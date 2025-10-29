



Cách đây vài hôm, Siu Black ngất xỉu tại nhà rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ).

Siu Black nhập viện (ảnh bác sĩ cung cấp)

Tuy nhiên, trong 3 ngày trở lại đây, sức khỏe của Siu Black yếu hơn, không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh. Khi thấy Siu Black nguy kịch, gia đình xin chuyển về bệnh viện ở Gia Lai.

Theo ông Đức Hùng chồng Siu Black, nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước. Tuy nhiên, cô vẫn đi diễn bình thường. Vài ngày sau khi đi diễn về, nữ ca sĩ bắt đầu đổ bệnh. Hiện tại, chồng và một người cháu thay nhau chăm sóc cho Siu Black tại bệnh viện.

Thông tin Siu Black nguy kịch khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng, lo lắng.

Được biết, trước lần nguy kịch này, Siu Black cũng từng trải qua một lần nguy kịch thập tử nhất sinh cách đây vài năm.

Nữ ca sĩ từng tâm sự tại chương trình Antrich, thời gian đó suốt 10 ngày cô nằm liệt giường, mê sảng, mơ nhiều giấc mơ quái lạ, mơ thấy cả bố mẹ, không ăn không uống, mê man, gần như sắp đi. Cô nói: "Tôi có hết những dấu hiệu của người sắp chết. Ai cũng nghĩ, chắc tôi đi rồi".

Nhưng trong mơ, bố mẹ đuổi Siu Black về, không cho cô đi cùng. Suốt 10 ngày đó, cô cứ ăn uống gì vào người là ói ra.

Tới ngày thứ 10, cả nhà đều khóc, tưởng Siu Black không qua khỏi. Nhưng chính cô lại vượt qua được nhờ đức tin lớn.

Mọi người trong nhà đều có đức tin nên bảo Siu Black cố gắng lên, nếu không đọc kinh được thì cố gắng làm dấu thánh. Cô cứ nằm im và cố gắng làm dấu như thế.Tới ngày 11, Siu Black bảo chị hai "em muốn ăn cháo".

Chị hai mừng rỡ, vội chạy xuống bếp nấu cháo loãng rồi cho tôi uống sữa. Nhưng bao tử cô khi ấy đang bị hẹp do 10 ngày không ăn uống nên cứ ăn vào lại ói, cứ phải ăn từ từ mới chịu được.

Tiếp đó, gia đình cho Siu Black đi truyền nước, nhưng cứ truyền nước vào người là máu chảy ngược ra, ăn là ói. Bác sĩ sợ hãi, bảo cô này không được, thể trạng này không đáp ứng nổi, phải vội rút kim truyền nước ra khỏi người cô. Mãi vài ngày sau, khi cơ thể tôi hồi phục, cô mới truyền được nước vào người.

Cha xứ cũng lên tận nhà nói chuyện với Siu Black vì biết cô đang buồn lắm, không muốn nói chuyện với ai. Cha xứ ngồi giảng giải cho cô. Từ đó, nữ ca sĩ bừng tỉnh.

Cô nói: "Từ đó tới bây giờ, tôi làm gì cũng cầu nguyện và cầu cho mình có sức khỏe. Nhờ đó, tôi vực dậy được hết mọi thứ.

Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng rõ ràng có đức tin giúp tôi trở nên nhẹ nhõm, bình yên hơn trong tâm trí, đầu óc và quan trọng nhất là có niềm tin hướng tới phía trước.

Dù tôi không làm việc gì to tát nhưng đức tin giúp tôi vượt qua từng việc nhỏ nhất tới việc lớn hơn. Trong tăm tối của tuyệt vọng sẽ luôn có ánh sáng".

Hiện tại, sức khỏe Siu Black đã dần chuyển biến tích cực. Khán giả đều cầu nguyện cho nữ ca sĩ khỏe mạnh.