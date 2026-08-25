Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần

Tối ngày 25/8, buổi premiere bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra tại TP.HCM với quy mô tổ chức cực khủng. Bên cạnh sự xuất hiện của ê-kíp, dàn cast, sự kiện còn quy tụ loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt như vợ chồng Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Hoa hậu H'Hen Niê, Mỹ Tâm, Kiều Minh Tuấn, Tam Triều Dâng, Jun Phạm... Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng lộng lẫy và sang trọng, dàn sao khiến buổi công chiếu càng thêm bùng nổ trên MXH.

Ê-kíp phim

Dàn sao tại sự kiện

Vừa hôm trước chặt chém thảm đỏ với chiếc váy đỏ quyến rũ thì hôm nay, Mỹ Tâm chiếm trọn mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy màu đen tuyền sang trọng với thiết kế trễ vai tinh tế, tôn lên bờ vai trần quyến rũ và vóc dáng thon gọn. Layout trang điểm tự nhiên kết hợp cùng mái tóc búi thấp thanh lịch càng làm tăng thêm vẻ mặn mà, quyền lực của ngôi sao hạng A. Suốt sự kiện, Mỹ Tâm liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện tương tác với ống kính truyền thông và khán giả, toát lên khí chất đại minh tinh cuốn hút nhưng cũng rất gần gũi.

Mỹ Tâm

Nhã Phương khiến dân tình trầm trồ khi thả dáng trong bộ đầm cúp ngực đen ngắn, phô diễn thắt eo con kiến cùng đôi chân dài mướt mắt qua lớp quần tất mỏng quyến rũ. Chi tiết tà váy xếp nếp rủ nhẹ bên hông tạo điểm nhấn phá cách, đồng thời tăng thêm vẻ thời thượng cho tổng thể outfit. Bên cạnh body "vô thực", nữ diễn viên còn ghi điểm tuyệt đối với layout makeup sắc sảo nhấn vào đôi mắt hút hồn.

Nhã Phương

LAMOON chiếm trọn mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài "nàng thơ" ngọt ngào mà sang trọng. Cô lựa chọn bộ trang phục cổ phong cách điệu tông màu trắng ngà thanh lịch, được may bằng chất liệu vải gấm quý phái. Layout trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp cùng mái tóc tết vương miện cổ điển giúp nữ ca sĩ tôn lên trọn vẹn những đường nét thanh tú, tổng thể visual trông vô cùng cuốn hút, vừa mang "vibe" truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

LAMOON

Cũng lựa chọn sắc đen như dàn mỹ nhân đình đám, Phương Anh Đào diện một chiếc đầm hai dây ôm sát, khéo léo khoe bờ vai trần mảnh dẻ cùng vóc dáng thanh mảnh, nuột nà. Chi tiết bèo nhún chạy dọc thân váy chính là điểm nhấn tinh tế giúp mỗi bước di chuyển của cô thêm phần uyển chuyển, mềm mại. Không cần lên đồ quá cầu kỳ, Hương Anh Đào vẫn biết cách thu hút mọi ánh nhìn nhờ layout trang điểm tự nhiên tôn lên nước da trắng phát sáng cùng thần thái vô cùng rạng rỡ. Sự xuất hiện đầy tự tin cùng nụ cười mỉm duyên dáng của cô đã góp thêm một sắc màu sắc sảo và cuốn hút cho "đại tiệc nhan sắc" tối nay.

Phương Anh Đào

Đặc biệt, Phương Anh Đào khi đứng chung khung hình với Tuấn Trần cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Một bên xinh đẹp rạng ngời, một bên bảnh bao tuấn tú, đây có lẽ là một trong những khung hình ấn tượng nhất đêm nay. Khoảnh khắc Tuấn Trần cầm tay Phương Anh Đào để dìu lên thảm đỏ cũng khiến netizen dậy sóng, fan couple tha hồ mơ mộng về ngày thuyền đôi trai tài gái sắc này "cập bến".

Tuấn Trần và Phương Anh Đào

Khoảnh khắc khiến fan couple dậy sóng

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Quách Ngọc Ngoan

Song Luân

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

Tam Triều Dâng

Diệp Bảo Ngọc và Kiều Minh Tuấn

Ngọc Xuân

Hoàng Yến Chibi

Vĩnh Đam

Hoa hậu H'Hen Niê

Tùng Mint

Mai Tài Phến

Các anh Tài



