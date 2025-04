Siêu sao hết thời bị yêu cầu giải nghệ ngay lập tức, nhảy như robot vô hồn khiến netizen ngao ngán

Ngày 23/4, Katy Perry đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Lifetimes với điểm dùng chân đầu là Mexico. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi lần cuối nữ ca sĩ chạy tour là vào năm 2018 với Witness: The Tour. 3 đêm diễn ở thành phố Mexico cũng đã “cháy vé” hoàn toàn, chứng minh dù mang danh flop nhưng đại gia đình Katy Cats vẫn luôn ủng hộ thần tượng hết mình.

Lấy chủ đề là vũ trụ tương lai, Katy chào đón khán giả tới chuyến du hành thời gian, ngập tràn các chi tiết, visual mang âm hưởng chủ nghĩa vị lai. Nữ ca sĩ biến hóa đa dạng nhiều tạo hình Y3K, sử dụng kim loại với trang phục quần cạp cao và bra đầu nhọn - thứ làm nên cá tính thời trang trong âm nhạc của Katy. Xuyên suốt buổi biểu diễn, “nữ hoàng Camp” chủ yếu thể hiện những ca khúc thuộc album mới nhất 143, đồng thời đưa người xem trải nghiệm nhiều khoảnh khắc lấy cảm hứng từ những giai đoạn âm nhạc trước đó của mình.

Katy Perry đưa khán giả vào chuyến hành trình phiêu lưu dải ngân hà trong buổi concert thuộc The Lifetimes Tour

Được thấy Katy trở lại sân khấu, cháy hết mình với đam mê nghệ thuật là điều Katy Cats và người hâm mộ từ xa cảm thấy vui lòng, mặc do những lời chế giễu hết thời “nhan nhản” trên mạng. Tuy nhiên, một đoạn video dạng fancam ghi lại màn vũ đạo ngẫu hứng đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mạng, và 1 lần nữa đưa Katy ra làm tâm điểm bàn tàn.

Katy Perry hút tranh cãi với màn dance break không thể xấu hổ hơn

Giọng ca E.T thể hiện trình dance break không thể… tệ hơn, nhảy theo robot style nhưng cứng đơ hơn cả người máy. 2 tay khua khoắng loạn xạ, phần chân và toàn bộ cơ thể thì đứng yên. Netizen chê Katy nhảy như tập dưỡng sinh, không khác gì robot vô hồn. Thậm chí, có một số dân mạng còn hỏi ngược lại khán giả: “Các bạn bỏ ra hơn 25 triệu chỉ để xem cô ta làm trò con bò này thôi hả?”; tẩy chay cô ta đi trước khi cô ta tự khiến mình bị tẩy chay; Katy à, đến lúc phải giải nghệ rồi đấy!”.

Nữ ca sĩ bị chê nhảy như robot vô hồn, nên giải nghệ ngay lập tức

Bỏ qua vấn đề vũ đạo, phải công nhận Katy đã đem đến một buổi concert tái xuất hoành tráng, được đầu tư chỉn chu. Hệ thống ánh sáng - âm thanh, dàn dựng sân khấu và các mô hình độc đáo… Katy vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với tư cách là một trong những nghệ sĩ trình diễn xuất sắc của thế hệ. Trình diễn ở đây không nhất thiết phải đặt nặng vào vấn đề vũ đạo, mà là tổng thể trải nghiệm xem show và tính giải trí - điều Katy đã luôn xuất sắc thực hiện được kể từ kỷ nguyên Teenage Dream “oanh tạc” làng nhạc thế giới.

Katy chưa bao giờ gây thất vọng với khả năng performance của mình

Không như idol Kpop, được đào tạo ca hát và nhảy múa, mô hình ca sĩ ở US-UK khác biệt hơn. Như Michael Jackson, Janet Jackson hay Usher, ai có kỹ năng vũ đạo thì là điểm cộng, còn không thì khán giả chỉ tập trung vào chuyên môn của họ - hát, sáng tác và âm nhạc. Katy, xuất phát điểm là một cô ca sĩ trẻ indie với niềm đam mê với Rock, bắt đầu ghi dấu ấn khi album One Of The Boys và ca khúc chủ đề I Kissed A Girl trở thành hit năm 2008.

Sang đến Teenage Dream, nữ ca sĩ định vị cá tính âm nhạc qua phong cách thẩm mỹ được phóng đại, phức tạp, lòe loẹt và tối đa, hay là “camp”. Ở Katy có sự kỳ quặc, vui tươi khó diễn tả. Đối với Katy Cats, tính cách ngớ ngẩn, hóm hỉnh đã được cô thổi vào trong cả phong cách trình diễn từ lâu.

Phong cách kỳ quặc, "ngựa ngựa" đã tạo nên thương hiệu Katy Perry

Màn dance break kiểu người máy ở trên có thể gây chướng mắt nhiều người, đặc biệt là những người không quen thuộc với âm nhạc của Katy, nhưng đó lại là niềm vui giữa fan và cả Katy. Fan lại thấy được 1 Katy Perry tạo nét, “ngựa ngựa” như thời Teenage Dream hay Prism. 1 thời hoàng kỳ và năm tháng tuổi trẻ đồng hành cùng idol ùa về trong tâm hồn. Katy chắc cũng sẽ thấy vui khi được gặp lại cộng đồng người hâm mộ sau tháng ngày tập trung vào công việc kinh doanh, giúp cô được sống lại đam mê nghệ thuật - thứ đã thúc đẩy cô không bỏ cuộc sau 7 năm thất bại, mãi không nổi tiếng.

Màn dance break kia chỉ là nét duyên dáng Katy đã luôn thoải mái thể hiện với cộng đồng fan

Ngoài ra, một điểm gây tranh cãi khác là Katy thể hiện ca khúc Woman’s World với toàn bộ dàn cũ công là nam. Trong khi album 143 lẫn ca khúc chủ đề đều tôn vinh tầm quan trọng của 1 nửa thế giới. Điều này khiến không ít netizen khó hiểu, phải nhìn nhận lại thứ “nữ quyền” mà Katy tự cho là bản thân đang đại diện. Việc thiếu vắng năng lượng nữ giới trong nói lên sự đứt gãy, thiếu liên kết giữa thông điệp bài hát và những gì Katy đang cố gắng đấu tranh cho phái nữ.