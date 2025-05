Cá mái chèo bất ngờ xuất hiện ở vịnh Vĩnh Hy làm dấy lên đồn đoán về thiên tai khốc liệt: Thực hư thế nào?

Ở Nhật Bản, cá mái chèo được gọi là ryugu no tsukai – “sứ giả của Long Cung” và được gắn với những câu chuyện về điềm báo thiên tai.

Ryugu no tsukai được mô tả là loài cá khổng lồ có đầu giống người, đôi khi có sừng, tóc dài và râu. Vẻ ngoài của chúng lai giữa nhiều loài cá khác nhau, với chiều dài dao động từ 5 đến 18 mét. Nhiều con phát ra ánh sáng, có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa.

Trong truyền thuyết, Ryugu no tsukai là những sứ giả và người hầu trung thành của Ryūjin – Thần Biển trong tín ngưỡng Thần đạo Nhật Bản. Chúng được cử đến nhân gian để truyền tải những thông điệp quan trọng từ Long Cung. Vì mang trong mình ý nghĩa linh thiêng, nên người nào tận mắt thấy hay nghe giọng của Ryugu no tsukai sẽ được phù hộ tránh bệnh tật và sống lâu. Hình vẽ của loài sinh vật này còn được dùng như bùa may mắn cầu bình an, sức khỏe và thịnh vượng.

Ryugu no tsukai là cảm hứng cho rất nhiều truyền thuyết Nhật Bản trong thế kỷ 19, đặc biệt ở Hirado (tỉnh Nagasaki) – nơi khởi nguồn của nhiều giai thoại. Những câu chuyện này lan rộng khắp nước Nhật như một trò chơi “truyền miệng” thời Edo, với chi tiết thay đổi theo từng phiên bản. Đến đầu thời kỳ Minh Trị, đã có hàng chục dị bản khác nhau được lưu truyền.

Ngày nay, Ryugu no tsukai là cách người Nhật gọi tên cá mái chèo – một loài cá sống ở vùng biển sâu, thân dài và có hình dáng kỳ dị. Việc những sinh vật này trôi dạt vào bờ trong thời kỳ Edo được cho là đã truyền cảm hứng cho hình tượng yōkai (yêu quái) Ryugu no tsukai.

Có 2 truyền thuyết nổi bật về loài cá mái chèo này.

Thứ nhất là quái ngư phát sáng ở vùng biển Tsushima (năm 1819). Trong bảy ngày của tháng 4/1819, một sinh vật phát sáng được nhìn thấy ngoài khơi Tsushima, khiến người dân cả tỉnh bàn tán xôn xao. Khoảng 800 người từ các vùng khác đã tụ tập trên 120 chiếc thuyền lớn, đồng loạt bắn 30 phát đạn về phía sinh vật này nhưng nó không hề hấn gì.

Bảy ngày sau, sinh vật bắt đầu nói: “Ta không phải thứ gì đáng sợ. Ta đến từ Long Cung vì một lý do. Năm nay, một đại dịch hiểm ác sẽ xảy ra, khiến nhiều người thiệt mạng. Hãy sao chép hình ảnh của ta và truyền khắp cả nước. Ai nhìn thấy hình ảnh của ta dù chỉ một lần cũng sẽ được cứu khỏi bệnh tật. Đây cũng là bùa hộ mệnh cho quốc thái dân an và trường thọ”. Sinh vật có chiều dài 9 mét, khuôn mặt dài khoảng 1,5 mét.

Truyền thuyết thứ 2 là về Sứ giả Long Cung tại Kumamoto. Một Ryugu no tsukai khác xuất hiện ngoài khơi tỉnh Kumamoto, có thân hình dài 18 mét, mặt dài 90 cm. Nó có hai chiếc sừng, lưng phủ vảy tím, sáu vây, đuôi giống cá vàng và mang theo ba viên ngọc. Nó tự xưng là sứ giả của Long Cung và tuyên bố: “Năm nay sẽ xảy ra đại dịch nghiêm trọng, những người mắc bệnh sẽ không được cứu. Vì vậy, ta đến đây để truyền thông điệp cứu sống nhân loại. Tất cả những ai nghe được lời ta sẽ tránh được đại dịch”.

Ngày nay, mỗi lần cá mái chèo trôi dạt vào bờ, người dân Nhật Bản lại nhớ đến Ryugu no tsukai. Dù khoa học chưa xác nhận mối liên hệ giữa sự xuất hiện của loài cá này với động đất hay thiên tai, nhưng trong tâm thức văn hóa, Ryugu no tsukai vẫn là một biểu tượng linh thiêng – là sứ giả kết nối giữa con người và biển cả huyền bí, mang trong mình lời cảnh tỉnh từ lòng đại dương sâu thẳm.