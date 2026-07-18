Sinh năm 1987, nay đã 39 tuổi, tôi không còn mua sắm như 10 năm trước: 6 thay đổi trong cách tiêu tiền khiến chính tôi cũng bất ngờ

Từng nghĩ tiêu tiền là để tận hưởng, giờ tôi hiểu tiêu đúng còn quan trọng hơn tiêu nhiều

Nếu cách đây khoảng 10 năm, mỗi lần lĩnh lương tôi đều muốn tự thưởng cho mình một món đồ mới thì bây giờ điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là: "Mình có thực sự cần nó không?".

Có lẽ tuổi tác, áp lực công việc, chuyện con cái, cha mẹ và những biến cố trong cuộc sống đã khiến quan niệm tiêu dùng của thế hệ sinh cuối những năm 1980 như tôi thay đổi rất nhiều.

Bố mẹ tôi thuộc thế hệ luôn tiết kiệm, còn thế hệ tôi từng trải qua giai đoạn mua sắm rất cảm tính. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra tiêu dùng thông minh không phải quay về lối sống kham khổ của thế hệ trước, mà là biết đồng tiền nên đi đâu.

Và đây là 6 thay đổi rõ nhất trong cách tiêu tiền của tôi cũng như nhiều người cùng trang lứa...

1. Không còn phụ thuộc vào các dịch vụ đắt đỏ nếu có thể tự làm

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là nhiều người sẵn sàng tự làm những việc trước đây thường thuê dịch vụ.

Ví dụ, thay vì mang quần áo, giày dép hay rèm cửa đi giặt khô thường xuyên, nhiều gia đình đầu tư máy giặt phù hợp, học cách vệ sinh từng loại chất liệu hoặc chỉ sử dụng dịch vụ khi thực sự cần thiết.

Việc tự xử lý những công việc nhỏ trong gia đình không chỉ giúp tiết kiệm một khoản chi đáng kể mỗi năm mà còn tạo cảm giác chủ động hơn trong cuộc sống.

Đây không phải là sự "hà tiện", mà là cách cân nhắc giữa chi phí và giá trị thực nhận được.

2. Đồ cũ không còn là điều đáng ngại

Nếu trước đây hàng đã qua sử dụng thường gắn với tâm lý e ngại, thì hiện nay điều đó đang thay đổi rất nhanh.

Nhiều người sẵn sàng mua điện thoại, đồ nội thất, xe đẩy trẻ em, đồ gia dụng hoặc thiết bị điện tử đã qua sử dụng nếu sản phẩm còn tốt và mức giá hợp lý.

Ở chiều ngược lại, thay vì để đồ không dùng tới phủ bụi trong nhà, họ cũng chủ động bán lại trên các nền tảng mua bán đồ cũ để thu hồi một phần chi phí.

Xu hướng này vừa giúp tiết kiệm tiền, vừa góp phần kéo dài vòng đời sản phẩm và hạn chế lãng phí.

3. Không còn mặc định "hàng ngoại mới tốt"

Trong nhiều năm, không ít người từng có tâm lý ưu tiên hàng nhập khẩu vì cho rằng chất lượng luôn vượt trội.

Tuy nhiên, khi nhiều thương hiệu trong nước ngày càng cải thiện về thiết kế, công nghệ và chất lượng, quan điểm này đang thay đổi.

Thay vì nhìn vào xuất xứ, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế, độ bền, chính sách bảo hành và mức giá.

Điều quan trọng không còn là sản phẩm đến từ đâu, mà là nó có đáp ứng đúng nhu cầu với mức chi phí hợp lý hay không.

4. Không còn mua vì giảm giá mà mua vì thật sự cần

Có lẽ đây là thay đổi lớn nhất trong tư duy tiêu dùng.

Nhiều người từng dành hàng giờ săn mã giảm giá, thức khuya chờ mở bán hoặc mua rất nhiều món chỉ vì "đang khuyến mãi".

Sau vài năm nhìn lại tủ đồ đầy những món gần như chưa sử dụng, họ nhận ra khoản tiết kiệm lớn nhất không nằm ở việc mua được rẻ hơn, mà là không mua những thứ không cần.

Ngày nay, trước khi thanh toán, nhiều người tự đặt cho mình vài câu hỏi đơn giản:

- Mình có thực sự cần món đồ này không?

- Nếu không giảm giá, mình còn muốn mua không?

- Món đồ này sẽ được sử dụng bao nhiêu lần?

Những câu hỏi nhỏ ấy giúp hạn chế đáng kể các khoản chi bốc đồng.

5. Sẵn sàng tận dụng những dịch vụ vốn dành cho người lớn tuổi

Một xu hướng khá thú vị là nhiều người trẻ và trung niên bắt đầu sử dụng các dịch vụ vốn phổ biến với người cao tuổi.

Căng tin cộng đồng với mức giá hợp lý, thực đơn cân bằng dinh dưỡng đang thu hút ngày càng nhiều nhân viên văn phòng và gia đình trẻ.

Một số người còn tham gia các lớp học nghệ thuật, câu lạc bộ sinh hoạt hoặc các chuyến du lịch có chi phí hợp lý vốn trước đây chủ yếu phục vụ người nghỉ hưu.

Lý do rất đơn giản: chất lượng tốt, giá cả phải chăng và trải nghiệm mang lại đúng với nhu cầu.

6. Ưu tiên sử dụng tài nguyên chia sẻ thay vì sở hữu bằng mọi giá

Xe đạp công cộng, ô tô chia sẻ, sạc dự phòng, ô dù hay nhiều dịch vụ dùng chung khác đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người.

Thay vì bỏ ra số tiền lớn để sở hữu một món đồ chỉ sử dụng thỉnh thoảng, họ chọn phương án trả tiền theo nhu cầu thực tế.

Đặc biệt tại các đô thị lớn, việc sử dụng xe đạp hoặc phương tiện chia sẻ cho những quãng đường ngắn vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm đáng kể các khoản phát sinh như bảo dưỡng, gửi xe hay nhiên liệu.

Đây cũng là biểu hiện của tư duy "trả tiền cho giá trị sử dụng" thay vì "trả tiền để sở hữu".

Tiêu dùng thông minh không phải là tiêu ít, mà là tiêu đúng

Nhiều người cho rằng những thay đổi này xuất phát từ áp lực kinh tế hoặc thu nhập không còn tăng nhanh như trước. Điều đó đúng một phần.

Nhưng ở góc nhìn khác, đây cũng là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang trưởng thành hơn trong cách quản lý tài chính cá nhân.

Họ không từ chối việc chi tiền cho bản thân. Họ vẫn sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe, giáo dục, trải nghiệm hoặc những món đồ thực sự mang lại giá trị lâu dài. Điều thay đổi là họ không còn muốn chi tiền chỉ để chạy theo xu hướng hoặc cảm giác "mua được hời".

Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người nhận ra rằng một cuộc sống thoải mái không phụ thuộc vào việc sở hữu bao nhiêu món đồ, mà nằm ở khả năng kiểm soát tài chính, tránh những khoản chi lãng phí và dành tiền cho những điều thực sự quan trọng.

Đó có lẽ cũng là lý do ngày càng nhiều người sau tuổi 39 thay đổi cách tiêu dùng: không phải vì họ nghèo đi, mà vì họ đã hiểu rõ hơn giá trị của đồng tiền và giá trị của chính cuộc sống.