẹ của bé Myla, Hà Anh cho biết cô luôn cố gắng giữ cho con gái một tuổi thơ đúng nghĩa. Dù Myla từ nhỏ đã quen với việc chụp ảnh cùng mẹ, cô vẫn đặt sự hồn nhiên, an toàn và phù hợp với lứa tuổi lên hàng đầu.

"Hãy để các bé được sống đúng với lứa tuổi cùng sự hồn nhiên, đáng yêu. Bản thân tôi là một siêu mẫu, con gái Myla từ nhỏ cũng quen với việc tạo dáng chụp hình cùng mẹ, nhưng tôi luôn cố gắng giữ cho con sự ngây thơ, an toàn nhất", Hà Anh bộc bạch.

Quan điểm của nữ siêu mẫu cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều phụ huynh. Theo đó, những lớp học hay hoạt động hè chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại niềm vui, giúp trẻ khám phá bản thân và phát triển kỹ năng, thay vì tạo áp lực thành tích hoặc khiến các em phải trưởng thành trước tuổi.

Thông qua những chia sẻ của mình, Hà Anh mong muốn cha mẹ nhìn nhận hoạt động người mẫu nhí hay biểu diễn nghệ thuật như một trải nghiệm, chứ không phải đích đến. Bởi suy cho cùng, sân khấu có thể còn rất nhiều cơ hội phía trước, nhưng tuổi thơ của một đứa trẻ thì chỉ có một lần.