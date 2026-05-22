Remake sau 43 năm nhưng không chỉ là hoài niệm

Doraemon: Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển (Phiên bản mới), tựa gốc tiếng Nhật Shin Nobita no Kaitei Kiganjō là phần phim điện ảnh thứ 45 trong loạt phim chiếu rạp thường niên của thương hiệu Doraemon, chính thức ra mắt tại Nhật Bản ngày 27/2/2026 và đến Việt Nam ngày 22/5/2026. Đây là bản làm lại từ tác phẩm năm 1983, lấy cảm hứng từ truyền thuyết lục địa Atlantis và tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển .

Nhưng gọi đây đơn thuần là một remake sẽ là thiếu chính xác. Phiên bản 2026 được đạo diễn Tetsuo Yajima lần đầu tiên đảm nhận ghế đạo diễn điện ảnh Doraemon sau nhiều năm tham gia sản xuất loạt phim xây dựng hoàn toàn mới về hình ảnh, nhịp kể và chiều sâu thế giới. Kịch bản do Isao Murayama chấp bút, người quen thuộc với khán giả qua nhiều tập anime truyền hình của series.

Câu chuyện vẫn xoay quanh chuyến cắm trại hè dưới đáy đại dương của nhóm Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo và Doraemon. Nhưng lần này, thế giới của liên bang Mu nền văn minh bí ẩn chìm sâu 10.000 mét hiện lên với quy mô chưa từng thấy: thành phố phát sáng, sinh vật kỳ ảo và bóng dáng đáng sợ của "Lâu đài quỷ" đe dọa nhấn chìm cả đại dương lẫn mặt đất. Nhân vật El – chiến binh trẻ bí ẩn đến từ liên bang Mu trở thành người dẫn đường dẫn dắt cả nhóm vào cuộc phiêu lưu sinh tử này.

Nâng cấp toàn diện, không chỉ về hình ảnh

So với bản gốc, điều đáng chú ý nhất của phiên bản 2026 không chỉ nằm ở đồ họa rực rỡ hơn hay âm thanh hoành tráng hơn – dù đây đều là những điểm cộng không thể phủ nhận. Phim được đánh giá có tiết tấu nhanh hơn, màu sắc phiêu lưu đậm nét hơn và các nhân vật được khắc họa chiều sâu rõ ràng hơn. Thông điệp cốt lõi vẫn là "chiến thắng của trái tim" – tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và tình bạn bền chặt giữa nhóm Nobita nhưng được triển khai theo cách hiện đại hơn, đủ sức chạm đến cả khán giả lần đầu lẫn những ai đã lớn lên cùng bản 1983.

Hai bảo bối biểu tượng của câu chuyện đèn pin thích ứng và xe Buggy chạy dưới nước tiếp tục đóng vai trò then chốt trong hành trình. Trong đó đèn pin thích ứng giúp cả nhóm tồn tại được dưới áp suất khắc nghiệt hàng nghìn mét dưới mặt biển, trở thành chi tiết kỹ thuật thú vị hiếm gặp trong phim hoạt hình dành cho gia đình.

Bùng nổ phòng vé từ Nhật Bản đến Việt Nam

Trước khi đến Việt Nam, Doraemon Movie 45 đã có thành tích đáng nể tại Nhật Bản: dẫn đầu phòng vé 6 tuần liên tiếp, thu về khoảng 3,7 tỷ yên (tương đương hơn 23 triệu USD) sau 52 ngày chiếu với hơn 3,18 triệu lượt khán giả. Con số này đưa bộ phim vào nhóm những phần Doraemon ăn khách nhất trong lịch sử thương hiệu thời hậu 2000, đồng thời ghi nhận điểm IMDb ấn tượng 8/10.

Tại Việt Nam, sức nóng còn bùng phát mạnh hơn. Chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, phim đã thu về 37,5 tỷ đồng lập kỷ lục mở màn cao nhất trong lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường nội địa. Đến ngày chính thức khởi chiếu 22/5/2026, con số tổng đã vượt 40 tỷ đồng. Đáng chú ý, phim còn "chặt đứt" chuỗi 87 ngày dẫn đầu phòng vé của phim Việt, áp đảo toàn bộ đối thủ cùng thời điểm.

Phần phim trước Doraemon Movie 44: Nobita và Cuộc Phiêu Lưu vào Thế Giới trong Tranh từng là phim hoạt hình Nhật có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam với 169 tỷ đồng. Với đà tăng hiện tại, phiên bản Lâu Đài Dưới Đáy Biển hoàn toàn có thể tạo ra thách thức nghiêm túc với kỷ lục đó trong mùa hè 2026.

Thành công của Doraemon Movie 45 không phải ngẫu nhiên. Thương hiệu Doraemon đã xây dựng được điều mà không nhiều franchise hoạt hình làm được: một lượng khán giả trung thành trải dài qua nhiều thế hệ, trong đó lớp khán giả 8X-9X trưởng thành giờ dắt con cái ra rạp cùng mình. Yếu tố hoài niệm kết hợp với chất lượng sản xuất ngày càng nâng cao tạo nên một công thức gần như không thể thất bại.

