Nếu nói về những nàng dâu hào môn gây tò mò nhất showbiz Hoa ngữ, chắc chắn cái tên Hề Mộng Dao luôn nằm trong top đầu. Từng là “thiên thần nội y” sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret, cô gái gốc Thượng Hải này sở hữu tất cả: nhan sắc, sự nghiệp, danh tiếng… Thế nhưng, cú rẽ đời bất ngờ khi bước chân vào gia tộc quyền lực bậc nhất Macau đã khiến hành trình của cô không khác gì một bộ phim cung đấu thời hiện đại – đầy hào quang nhưng cũng lắm sóng gió.

Cú ngã ở Victoria's Secret và màn "hạ cánh" không ngờ

Sự nghiệp của Hề Mộng Dao từng là niềm tự hào của châu Á. Sinh năm 1989, Hề Mộng Dao bén duyên với nghề mẫu từ khá sớm. Nhờ chiều cao 1m78, đôi chân dài miên man cùng gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng được các nhãn hàng và tạp chí thời trang săn đón. Đỉnh cao sự nghiệp đến khi Mộng Dao trở thành một trong số ít người mẫu gốc Hoa được sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret trong nhiều năm liền – sân khấu mơ ước của hàng nghìn chân dài trên thế giới.

Thế nhưng, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại là cú ngã lịch sử trên chính sân khấu quê nhà Thượng Hải vào năm 2017. Vụ việc gây chấn động, làm dấy lên những đồn đoán về việc sự nghiệp người mẫu của cô đã đi đến hồi kết.

Cú ngã đưa cuộc đời Hề Mộng Dao sang trang mới

Và quả thực, sau cú ngã ấy, Hề Mộng Dao đã "hạ cánh" vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô công khai hẹn hò với Hà Du Quân, con trai của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân. Rồi cô nhanh chóng kết hôn, bước vào gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất châu Á. Từ một "thiên thần" tự do của sàn diễn, cô trở thành "dâu hào môn" với danh phận đầy rẫy áp lực.

Cánh cửa hào môn không dễ mở

Năm 2018, Mộng Dao công khai hẹn hò với Hà Du Quân – con trai của “vua sòng bạc Macau” Hà Hồng Sân và bà tư Lương An Kỳ. Chuyện tình nhanh chóng trở thành tâm điểm vì cả hai chênh nhau 6 tuổi, lại đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau: một bên là siêu mẫu gợi cảm, một bên là thiếu gia sinh ra trong nhung lụa.

Màn cầu hôn ồn ào dư luận của cặp đôi này

Để bước vào gia tộc họ Hà, Hề Mộng Dao phải vượt qua rào cản lớn nhất: mẹ chồng cô, bà Lương An Kỳ. Bà là người vợ thứ tư và cũng là người phụ nữ quyền lực, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và danh tiếng lẫy lừng. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), trước khi chấp thuận mối quan hệ này, mẹ chồng tương lai đã cho người điều tra lý lịch của Hề Mộng Dao. Xuất thân bình thường, từng làm người mẫu nội y – đó là những điều khiến bà Lương An Kỳ ban đầu không mấy hài lòng.

Bà muốn đảm bảo rằng Hề Mộng Dao không phải là kẻ đào mỏ, không có quá khứ tai tiếng và đủ tiêu chuẩn để trở thành dâu con trong gia đình danh giá. Mọi mối quan hệ, các scandal trong quá khứ của cô đều được bà xem xét kỹ lưỡng. Chỉ khi biết tin Hề Mộng Dao mang thai, bà mới “bật đèn xanh” cho hôn sự. Tuy nhiên, vẫn có tin cho rằng cô phải ở khách sạn chứ không được bước chân vào nhà họ Hà.

Mẹ chồng chính là cửa ải căng nhất đối với Hề Mộng Dao

Sau khi kết hôn, áp lực sinh con càng trở nên nặng nề. Hà Du Quân công khai trên mạng xã hội rằng Hề Mộng Dao đã sinh cho gia tộc một người con trai nối dõi, giúp cô có "tấm vé vào cửa" hào môn. Chính Lương An Kỳ cũng từng bóng gió rằng bà muốn con dâu sinh càng nhiều con càng tốt.

Hề Mộng Dao sinh con trai đầu lòng năm 2019, rồi tiếp tục hạ sinh bé gái thứ 2 sau đó không lâu. Nhưng lạ ở chỗ suốt 6 năm, công chúng vẫn chưa một lần thấy hình ảnh siêu mẫu Victoria's Secret trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Không có đám cưới rình rang, không tiệc xa hoa triệu đô như những nàng dâu hào môn khác. Điều này khiến netizen không khỏi đặt nghi vấn rằng cô chưa được nhà họ Hà chấp nhận làm con dâu? Hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ mọi thứ kín đáo?

Cần phải biết rằng trong giới hào môn Hoa ngữ, 1 đám cưới rình rang được coi trọng hơn tờ giấy đăng ký kết hôn. Lễ cưới được xem là nghi thức trang trọng nhất để khẳng định địa vị của cô dâu. Các anh chị em trong gia tộc họ Hà đều tổ chức những siêu đám cưới với quà hồi môn khủng, nhằm phô trương địa vị, tài sản và thanh thế của họ trong giới siêu giàu.

Nhưng với cặp đôi Hà Dù Quân - Hề Mộng Dao, đám cưới lại bị trì hoãn vô thời hạn. Hơn nữa, những hình ảnh về màn cầu hôn của Hà Du Quân, dù xa hoa nhưng lại được tổ chức tại một trung tâm thương mại, khiến nhiều người cho rằng nó giống một chiêu trò PR hơn là một khoảnh khắc lãng mạn. Hà Du Quân bị cho là chỉ coi Hề Mộng Dao như "máy đẻ", "công cụ" giúp anh khẳng định địa vị thay vì thực sự coi cô là vợ.

Ở bên nhau 6 năm và đã có 2 con nhưng Hề Mộng Dao vẫn chưa được mặc váy cưới

Cuộc sống "ngậm thìa vàng" nhưng không dễ thở

Sau khi về làm dâu, Mộng Dao gần như rút khỏi làng thời trang, tập trung vào gia đình và xuất hiện trong một vài sự kiện từ thiện hoặc quảng bá thương hiệu. Bù lại, cô được gia tộc chồng tặng nhiều món quà xa xỉ. Khi sinh quý tử đầu lòng, cô được bố mẹ chồng thưởng "nóng" 100 triệu NDT (340 tỷ đồng). Ngoài ra, vợ chồng Hề Mộng Dao đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 450 triệu NDT (1.500 tỷ đồng).

Hề Mộng Dao từ bỏ nghiệp người mẫu, lui về học cách kinh doanh nên ngày càng được lòng mẹ chồng. Cô được coi là "nàng dâu bạc tỷ" đắt giá bậc nhất showbiz. Đến sinh nhật tuổi 35 (năm 2024), Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà tặng tàu thủy chở hàng trị giá 4,6 tỷ HKD (14,5 nghìn tỷ đồng). Qua tìm hiểu của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), lợi nhuận sau khi tàu chở hàng này vận hành đều sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Hề Mộng Dao.

Truyền thông đánh giá với việc Hề Mộng Dao đại diện gia tộc trùm sòng bạc Macau, trở thành người thực hiện nghi lễ hạ thủy long trọng cho thấy nữ người mẫu rất được nhà chồng tin tưởng và coi trọng. Điều này chính thức đập tan tin đồn Hề Mộng Dao bị gia đình chồng ghét bỏ vì xuất thân bình dân.

Việc sinh được quý tử giúp Hề Mộng Dao có địa vị hơn hẳn trong gia tộc trùm sòng bạc

Cô dần được mẹ chồng tin tưởng, cho tham gia việc kinh doanh

Nhưng yên bình chưa được bao lâu, Hà Du Quân đã bị 1 blogger "đăng đàn" tố cáo ngoại tình, có con riêng với nữ ca sĩ Yumi (thành viên nhóm nhạc By2) sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao. Đứa con riêng này được Hà Du Quân nuôi dưỡng ở nước ngoài, không cho trở về Hong Kong (Trung Quốc). Sốc hơn cả là blogger giải trí này còn tố cáo Hà Du Quân đã gây ra tội lỗi tày trời trong gia tộc là có mối quan hệ mờ ám với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân. Lời tố cáo tiêu cực hướng đến Hà Du Quân này gây chấn động showbiz Trung Quốc.

Trước tin đồn chấn động, Hà Du Quân nhanh chóng phản pháo, phủ nhận tất cả. Tuy nhiên sau đó, anh tiếp tục bị "bóc phốt" phông bạt học vấn và nợ như chúa chổm. Theo tờ QQ tìm hiểu được, mối quan hệ giữa siêu mẫu Victoria's Secret và chồng thiếu gia đang trục trặc, bất hòa. Cặp đôi đã "chiến tranh lạnh", sống ly thân được 1 thời gian, Hề Mộng Dao sắp tháo chạy khi chồng thiếu gia bể nợ.

Hề Mộng Dao quyết im lặng, không lên tiếng nói đỡ cho chồng hay bác bỏ tin đồn Hà Du Quân ngoại tình và có con riêng. Thái độ của cô bị đánh giá bất thường

Cư dân mạng càng thêm nghi ngờ khi Hề Mộng Dao xuất hiện với biểu cảm "khó dỗ dành", không ra mặt bảo vệ chồng. Gia tộc trùm sòng bạc cũng im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua. Thái độ của họ được xem là bất thường, bởi bà Lương An Kỳ - mẹ Hà Du Quân - vốn được biết đến là người sẵn sàng đáp trả dư luận, truyền thông mỗi lần gia tộc dính tin tiêu cực. Dù chưa rõ thực hư thế nào, nhưng điều này đã chứng tỏ hẳn cuộc sống làm dâu hào môn của Hề Mộng Dao cũng không hề dễ dàng gì.