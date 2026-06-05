Siêu Sale 6.6 đổ bộ tại Lazada: Voucher tới 6 triệu, hơn 10.000 shop chính hãng quốc tế, deal giảm sâu tới 50%

Đại tiệc LazMall, giảm đến 20% và mức giảm sâu tới 50% từ các gian hàng chính hãng

Từ 20h ngày 05/06 đến hết ngày 08/06, Siêu Sale 6.6 trên Lazada chính thức diễn ra với hàng loạt ưu đãi lớn dành cho người tiêu dùng. Nổi bật nhất là voucher toàn sàn lên tới 6 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm tới 20% cùng mức giảm sâu đến 50% từ nhiều gian hàng chính hãng. Đặc biệt, các khung giờ vàng 0H - 12H - 20H hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm săn deal khi hàng loạt sản phẩm được mở bán với mức giá sốc.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tích đến 3,000 Xu mỗi ngày (tương đương với 3,000 đồng) thông qua hoạt động điểm danh, hay tham gia "Đại hội đua Xu" để nhận thêm tới 80.000 Xu và nhận thêm 6.666 Xu cho đội chiến thắng.

Chính sách freeship 0 đồng và đổi trả trong vòng 30 ngày tiếp tục được duy trì, giúp trải nghiệm mua sắm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Để tận hưởng những ngày hè thật trọn vẹn, bạn luôn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nên Siêu Sale 6.6 chính là cơ hội tốt nhất để sắm đủ hành trang. Những tín đồ du lịch có thể dễ dàng bổ sung các món đồ thiết thực như quạt mini Goojodoq giảm tới 60% chỉ còn 199.000 đồng, hay pin dự phòng Baseus 20.000mAh từ 999.000 đồng xuống còn 399.000 đồng. Với những ai thường xuyên di chuyển hoặc chuẩn bị cho mùa concert, đây là những món phụ kiện gần như không thể thiếu.

Bên cạnh đó, tai nghe chống ồn Earfun Air Pro 4+ cũng được giảm còn khoảng 2,1 triệu đồng, phù hợp cho các chuyến bay, tàu xe đường dài hoặc đơn giản là tận hưởng âm nhạc trọn vẹn hơn giữa những ngày hè sôi động.

Năng lượng rực rỡ của mùa hè còn là động lực tuyệt vời để chúng ta 'F5' lại bản thân. Nhiều sản phẩm làm đẹp đang được săn đón cũng góp mặt trong đợt sale lần này: Serum xịt dưỡng da d'Alba giảm từ 718.000 đồng xuống còn 404.000 đồng, giúp người dùng tiết kiệm hơn 300.000 đồng. Trong khi đó, kem chống nắng Banana Boat SPF65 chỉ còn 269.000 đồng hay Skin Aqua SPF50 PA++++ còn 187.000 đồng với chương trình mua 1 tặng 1 đang trở thành những deal được nhiều người quan tâm trước mùa nắng nóng.

Các thương hiệu chính hãng đến từ TMall và Gmarket đồng loạt giảm mạnh

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Siêu Sale 6.6 năm nay là sự xuất hiện của hơn 10.000 gian hàng mới từ TMall và Gmarket trên hệ sinh thái Lazada.

Thông qua việc tích hợp trực tiếp hai nền tảng thương mại điện tử hàng đầu châu Á, Lazada đang mở rộng cơ hội tiếp cận các thương hiệu nổi tiếng từ Trung Quốc và Hàn Quốc cho người tiêu dùng Việt. Nếu TMall được biết đến là nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu nội địa Trung Quốc và quốc tế đang tạo xu hướng ở nhiều ngành hàng, thì Gmarket lại là điểm đến quen thuộc của các tín đồ K-Beauty, K-Fashion và các mặt hàng lưu niệm của idols K-pop.

Trong dịp sale 6.6 này, tại Lazada, những người yêu làm đẹp có thể bắt gặp nhiều cái tên quen thuộc như Bảng mắt 10 màu trang điểm Cheeryep với mức giá chỉ còn khoảng 797.000 đồng, Cushion che khuyết điểm lâu trôi Little Ondine hơn 960.000 đồng. Các thương hiệu lớn như Kiehl's, THE WHOO, Paula's Choice hay La Roche-Posay cũng đồng loạt tung ưu đãi kèm quà tặng và voucher riêng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm quốc tế không chỉ giảm giá mà còn được áp dụng miễn phí vận chuyển, giao hàng nhanh trong khoảng 7 ngày cùng chính sách đổi trả linh hoạt, giúp trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn.

Khuấy động cuộc đua săn ưu đãi với minigame "Bật deal 6.6: Vote hăng – Săn voucher đỉnh"

Không khí Siêu Sale 6.6 năm nay còn được khuấy động bởi chương trình "Bật deal 6.6: Vote hăng – Săn voucher đỉnh" diễn ra từ ngày 01/06.

Mỗi ngày, các cặp sản phẩm đến từ 20 thương hiệu hàng đầu như Cocoon, Coolmate, Alpha Work, Puma, Elmich… sẽ "mở bình chọn" trực tiếp trên ứng dụng. Sản phẩm chiến thắng sẽ được kích hoạt thêm voucher giảm 20%, tối đa 100.000 đồng, giúp người dùng có cơ hội mua sắm với mức giá hấp dẫn hơn nữa. Người dùng có thể bình chọn ngay tại ĐÂY.

Mùa hè chỉ ghé qua một lần mỗi năm, và những ưu đãi đáng giá nhất cũng thường xuất hiện trong chớp mắt. Nếu wishlist của bạn đã được thêm vào giỏ hàng thì đây chính là lúc để chốt đơn. Đừng quên đặt báo thức cho các khung giờ vàng, sẵn sàng săn deal, chốt đơn và tận hưởng mùa hè rực rỡ theo cách riêng cùng Siêu Sale 6.6 trên Lazada.