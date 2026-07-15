“Sizzling Summer Fest” trở lại: Trọn vị ẩm thực, nhân đôi điểm thưởng tại các khách sạn IHG Việt Nam

Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts (IHG) chính thức khởi động chương trình thường niên “Sizzling Summer Fest” từ nay đến hết ngày 31/08/2026, mang đến cho các hội viên IHG One Rewards cơ hội thưởng thức ẩm thực và tích lũy nhân đôi điểm thưởng. Các tín đồ ẩm thực có thể tận hưởng ưu đãi này tại 50 nhà hàng và quầy bar tham gia chương trình, trải dài khắp 15 khách sạn IHG tại Việt Nam.

Từ những bữa tối lãng mạn bên bờ biển Phú Quốc, những ly cocktail mát lạnh ngắm hoàng hôn trên biển tại Quảng Bình và Nha Trang, đến những hành trình ẩm thực tinh tế với tầm nhìn hướng ra Hà Nội và Vịnh Hạ Long, IHG Hotels & Resorts mang đến bộ sưu tập trải nghiệm ẩm thực đa dạng tại những điểm đến biểu tượng trên khắp Việt Nam. Đây là lựa chọn lý tưởng để các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn cùng tận hưởng một mùa hè đáng nhớ.

Dưới đây là danh sách những điểm đến ẩm thực đặc sắc của IHG Hotels & Resorts không thể bỏ lỡ tại Việt Nam.

Roku @ InterContinental Halong Bay Resort

Khám phá tinh hoa ẩm thực Nhật Bản đương đại trong lúc thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh biển Hạ Long tại nhà hàng Roku. Dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Điều hành Andy Huỳnh, người từng có 15 năm gắn bó với thương hiệu Nobu danh tiếng, Roku thể hiện những kỹ nghệ ẩm thực đỉnh cao trong không gian tinh tế. Sau bữa tối, thực khách có thể thư giãn tại Roku Star Bar, không gian lounge ngoài trời sang trọng trên tầng 10, nơi nghệ thuật pha chế được nâng tầm giữa vẻ đẹp lung linh của vịnh Hạ Long về đêm.

INK 360 @ InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Nằm trên tầng 19 với khung cảnh tuyệt đẹp từ mọi góc độ, INK 360 là không gian rooftop lounge (quầy bar trên tầng thượng) mang phong cách sang trọng và thời thượng. Được thiết kế bởi Ashley Sutton với quầy bar lấy cảm hứng từ sinh vật biển huyền thoại Kraken, đây là điểm hẹn lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, người thân và thưởng thức những ly cocktail đặc sắc khi hoàng hôn dần buông trên mặt biển. Đội ngũ chuyên gia pha chế khéo léo đưa các nguyên liệu địa phương vào trong những ly cocktails sáng tạo, mang đến trải nghiệm trọn vẹn giữa khung cảnh đại dương bao la và giai điệu DJ đầy cảm hứng.

Stellar Teppanyaki @ InterContinental Hanoi Landmark 72

Stellar Teppanyaki là một điểm đến ẩm thực đầy tính nghệ thuật, là sân khấu trình diễn của ẩm thực Nhật Bản được tái hiện một cách sống động. Nằm trên tầng 62 của tòa tháp nổi bật giữa lòng thủ đô, đầu bếp Teppanyaki tài hoa sử dụng kỹ nghệ nướng trên bàn sắt cùng những nguyên liệu hảo hạng: bò Wagyu A4, tôm hùm Nha Trang và tôm sú đại dương, tạo nên những tuyệt tác vị giác đánh thức mọi cảm quan. Đây là trải nghiệm hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong lòng thực khách.

Flamingo Restaurant & Bar @ voco Quang Binh Resort by IHG

Thưởng thức những hương vị tươi mát của vùng đất Quảng Bình tại Flamingo Restaurant & Bar, nơi những nguyên liệu địa phương và sản vật theo mùa được tôn vinh trong các món ăn Việt và quốc tế. Từ bữa trưa nhẹ nhàng trên sân hiên khoáng đạt hướng tầm nhìn ra hồ bơi, cho đến những bữa tối lãng mạn khó quên trong không gian mở thiết kế hiện đại, nhà hàng là bối cảnh hoàn hảo cho mọi dịp gặp gỡ. Căn bếp mở sống động đầy tính tương tác còn cho phép thực khách tận mắt chiêm ngưỡng kỹ nghệ thủ công và sự sáng tạo đằng sau mỗi món ăn.

Pool Bar @ voco Scenia Bay Nha Trang by IHG

Giải nhiệt mùa hè tại không gian Pool Bar thanh lịch, nơi làn gió biển mát lành cùng bầu không khí thư thái mở ra những ngày dài thư giãn bất tận. Hãy tự thưởng cho mình những ly cocktail rực rỡ sắc màu, những dòng vang thượng hạng hay những ly nước ép nhiệt đới tươi mát, nhâm nhi cùng các món ăn nhẹ trong khi thưởng ngoạn toàn cảnh đại dương từ không gian tầng 5. Dù là một buổi chiều ngẫu hứng hay một buổi tối thư thái, Pool Bar là khoảng lặng bình yên để trò chuyện cùng bạn bè, kết nối với những người bạn đồng hành phương xa, hay đơn giản là tựa lưng thư giãn và hòa mình vào hơi thở của biển cả.

Các loại Cocktail đặc trưng tại INK360, Pool Bites tại voco Quang Binh Resort

Bầu không khí lễ hội của “Sizzling Summer Fest” còn được nối dài vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Du khách có thể thưởng thức những bữa tiệc phong cách và tích lũy điểm thưởng IHG One Rewards tại các điểm đến nổi tiếng khắp Đông Nam Á và Hàn Quốc. Các tín đồ ẩm thực có thể khám phá hương vị Ý chuẩn vị tại nhà hàng Ms. Jigger (Kimpton Maa-Lai Bangkok), hay trải nghiệm bữa tối trên rooftop tại Char (Hotel Indigo Bangkok Wireless Road). Những món ăn lấy cảm hứng từ sự mộc mạc của Thái Lan cùng những chiếc pizza nướng củi thơm lừng sẽ định hình phong cách tại The Collective (Holiday Inn Pattaya), trong khi 52 Market Place là sự giao thoa hài hòa giữa phong vị quốc tế và ẩm thực đường phố Hàn Quốc tại voco Seoul Myeongdong by IHG.

Đừng bỏ lỡ lễ hội ẩm thực “Sizzling Summer Fest” của IHG tại Việt Nam từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026! Vui lòng xem danh sách đầy đủ các nhà hàng và quầy bar tham gia chương trình tại đây.

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