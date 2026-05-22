Bước chuyển mình lịch sử sau kỷ nguyên của Ash Ketchum

Ra đời từ năm 1996 dưới dạng trò chơi điện tử trên hệ máy Game Boy của Nintendo, Pokémon đã nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những thương hiệu giải trí thành công và có giá trị nhất thế giới. Tại Việt Nam, thế hệ khán giả truyền hình chắc chắn không thể quên những giờ phút say mê theo dõi hành trình của Ash Ketchum (Satoshi) và chú Pikachu trung thành trên sóng VTV2.

Sau khi Ash Ketchum hoàn thành ước mơ vĩ đại và khép lại hành trình huyền thoại kéo dài hơn hai thập kỷ, loạt phim bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới mang tên "Pokémon Chân Trời Mới" (Pokémon Horizons: The Series). Ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2023, series này đánh dấu bước đột phá lớn khi chuyển trọng tâm cốt truyện sang hai nhân vật chính hoàn toàn mới là cô bé Liko và cậu bé Roy.

Sự trở lại lần này của thương hiệu trên sóng truyền hình quốc gia đánh mốc thời gian đặc biệt sau hơn 10 năm vắng bóng. Theo thông tin từ nhà phát hành, bộ phim sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV2 từ ngày 30 tháng 5 năm 2026. Để tăng tính tiếp cận cho khán giả hiện đại, ngay sau khi lên sóng truyền hình, các tập phim cũng sẽ lần lượt được phát hành trên nền tảng số FPT Play và kênh YouTube chính thức Pokémon Việt Nam Official. Trước đó, người hâm mộ có thể thưởng thức trailer chính thức của bộ phim được công bố vào ngày 22 tháng 5 trên kênh YouTube của hãng.

Cuộc phiêu lưu mới, bí ẩn mới và phiên bản lồng tiếng Việt đầu tiên

"Pokémon Chân Trời Mới" tiếp tục đưa khán giả vào thế giới của những sinh vật kỳ bí tồn tại ở khắp mọi nơi, từ bầu trời bao la, đại dương sâu thẳm cho đến những thành phố sầm uất. Điểm đặc biệt nhất trong lần trở lại này chính là việc bộ phim lần đầu tiên được lồng tiếng bằng tiếng Việt. Sau khi gây bão tại nhiều quốc gia và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhí toàn cầu, phiên bản bản địa hóa này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm gần gũi, sống động nhất cho người hâm mộ Việt Nam.

Tâm điểm của phần phim mới xoay quanh hành trình của hai người bạn nhỏ với những xuất thân và hoài bão khác biệt. Nhân vật đầu tiên là Liko, một cô bé đến từ vùng Paldea, người sở hữu trái tim dịu dàng luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Đồng hành cùng cô là Sprigatito, một Pokémon hệ Cỏ đáng yêu. Liko bước vào chuyến phiêu lưu mang theo một chiếc mặt dây chuyền bí ẩn chứa đựng nhiều sức mạnh chưa được giải mã.

Đối trọng với Liko là Roy, cậu bé đến từ vùng Kanto với ước mơ cháy bỏng trở thành Nhà Huấn Luyện Pokémon xuất sắc. Người bạn đồng hành của cậu là chú Pokémon hệ Lửa Fuecoco. Bản thân Roy cũng nắm giữ một bí ẩn lớn khi sở hữu một quả Bóng Chứa Pokémon (Poké Ball) cổ xưa có thiết kế kỳ bí.

Trên hành trình khám phá thế giới rộng lớn, hai bạn trẻ sẽ nhận được sự dẫn dắt của Frido, người được mệnh danh là "Giáo sư Pokémon thực chiến" với năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Anh cùng người bạn đồng hành của mình là Đội Trưởng Pikachu điều khiển một chiếc tàu bay khổng lồ, đưa cả nhóm vượt qua những thử thách và mở ra những vận mệnh mới phía trước.

Đứng sau thành công và sự nhất quán của toàn bộ thương hiệu này là The Pokémon Company. Được thành lập vào năm 1998 bởi sự bắt tay của ba "ông lớn" trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử Nhật Bản bao gồm Nintendo, GAME FREAK và Creatures Inc., đơn vị này ban đầu có tên là Pokémon Center Co., Ltd. với mục đích duy nhất là vận hành các cửa hàng bán lẻ. Đến năm 2000, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành The Pokémon Company và mở rộng quy mô quản lý toàn bộ thương hiệu trên toàn cầu.

Hiện nay, tập đoàn này chịu trách nhiệm toàn diện cho mọi hoạt động liên quan đến thương hiệu, từ việc quản lý bản quyền, sản xuất nội dung hoạt hình, phim điện ảnh, trò chơi điện tử, game mobile cho đến trò chơi thẻ bài (Pokémon Trading Card Game) và các sự kiện marketing toàn cầu. Nhờ chiến lược phát triển đa nền tảng bền vững, Pokémon đã trở thành một phần văn hóa đại chúng và là mảnh ghép tuổi thơ không thể thiếu của nhiều thế hệ khán giả trên khắp hành tinh.

