Lùm xùm xoay quanh bộ ba Kỳ Duyên - Minh Triệu - Thiên Ân đang khiến cõi mạng bàn tán xôn xao. Ngoài những động thái của những người liên quan, cư dân mạng bất ngờ gọi tên Trấn Thành và dùng những lời lẽ tiêu cực để đổ lỗi cho anh. Theo đó, khán giả cho rằng Trấn Thành chính là người khơi mào câu chuyện khi liên tục "dí" hỏi Kỳ Duyên về người yêu cũ trong một gameshow.

Cụ thể, trong show Ai là A.I?, Trấn Thành đặt câu hỏi cho các khách mời: "Việc tồi tệ nhất bạn từng làm với người yêu cũ?", đây một dạng câu hỏi tương tác khá phổ biến ở show giải trí, thường được dùng để khai thác câu chuyện cá nhân. Với vai trò MC, việc Trấn Thành đi sâu khai thác cảm xúc người chơi không phải điều quá lạ.

Trấn Thành giữ vai trò dẫn dắt tập có Kỳ Duyên làm khách mời

Khi đến lượt, Kỳ Duyên tỏ ra lúng túng và né tránh vì đây vốn là chủ đề nhạy cảm. Suốt nhiều năm hoạt động, người đẹp hiếm khi chia sẻ về đời tư, và danh tính người yêu của nàng hậu đến nay vẫn chưa từng được xác nhận trước truyền thông. Kỳ Duyên đã cố đánh trống lãng nhưng Trấn Thành lại tiếp tục hỏi: "Em đừng đi một vòng để tuồng đi câu chuyện của tôi, tôi đang cần em khai miệng, làm sao thoát được, ở đây ai cũng phải nói thôi".

Vì câu hỏi dồn dập này mà Kỳ Duyên đã chia sẻ: "Trong một cuộc cãi vã, khi tôi đã uất hận nhưng vì tính cách không thể to tiếng hay chửi người yêu thì tôi chỉ có một cách đó là tự làm đau mình. Sau lần đó thì tôi thấy tình hình cũng không tốt hơn, cả hai vẫn không hết căng thẳng". Chính vì thế mà ồn ào "khẩu chiến" giữa Kỳ Duyên, Minh Triệu, Thiên Ân mới diễn ra trên MXH.

Kỳ Duyên tỏ ra khá lúng túng, ngại ngùng khi phải chia sẻ về chuyện yêu đương

Nhiều người đổ lỗi cho Trấn Thành cố tình soi mói, khiến Kỳ Duyên rơi vào thế khó xử dẫn đến những tình huống không mong muốn xảy ra. Thế nhưng, cũng có ý kiến bênh vực rằng ngay tại thời điểm ghi hình, câu chuyện vẫn dừng lại ở mức kể lại trải nghiệm cá nhân, không nêu tên, không ám chỉ. Mọi thứ chỉ thật sự bùng lên sau khi chương trình phát sóng, khi cộng đồng mạng đồng loạt suy đoán danh tính người yêu cũ. Bên cạnh đó, động thái đáp trả, thanh minh liên tục của cả Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng khiến câu chuyện bị đẩy xa hơn mức ban đầu.

Nhiều bình luận cho rằng nếu không có loạt phản ứng căng thẳng sau đó, câu chuyện trong chương trình có lẽ chỉ dừng lại ở một chia sẻ mang tính cá nhân. Trấn Thành với kinh nghiệm dẫn dắt show nhiều năm đơn thuần làm đúng vai trò người kết nối, khai thác cảm xúc khách mời như format vốn có của nhiều chương trình. Những tranh cãi nổ ra sau đó phần lớn xuất phát từ diễn biến trên mạng xã hội và cách chính nhân vật liên quan phản hồi.

Cư dân mạng chỉ trích Trấn Thành nhưng cũng có người bênh vực rằng anh đang làm đúng nhiệm vụ của mình

Sau khi tập của Kỳ Duyên nhắc về "người em yêu" lên sóng, Minh Triệu đăng đàn ẩn ý: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn trẻ trâu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Sau đó, Kỳ Duyên cũng lên tiếng bóng gió: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối. Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Hiện tại, ồn ào của Kỳ Duyên và Minh Triệu vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.