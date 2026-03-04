Sinh vật dài như dải lụa, toàn thân màu bạc bất ngờ dạt vào bờ biển Mỹ Khê, dân mạng tranh cãi không ngớt

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân phát hiện loài cá lạ dạt vào bờ biển Mỹ Khê ( Đà Nẵng ) khiến nhiều người chú ý. Theo quan sát, con cá dạt vào ven bờ biển có thân dài màu bạc, dẹt như dải ruy băng. Đáng nói, con cá có vây lưng đỏ tươi chạy dọc từ đầu đến gần hết thân.

Ngay sau khi phát hiện loài cá lạ nhiều người đã quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao.

Theo tìm hiểu, loài cá lạ dạt vào bờ biển là cá mái chèo , còn gọi là cá ngài, cá phớn, cá hố, cá rồng, được ngư dân cho rằng mang lại may mắn.

Hình ảnh con cá lạ được người dân chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội

Sự xuất hiện của Cá mái chèo tại bờ biển Mỹ Khê ( Đà Nẵng ) nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tò mò về nguồn gốc, tập tính cũng như lý do loài cá vốn sống ở tầng nước sâu hàng trăm mét lại dạt vào gần bờ. Không ít bình luận liên hệ đến những câu chuyện dân gian từng lan truyền về loài cá này, trong khi số khác cho rằng đây đơn thuần có thể là hiện tượng tự nhiên do thay đổi dòng chảy, thời tiết hoặc cá bị suy yếu.

Một số ngư dân địa phương cho biết, cá mái chèo rất hiếm gặp ở vùng ven bờ nên việc bắt gặp ngoài thực tế là điều không thường xuyên. Chính sự bí ẩn trong môi trường sống và ngoại hình khác lạ đã khiến mỗi lần xuất hiện của loài cá này đều tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi.

Mô hình cá mái chèo. Ảnh: Smithsonian magazine

Cá mái chèo (tên khoa học: Regalecus glesne ) là loài cá có xương dài nhất thế giới, thường sinh sống ở độ sâu hàng trăm mét dưới mực nước biển. Thân hình thuôn dài như dải lụa, loài cá này có thể dài trung bình 3m, cá thể lớn có thể lên tới 11m. Chúng chủ yếu ăn sinh vật phù du, nhuyễn thể, mực và các loài giáp xác nhỏ.

Loài cá này rất hiếm khi xuất hiện ở vùng biển gần bờ. Sự hiện diện bất thường của chúng nhiều lần gây xôn xao dư luận, đặc biệt tại Nhật Bản – nơi cá mái chèo còn được gọi là " Ryugu no tsukai " ( sứ giả từ cung điện Thủy thần ).

Theo truyền thuyết Nhật Bản , cá mái chèo thường xuất hiện trước khi xảy ra động đất hoặc sóng thần, như một "điềm báo" thiên tai sắp xảy ra. Tuy vậy, giới khoa học chưa tìm được bằng chứng cụ thể chứng minh mối liên hệ giữa cá mái chèo và các hiện tượng địa chấn.