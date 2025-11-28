Sinh nhật LOTTE MART: Khách hàng tranh thủ mua sắm siêu tiết kiệm và thử vận may trúng ô tô

Trong thời gian này, khách hàng mua sắm tại hệ thống LOTTE MART trên cả nước không chỉ được tận hưởng mức giá siêu tiết kiệm trên hàng loạt mặt hàng thiết yếu, mà còn có cơ hội trúng thưởng xe Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng và 17 giải tri ân hấp dẫn trị giá 17 triệu đồng/giải.

Thử vận may, bốc thăm trúng thưởng ô tô Hyundai Tucson

Chương trình tri ân khách hàng của LOTTE MART đã bước sang tuần thứ 3 với lượng khách hàng mua sắm gia tăng đáng kể. Bên cạnh việc tận dụng các ưu đãi giảm giá sâu đang diễn ra, khách hàng đặc biệt chú ý đến chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Giải đặc biệt "LOTTE Dream 17" là chiếc Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng trở thành tâm điểm khiến nhiều khách hàng hào hứng mua sắm nhiều hơn trong dịp này.

Chương trình rút thăm trúng thưởng lớn năm nay có sự đồng hành của nhiều đối tác và nhãn hàng lớn như Unilever, Sabeco, Nongshim, CP, Calofic, Shinshu Japanese Style, Coca-Cola, Suntory Pepsico, DKSH, Mondelez International, P&G, Vinamilk, Nam Dương, Celano, Cầu Tre, Bibigo, VitaDairy, Inochi, Ban Mê Gold Coffee, Morinaga Nutritional Foods, Ngọc Hạnh Bedding, Paysan Breton, Joyday, Tsubaki, L'Oréal Paris, C7, Fineline và Quảng Xuân.

Bên cạnh giải thưởng lớn, 17 giải tri ân trị giá 17 triệu đồng là Thẻ quà tặng LOTTE MART có giá trị tương đương cũng góp phần tăng thêm sức hút cho mỗi lượt mua sắm. Nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy hứng thú hơn khi vừa mua được giá tốt, vừa có thêm cơ hội nhận thưởng giá trị. Gia đình chị Lan, một khách hàng thành viên của LOTTE MART chia sẻ tâm trạng háo hức khi mua sắm trong dịp đặc biệt này.

"Gia đình tôi luôn mong chờ các dịp lễ lớn để mua sắm những mặt hàng thiết yếu với giá tốt tại LOTTE MART. Nhưng chương trình tri ân sinh nhật năm nay thực sự ấn tượng hơn hẳn nhờ giải thưởng giá trị cao và nhiều ưu đãi giảm giá lớn. Cuối năm lại càng nhiều nhu cầu mua sắm, nên vợ chồng tôi tranh thủ chọn mua nhiều hơn mọi khi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hy vọng thử vận may trong chương trình bốc thăm", chị Lan cười nói.

Mua sắm tiết kiệm chưa từng có với siêu ưu đãi, siêu khuyến mại

Song song với chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn, LOTTE MART tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi và nhiều ưu đãi hấp dẫn, mang đến trải nghiệm mua sắm siêu tiết kiệm cho khách hàng.

Chương trình "Rẻ Hết Cỡ" giảm giá lên đến 50% cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 được áp dụng cho nhiều mặt hàng thiết yếu: từ thực phẩm, đồ gia dụng đến sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nhiều sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm như nước giặt Ariel 2,5kg, nước rửa chén FILY 3,5kg… đều được áp dụng ưu đãi 1 1. Trong nhóm thực phẩm, hàng loạt mặt hàng giảm giá tới 50% như hạt nêm Meizan 1.8kg, nước tương Nam Dương 210ml, pizza LC 140g hay giò lụa bì ớt xiêm xanh Vissan,… Các sản phẩm nhà bếp như bộ 3 nồi inox Smartcook ELMICH cũng được giảm một nửa giá niêm yết.

Trong đợt khuyến mãi này, chương trình "Sản Phẩm Bán Chạy – Amazing Price" mang đến mức giảm sâu lên đến 50% cho nhóm hàng gia dụng và thiết yếu được yêu thích: từ chảo chống dính Ceramic Smartcook, khăn tắm cao cấp đến hàng loạt mặt hàng tươi sống và thực phẩm chế biến.

Từ nay đến hết ngày 9.12, khách hàng thành viên tiếp tục nhận đặc quyền hấp dẫn qua chương trình "Siêu rẻ mỗi ngày", mua mỗi ngày một sản phẩm giảm giá đặc biệt, cùng ưu đãi nhân 10 điểm cho một số mặt hàng. Riêng ngày L-Day 9.12, khách hàng được nhân 5 điểm tích lũy và nhận túi môi trường với hóa đơn từ 1.000.000 đồng cùng loạt ưu đãi độc quyền khác.

Mua hàng tươi sống chất lượng với giá hời vào Thứ 3 hàng tuần

Chương trình Fresh Day Thứ 3 hàng tuần đã được LOTTE MART triển khai đồng loạt tại tất cả siêu thị trên toàn quốc, thay vì chỉ một vài siêu thị như trước đây. Giờ đây, mỗi Thứ 3, khách hàng thành viên mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ được hưởng ưu đãi x5 điểm tích lũy, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại siêu thị và trên website/ứng dụng, với mức tích điểm tối đa lên đến 250.000 điểm/ngày.

Đặc biệt, từ nay đến hết 9.12, các sản phẩm thuộc thương hiệu riêng của LOTTE MART như Choice L và Choice L Premium đồng loạt giảm 10%. Bên cạnh đó, hàng trăm gian hàng thương hiệu đồng hành tại LOTTE MART cũng áp dụng ưu đãi giảm 17% đến hết 28.11.2025 cho hàng loạt sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, ẩm thực và giải trí.

Với ưu đãi trải rộng từ nhu yếu phẩm đến gia dụng, thời trang và giải trí, LOTTE MART mang đến một mùa sinh nhật sôi động, nơi khách hàng vừa tiết kiệm tối đa khi mua sắm, vừa có cơ hội trúng thưởng lớn. Từ nay đến hết 9.12, đây là thời điểm lý tưởng để các gia đình tranh thủ mua sắm và tận hưởng trọn vẹn chuỗi ưu đãi hấp dẫn trong năm tại hệ thống siêu thị LOTTE MART trên cả nước.