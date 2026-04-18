Sinh viên y khoa tử vong sau khi bị app vay tiền "khủng bố" 96 cuộc gọi/ngày, trưởng khoa bị đưa vào diện điều tra

Cảnh sát bang Kerala (Ấn Độ) đang điều tra cái chết của Nithin Raj R.L (22 tuổi), sinh viên nha khoa thuộc cộng đồng Dalit, sau khi anh rơi từ một tòa nhà trong khuôn viên trường Cao đẳng Nha khoa Kannur hôm 11/4. Vụ việc nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản đối trên toàn bang, trong bối cảnh gia đình và dư luận cho rằng nạn nhân đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử liên quan đến đẳng cấp, màu da và hoàn cảnh gia đình từ phía giảng viên.

Theo cảnh sát, bên cạnh áp lực tại trường học, Nithin còn bị đe dọa liên tục từ một ứng dụng cho vay trực tuyến. Trước đó, vào tháng 2, nam sinh vay 13.500 rupee (khoảng 4 triệu đồng), nhưng bị yêu cầu hoàn trả tới 19.000 rupee chỉ trong vòng một tháng do lãi suất cao. Dù đã trả trước 1.000 rupee vào ngày 6/4, tình trạng quấy rối vẫn không dừng lại.

Đáng chú ý, chỉ trong một ngày trước khi tử vong, Nithin nhận tới 96 cuộc gọi và tin nhắn mang tính đe dọa từ phía bên cho vay. Không chỉ vậy, một giảng viên của trường (không nằm trong số hai người bị khởi tố) cũng nhận 26 cuộc gọi từ nhóm này do ứng dụng đã truy cập danh bạ điện thoại của sinh viên khi được cấp quyền.

Cảnh sát trưởng thành phố Kannur cho biết, sau khi sự việc bị phản ánh lên Ban giám hiệu, Hiệu trưởng đã gọi Nithin lên làm việc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi rời khỏi phòng, nam sinh đã nhảy từ tòa nhà. “Chúng tôi cho rằng nam sinh này có thể đã cảm thấy mình gây phiền phức cho giảng viên, cùng với những áp lực trước đó, dẫn đến quyết định tiêu cực”, vị này nói.

Nithin Raj R.L (22 tuổi), sinh viên nha khoa đã tử vong khi rơi từ một tòa nhà trong khuôn viên trường Cao đẳng Nha khoa Kannur. (Ảnh: The Indian Express)

Hiện cảnh sát đã khởi tố vụ án với cáo buộc “xúi giục tự tử” và áp dụng luật bảo vệ người thuộc các nhóm yếu thế (SC/ST). Hai giảng viên trong đó có một trưởng khoa, đã bị đưa vào diện điều tra. Đồng thời, vai trò của ứng dụng cho vay trong việc gây áp lực tâm lý cho nạn nhân cũng đang được làm rõ.

Ứng dụng này không có trên Google Play và được lan truyền qua các đường link trên mạng xã hội. Theo điều tra ban đầu, khi cài đặt, ứng dụng đã yêu cầu quyền truy cập danh bạ, từ đó có thể liên hệ với người thân, bạn bè hoặc giảng viên của người vay để gây sức ép. Trước diễn biến nghiêm trọng, Đại học Khoa học Y tế Kerala - đơn vị quản lý trường đã yêu cầu mở cuộc điều tra cấp cao. Hiệu trưởng nhà trường chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Thủ hiến bang Kerala, ông Pinarayi Vijayan, gọi đây là “một tội ác không thể tha thứ”, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng phân biệt đẳng cấp vẫn tồn tại trong môi trường giáo dục. Ông cũng kêu gọi có những biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn các hành vi kỳ thị và bạo lực tinh thần trong trường học.

Gia đình nạn nhân cho biết họ nghi ngờ có dấu hiệu bất thường trong cái chết của con trai. Trong khi đó, sinh viên trường đã tổ chức biểu tình, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường và các cá nhân liên quan.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực đa chiều mà sinh viên phải đối mặt, từ môi trường học đường đến các hình thức tài chính thiếu kiểm soát và những hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra khi các áp lực này không được giải quyết kịp thời.