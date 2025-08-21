Vào ngày 20/8, Hề Mông Dao đã được bắt gặp đưa con trai đầu lòng Hà Quảng Sân (còn gọi là Ronaldo) đi xem bóng đá. Việc siêu mẫu Victoria's Secret xuất hiện 1 mình bên con, tất tả chăm con như mẹ đơn thân giữa nghi vấn Hà Du Quân ngoại tình khiến công chúng không khỏi đồn đoán. Dù thiếu gia trùm sòng bạc đã phủ nhận tin đồn nhưng cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi.

Tuy nhiên, đó chưa phải điều được chú ý nhất. Trong lần lộ diện này, cháu đích tôn của trùm sòng bạc Macau chưa lộ mặt, vẫn giữ được sự riêng tư nhưng lại nổi bật với vóc dáng cao lớn ở tuổi lên 5. Ước tính bé Hà Quảng Sân cao khoảng 110-120cm. Chủ đề này nhanh chóng lọt top tin hot trên mạng xã hội Weibo, nhận về vô số lượt tương tác và bình luận.

Nhiều người cho rằng cháu đích tôn của trùm sòng bạc phát triển cao lớn, thừa hưởng gen "chân dài" từ người mẹ siêu mẫu. Trước đây, Hà Du Quân từng tự hào khoe con trai cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ở tuổi lên 5, bé Hà Quảng Sân nói được cả tiếng Trung và tiếng Anh, rất đam mê tập luyện đá bóng.

Con gái thứ 2 của cặp đôi cũng rất cao và có đôi chân dài so với lứa tuổi. Hề Mộng Dao được cho là "cải thiện gen" của nhánh bà Tư nhà trùm sòng bạc nhờ chiều cao chuẩn siêu mẫu. Cô cao 1m78, trong khi đó Hà Du Quân lại chỉ cao khoảng 1m70 vì giống mẹ, không giống người bố cao lớn. Netizen tấm tắc khen ngợi sẽ thật hoàn hảo nếu các bé thừa hưởng vóc dáng của mẹ và trí tuệ của bố.

Drama gia tộc trùm sòng bạc từ lâu đã là chủ đề "hóng" không bao giờ hết hot. Trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân có 4 người vợ và Hà Du Quân là con của người vợ thứ 4. Anh sinh năm 1995, có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 6 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022. Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Thế nhưng gần đây, tin đồn Hà Du Quân nợ lương, sắp phá sản đến ngoại tình, có con riêng ở nước ngoài cũng như có mối quan hệ mờ ám với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân rộ lên khắp nơi. Thiếu gia nhà trùm sòng bạc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, khẳng định bản thân không phản bội vợ, không có hành động trái với luân thường đạo lý. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ do siêu mẫu Victoria's Secret im lặng bất thường, không 1 lời thanh minh giúp chồng thiếu gia bác bỏ tin đồn tiêu cực. Không chỉ vậy, truyền thông Trung Quốc còn tìm hiểu được vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao gần đây xảy ra "chiến tranh lạnh", sống ly thân mỗi người 1 nơi.

Sau đó, cặp đôi này cùng nhau tình tứ đi xem concert Tạ Đình Phong như lời đáp trả tin đồn. Tuy nhiên, cũng có không ít người ngờ vực cặp đôi đang đóng kịch, diễn cảnh vợ chồng êm ấm để giúp Hà Du Quân "tẩy trắng" hình tượng và "dìm" loạt nghi vấn tiêu cực về đời tư của thiếu gia sòng bạc này xuống.

Cư dân mạng chỉ ra thời điểm ái nữ sòng bạc Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu lộ rõ mồn một dấu hiệu đổ vỡ, cặp đôi này cũng công khai lộ diện cùng nhau, lên tiếng bác bỏ nhưng mọi chuyện sau đó vẫn đâu vào đấy. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn sống ly thân, dừng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Do đó, netizen xứ Trung cho rằng vẫn còn quá sớm để an tâm cho cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao với Hà Du Quân.