Sinh viên bức xúc vì phải tham gia CLB 2 năm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lên tiếng

Những ngày gần đây, quy định yêu cầu sinh viên tham gia hoạt động câu lạc bộ (CLB) tối thiểu 24 tháng (2 năm) trong thời gian học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Quy định này áp dụng với sinh viên K69 (hiện học năm thứ 2) trở đi.

Nhiều sinh viên cho rằng điểm gây phản ứng nằm ở việc một hoạt động vốn mang tính tự nguyện lại được đưa vào quy định "bắt buộc" trong quá trình học tập. Không ít ý kiến lo ngại nếu gắn việc tham gia CLB với điều kiện đánh giá sinh viên hoặc quá trình tốt nghiệp, quy định này có thể tạo thêm áp lực đối với những người phải đi làm thêm trang trải thu nhập, có lịch học dày hoặc không có nhu cầu tham gia sinh hoạt CLB.

Không ít ý kiến cho rằng, quy định không phù hợp với tất cả sinh viên. Nhiều sinh viên băn khoăn, liệu việc bắt buộc tham gia CLB tối thiểu lên tới 24 tháng có thực sự cần thiết và mang lại giá trị cho sinh viên.

Trước phản ánh này, hôm nay 24/4, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thông báo gửi sinh viên nhằm làm rõ mục tiêu và cách triển khai quy định.

Theo Đoàn Thanh niên Học viện, việc khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động CLB là một phần trong chủ trương đổi mới đào tạo, hướng tới phát triển toàn diện cho người học. Thông qua các hoạt động này, sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, cũng như phát triển tinh thần khởi nghiệp.

Hiện học viện có 82 CLB sinh viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao và hoạt động cộng đồng. Theo nhà trường, các CLB đều được hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí và có giảng viên hoặc cán bộ làm cố vấn.

Thời gian sinh hoạt CLB được thiết kế linh hoạt, thường khoảng một buổi mỗi tuần hoặc mỗi tháng, mỗi buổi kéo dài từ 2–3 giờ. Nhà trường cho biết việc tham gia CLB không thu phí và được sắp xếp để hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi, học viện cho biết sẽ rà soát và làm rõ quy định theo hướng không giới hạn duy nhất hình thức tham gia CLB. Sinh viên có thể lựa chọn nhiều hình thức khác như nghiên cứu khoa học, dự án trải nghiệm, hoạt động xã hội, khởi nghiệp hoặc các chương trình đổi mới sáng tạo.

Theo học viện, việc tham gia các hoạt động này nhằm góp phần phát triển kỹ năng và được ghi nhận trong đánh giá điểm rèn luyện, thi đua khen thưởng, thay vì tạo thêm áp lực cho sinh viên.

Nhà trường cũng khuyến khích sinh viên gửi phản ánh qua các kênh chính thức để được tiếp nhận và giải đáp đầy đủ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi, đối thoại với sinh viên trong thời gian tới để hoàn thiện quy định.