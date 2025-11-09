Tối 8/11, sau bao ngày ngóng trông, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 đã chính thức diễn ra Ocean City. Khán giả vỡ òa khi được xem "ông hoàng Kpop" biểu diễn trong concert đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng xôn xao khi biết cha mẹ G-Dragon có mặt ở hàng ghế khán giả xem con trai biểu diễn. Tuy nhiên, "sít rịt" hot nhất và gây bất ngờ nhất concert lại thuộc về cái tên Lee Soo Hyuk.

Trên mạng xã hội X đã lan truyền hình ảnh Lee Soo Hyuk đứng chụp ảnh trên khán đài 1 sự kiện, kèm với dòng trạng thái: "Bạn thân của G-Dragon đang ở Hưng Yên sao". Ngay lập tức, người hâm mộ không khỏi nháo nhào trước thông tin Lee Soo Hyuk có mặt ở Việt Nam. Cư dân mạng thắc mắc không biết nam diễn viên này đã bay sang Việt Nam để đi xem concert của bạn thân từ lúc nào mà chẳng ai hay biết gì.

Có thể nói Lee Soo Hyuk quả là anh bạn thân đáng đồng tiền bát gạo của G-Dragon khi không quản đường xa, dành thời gian đến Việt Nam ủng hộ "anh Long". Trước đó, Lee Soo Hyuk cũng từng được trông thấy bay sang Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự concert và cổ vũ cho G-Dragon.

Hình ảnh được cho là Lee Soo Hyuk sang Việt Nam xem concert G-Dragon đang gây xôn xao MXH

G-Dragon là chàng trai hạnh phúc nhất đêm nay khi có được sự cổ vũ của gia đình và bạn thân

Tại showbiz Hàn, Lee Soo Hyuk là 1 trong những người bạn thân thiết nhất và lâu năm nhất của G-Dragon. Cả hai đều là những biểu tượng thời trang hàng đầu, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thời trang, show diễn và những khoảnh khắc đời thường. Mối quan hệ của họ được biết đến rộng rãi và rất được fan yêu mến vì sự tương tác vui vẻ, thoải mái.

Lee Soo Hyuk và G-Dragon là đôi bạn "như hình với bóng" ở showbiz Hàn

Lee Soo Hyuk sinh năm 1988, được tung hô vì có nhan sắc vô thực, "không giống người bình thường". Tên tuổi anh gắn liền với danh xưng "ma cà rồng đẹp nhất Hàn Quốc". Về đời tư, thời còn chưa nổi tiếng, Lee Soo Hyuk từng công khai hẹn hò Kim Min Hee. Tài tử S Line có thời gian dài gắn bó với YG Entertainment. Tuy nhiên sau khi hết hợp đồng, Lee Soo Hyuk đã rời đi và gắn bó với Saram Entertainment từ ngày 14/7 vừa qua.

Lee Soo Hyuk có diện mạo siêu đẹp trai

Nguồn: X, KoreaBoo



