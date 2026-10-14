Sinh năm 1984, đến tuổi 42 tôi mới hiểu: Tiền tiết kiệm đáng giá hơn rất nhiều món đồ từng khiến mình muốn mua bằng được

Sau Tết, tôi bắt đầu áp dụng một cách tiết kiệm khá đơn giản: mỗi tháng đều gửi một khoản tiền cố định với kỳ hạn 36 tháng. Nếu duy trì đều đặn trong 3 năm, tôi sẽ có 36 khoản tiền gửi lần lượt đáo hạn.

Tính đến hiện tại, tôi đã thực hiện được vài lần gửi tiền. Mỗi khi hoàn thành thêm một khoản, tôi lại thấy mình có thêm một chút cảm giác an toàn.

Nhưng điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất không nằm ở cách gửi tiền, mà là cách tôi nhìn về tiêu dùng.

Vài năm trước, tôi từng nghĩ muốn tiết kiệm thì phải kiếm được thật nhiều. Bây giờ tôi nhận ra với những người bình thường như tôi, tiết kiệm thường bắt đầu từ một việc đơn giản hơn: bớt mua những thứ không thực sự cần.

1. Trước khi mua đồ mới, tôi luôn nhìn quanh nhà một lượt

Tôi từng có thói quen thiếu gì là mua ngay thứ đó. Một cuốn sổ hết thì mua cuốn sổ mới. Một món đồ trong bếp không tiện dùng thì nghĩ đến chuyện đổi món khác. Một chiếc hộp không đúng kích thước thì lại tìm hộp mới.

Nhưng sau này tôi tập cho mình một thói quen khác: trước khi mở ứng dụng mua sắm, tôi sẽ kiểm tra xem trong nhà có thứ gì thay thế được hay không.

Có lần tôi hết sổ để ghi danh sách việc cần làm. Bình thường, tôi sẽ lập tức đặt mua một cuốn mới. Nhưng hôm ấy, tôi lục giá sách và tìm thấy một cuốn sổ nhỏ mua từ vài năm trước, gần như chưa dùng đến.

Nó không đẹp như loại sổ tôi định mua, nhưng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu. Chỉ một việc rất nhỏ như vậy cũng khiến tôi nhận ra nhà mình thực ra có nhiều đồ hơn mình nghĩ.

Nhiều món bị quên đi chỉ vì chúng ta luôn có xu hướng tìm thứ mới trước khi tận dụng thứ cũ. Từ đó, tôi đặt ra nguyên tắc: chỉ mua khi trong nhà thực sự không có phương án thay thế.

Số tiền tiết kiệm được trong một lần có thể không đáng kể. Nhưng khi cách nghĩ này được áp dụng với quần áo, đồ gia dụng, văn phòng phẩm hay các món đồ lặt vặt, tôi thấy khoản chi giảm đi rõ rệt.

2. Quần áo của tôi ít hơn trước, nhưng lại dễ mặc hơn

Hồi trẻ, tôi từng nghĩ có nhiều quần áo đồng nghĩa với việc ăn mặc đẹp hơn.

Nhìn bạn bè có món gì mới, tôi cũng muốn mua. Thấy mẫu nào đang thịnh hành, tôi lại nghĩ tủ đồ của mình đang thiếu. Kết quả là có những món chỉ mặc một lần, thậm chí có món mua về nhưng không biết phối với gì.

Sau tuổi 40, tôi không còn muốn chạy theo kiểu mua sắm ấy nữa.

Nguyên tắc hiện tại của tôi rất đơn giản: chỉ mua khi thực sự thích và biết chắc mình sẽ mặc như thế nào. Tôi không mua vì món đồ đang giảm giá. Cũng không mua chỉ vì thấy người khác mặc đẹp.

Tủ quần áo của tôi bây giờ không nhiều, nhưng phần lớn đều là những món có thể sử dụng thường xuyên, dễ phối và phù hợp với cuộc sống hàng ngày.

Điều thú vị là khi quần áo ít đi, tôi lại bớt đau đầu chuyện “không có gì để mặc”. Tôi cũng nhận ra rằng với người bình thường, việc mặc lại quần áo chẳng có gì đáng ngại. Chúng ta đâu cần mỗi ngày xuất hiện với một bộ đồ hoàn toàn khác.

3. Tôi ngừng xem livestream bán hàng khi không có nhu cầu mua sắm

Có một thời gian, tôi rất thích xem các buổi livestream bán hàng. Ban đầu chỉ là xem cho vui, nhưng xem một lúc lại thấy món nào cũng “đáng mua”.

Một bộ quần áo đang giảm giá. Một thỏi son lên màu rất đẹp trên người bán. Một sản phẩm chăm sóc da được giới thiệu là “giá hôm nay rẻ nhất”.

Cứ như vậy, tôi mua khá nhiều thứ không thực sự cần. Không phải tất cả những món ấy đều vô dụng. Vấn đề là ở thời điểm mua, tôi hoàn toàn chưa có nhu cầu sử dụng.

Nhiều món nằm trong tủ rất lâu. Có thứ chưa dùng hết đã hết hạn. Có thứ khiến nhà thêm chật mà tôi lại chẳng nhớ mình đã mua vì lý do gì.

Sau khi nhìn lại, tôi quyết định hạn chế hẳn việc xem livestream bán hàng nếu không có nhu cầu mua cụ thể.

Thời gian rảnh, tôi chuyển sang đọc sách, đi bộ, tập thể dục, nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Điều tôi không ngờ là khi tiếp xúc ít hơn với các lời mời gọi mua sắm, ham muốn mua đồ cũng giảm theo. Cuộc sống tự nhiên đơn giản hơn.

4. Ra khỏi nhà, tôi luôn mang theo vài món nhỏ

Trước đây tôi rất ngại mang theo đồ cá nhân vì thấy phiền. Khát thì mua chai nước. Cần khăn giấy thì mua một gói. Điện thoại gần hết pin thì tìm chỗ sạc hoặc mua thêm phụ kiện. Mỗi khoản chỉ vài chục nghìn nên gần như chẳng bao giờ khiến tôi để ý. Nhưng chính những khoản nhỏ như vậy lại xuất hiện rất thường xuyên.

Bây giờ, trước khi ra ngoài tôi thường mang theo chai nước, khăn giấy và sạc dự phòng. Nếu biết sẽ ở ngoài lâu, tôi chuẩn bị thêm một chút đồ ăn nhẹ. Việc này không chỉ giúp tôi bớt chi tiền linh tinh mà còn khiến tôi chủ động hơn.

Tôi từng cho rằng tiết kiệm phải bắt đầu từ những quyết định lớn. Sau này mới hiểu phần lớn tiền của người bình thường lại đi ra ngoài qua những khoản rất nhỏ.

Một chai nước, một món đồ giảm giá, một chiếc áo mua vì đang thịnh hành, một món đồ gia dụng tưởng là tiện lợi...

Mỗi thứ không đáng bao nhiêu. Nhưng cộng lại trong một năm, con số không hề nhỏ.

Ở tuổi 42, tôi muốn giữ tiền nhiều hơn giữ đồ

Tôi sinh năm 1984. Bước vào tuổi 42, tôi ngày càng thấy rõ một điều: mục tiêu tài chính của mình không còn là mua được bao nhiêu thứ, mà là giữ lại được bao nhiêu tiền sau mỗi tháng.

Tuổi trẻ, tôi từng thích cảm giác sở hữu. Còn bây giờ, tôi thích cảm giác trong tài khoản có một khoản tiền dự phòng hơn.

Tôi không cho rằng ai cũng phải sống tối giản hay cắt hết những thứ mình yêu thích. Tôi vẫn mua món mình thích, vẫn đi ăn, vẫn tận hưởng cuộc sống.

Chỉ khác là trước mỗi lần chi tiền, tôi sẽ hỏi mình một câu: Tôi thực sự cần nó, hay chỉ đang muốn mua nó ở thời điểm này?

Câu hỏi ấy đã giúp tôi tránh được rất nhiều lần mua sắm bốc đồng. Với tôi, tiết kiệm ở tuổi trung niên không phải để khoe rằng mình chịu khổ giỏi đến đâu. Đó là cách tôi đổi một phần ham muốn hiện tại lấy sự an tâm trong tương lai.

Và càng lớn tuổi, tôi càng thấy sự an tâm ấy đáng giá hơn rất nhiều món đồ từng khiến tôi muốn mua bằng được.