Sợ bị tiêu chảy cấp, con tôi 2 tuổi uống Rota được không?

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị nôn ói, tiêu chảy... được xác định mắc bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota. Điều này khiến nhiều cha mẹ lo lắng nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh. Ai cũng mong muốn trang bị những cách tốt nhất để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh cho con.

Chúng ta đều biết, trẻ bị tiêu chảy cấp do virus Rota được uống thuốc từ khi còn là trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, rất nhiều cha mẹ vì lý do gì đó lại bỏ quên mất điều này. Khi xuất hiện một số ca tiêu chảy cấp do virus Rota trong thời gian gần đây mới hốt hoảng tìm hỏi bác sĩ.

Hỏi: Em thấy thời gian gần đây nhiều mẹ đang kêu về tình trạng tiêu chảy, nôn ói... xuất hiện ở con mình. Em lo lắng quá! Con em hiện nay 2 tuổi rồi. Em lại chưa từng cho con đi uống Rota bao giờ. Lỡ tình trạng lan tràn thành dịch bệnh thì phải làm sao đây? Liệu ở độ tuổi của con em bây giờ thì có uống Rota để phòng tránh được không ạ? Nếu không được thì có biện pháp nào để phòng tránh không bác sĩ?

Trả lời:

Chào bạn!

Uống Rota được chỉ định cho trẻ trước 6 tháng tuổi hoặc trước 8 tháng tuổi. Điều này phụ thuộc vào loại Rota sẽ được dùng để cho con uống, bác sĩ sẽ ra thời gian chỉ định, nhắc bạn đưa con qua. Hiện tại, con bạn 2 tuổi, nghĩa là đã vượt tuổi quy định để uống Rota. Việc uống Rota ở độ tuổi này cũng không có tác dụng phòng tránh tiêu chảy cấp, nôn ói như bạn mong đợi. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy chú ý vệ sinh ăn uống cho con một cách cẩn thận. Đặc biệt là phải rửa tay sạch sẽ, thường xuyên cho con. Đây là giải pháp quan trọng nhất giúp bạn phòng tránh tiêu chảy cấp cho bé.

Chúc bé khỏe, cả nhà cùng vui!

BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM)

