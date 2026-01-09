Siêu thị TP.HCM đồng loạt gỡ đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ

="" style="width: 100%;"

Sau khi Công an Hải Phòng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” liên quan đến việc kiểm tra, khám xét, niêm phong 4 kho chứa với khoảng 130 tấn thịt heo thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, chiều 8/1, nhiều siêu thị tại TP.HCM cho biết đã tạm thu hồi, gỡ toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp này khỏi kệ hàng.

Trao đổi với PV VTC News, đại diện MM Mega Market Việt Nam, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp đã chủ động rà soát và thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

"An toàn và sức khỏe của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. MM Mega Market Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng", phía MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trên đường Lê Lai (Hải Phòng).

Tương tự, đại diện Central Retail cũng cho biết để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, doanh nghiệp tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị, cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Nhà bán lẻ này cũng khẳng định quyền lợi và sức khỏe của khách hàng là trên hết. Doanh nghiệp luôn tập trung kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng hàng hóa và đảm bảo hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả đều minh bạch đến người tiêu dùng.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) thông tin, từ tối qua (7/1), hệ thống siêu thị đã rà soát và hiện đã rút hết các sản phẩm liên quan đến nhà cung cấp này khỏi các kệ.

“Việc chủ động thu hồi được thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro, và bảo đảm quyền lợi khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để theo dõi diễn biến vụ việc” , đại diện Saigon Co.op cho hay.

Đại diện Bách Hóa Xanh cũng cho biết đã chủ động tạm ngưng kinh doanh toàn bộ các mã hàng liên quan đến nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long, để bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo quy trình nội bộ.

Bách Hóa Xanh cũng đã làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết và theo dõi sát thông tin từ cơ quan chức năng,để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Trong thời gian này, Bách Hóa Xanh vẫn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chính sách hiện hành, bao gồm hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua (nếu có), đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm.

Theo đại diện Phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, sau khi nhận được thông tin Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có liên quan đến việc phát hiện thịt heo nghi nhiễm bệnh, ngành đã đề nghị các nhà bán lẻ thực hiện rà soát lại quy trình; rà soát các sản phẩm của nhà cung cấp này, đồng thời báo cáo lại hướng xử lý.

Các sản phẩm chế biến liên quan đến thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tạm thời bị nhiều siêu thị rút khỏi hệ thống.

Đại diện Sở Công Thương thông tin thêm có 6 nhà bán lẻ lớn phản hồi đã rà soát sản phẩm. Đặc biệt, các nhà bán lẻ tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm - sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, an toàn và nguồn gốc, của TP đã rất tích cực xử lý ngay sau khi sự vụ này xảy ra.

Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN) vừa có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty.

Theo đó, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị công an bắt giữ, khởi tố do vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này thông tin thêm.

Các nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Canfoco cho biết, việc công bố thông tin giải trình được thực hiện đúng quy định, theo đó công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin bất thường khi xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc tình hình quản trị.

Trên tinh thần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và đảm bảo minh bạch đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường, Canfoco thực hiện công văn giải trình nhằm làm rõ bản chất sự việc, mức độ ảnh hưởng thực tế cũng như các biện pháp xử lý đã và đang được triển khai.