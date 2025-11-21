"Siêu thị mini 0 đồng" tiếp sức bà con Quy Nhơn hậu bão

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp cùng Quỹ Niềm Tin Vàng (ODF) và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (GAWEE) đã cùng triển khai "Siêu thị mini 0 đồng", mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân Quy Nhơn sau bão.

Tại Đại hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai ngày 19/11, PNJ và ODF đã trao 300 triệu đồng cho GAWEE, tương ứng 600 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để triển khai chương trình. Nguồn lực thực hiện đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ nhân viên PNJ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ bà con Quy Nhơn (Ảnh: Duy Thanh)

Chiều ngày 20/11, bà con được nhận phiếu mua hàng miễn phí 500.000 đồng tại điểm phát phiếu và sử dụng lựa chọn nhu yếu phẩm, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt phù hợp nhu cầu gia đình. Đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa bão được GAWEE rà soát và đề xuất.

Trước đó, PNJ đã triển khai mô hình "Siêu thị mini 0 đồng" tại nhiều địa phương chịu thiệt hại bởi bão và mưa lũ như Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng. Hàng trăm hộ dân đã nhận được hỗ trợ kịp thời, góp phần san sẻ gánh nặng, tái thiết sinh kế và ổn định nhịp sống sau thiên tai.

Bà con mua sắm nhu yếu phẩm miễn phí tại Siêu thị (Ảnh: Duy Thanh)

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ chia sẻ: "Trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi luôn tin rằng sức mạnh của sẻ chia và tình người có thể tiếp thêm nghị lực cho bà con. Thông qua chương trình "Siêu thị mini 0 đồng", PNJ cùng các đối tác mong muốn không chỉ mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực mà còn gửi gắm niềm tin và sự đồng hành đến người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai, hy vọng bà con hãy vững vàng vượt qua thử thách, sớm ổn định cuộc sống."

Tình nguyện viên PNJ hỗ trợ mua sắm tại Siêu thị mini 0 đồng. (Ảnh: Duy Thanh)

"Siêu thị mini 0 đồng" là sáng kiến tiêu biểu trong chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR) của PNJ, được khởi xướng từ năm 2021. Sau 4 năm triển khai, chương trình đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên khắp cả nước, xuyên suốt từ đại dịch COVID-19 đến các dịp Tết Nguyên đán hay trong thời điểm cả nước đang chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kịp thời, mà còn là bước tiếp nối trong hành trình trách nhiệm xã hội suốt 37 năm của PNJ – gắn liền với tuyên bố ESG "Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững."

Với loạt dự án cộng đồng tạo dấu ấn như Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Gia đình trẻ hạnh phúc,… PNJ không chỉ thực thi trách nhiệm xã hội mà còn kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, nơi con người được đặt ở trung tâm. Mỗi hoạt động đều phản ánh triết lý "Đặt lợi ích xã hội và lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp", thể hiện sứ mệnh của PNJ trong việc tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống.