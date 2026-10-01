Siêu mẫu Lâm Chí Linh cũng không tránh khỏi lão hóa: Bước qua tuổi 30, vùng da này có thể khiến gương mặt trông già hơn

Ở tuổi 52, siêu mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một video phỏng vấn với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là đôi mắt to tròn từng làm nên thương hiệu nhan sắc của cô trông có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc. Một số ý kiến cho rằng sự thay đổi của cô có thể đến từ cách trang điểm, trong khi các chuyên gia nhận định quá trình lão hóa tự nhiên cũng khiến vùng da quanh mắt dần thay đổi theo tuổi tác, và cô cũng không phải là ngoại lệ.

Theo bác sĩ Lâm Dục Hiền, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình của Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), những thay đổi ở vùng mắt có thể bắt đầu xuất hiện từ sau tuổi 30, liên quan đến sự thay đổi của da, mô mỡ và cấu trúc xương. Đây cũng là lý do vùng da quanh mắt thường trở thành một trong những khu vực sớm bộc lộ dấu hiệu tuổi tác.

Sau tuổi 30, bọng mắt và rãnh lệ có thể dần rõ hơn

Theo bác sĩ Lâm Dục Hiền, vùng mí mắt dưới thường là nơi dễ nhận thấy những thay đổi sớm. Từ khoảng tuổi 30, các mô nâng đỡ quanh mắt có thể dần suy yếu, khiến phần mỡ quanh nhãn cầu nhô ra phía trước, tạo thành bọng mắt. Một số người đồng thời xuất hiện rãnh lệ sâu hơn hoặc quầng thâm rõ hơn, khiến gương mặt trông mệt mỏi dù không thiếu ngủ.

Quá trình này không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác mà còn liên quan đến đặc điểm cấu trúc khuôn mặt, độ đàn hồi của da và sự phân bố mô mỡ. Vì vậy, không phải ai sau tuổi 30 cũng xuất hiện bọng mắt giống nhau, cũng không thể chỉ dựa vào một dấu hiệu để kết luận mức độ lão hóa.

Nếu bọng mắt hoặc quầng thâm khiến bạn mất tự tin, trước tiên nên chú ý ngủ đủ giấc, chống nắng và chăm sóc vùng da quanh mắt phù hợp. Trường hợp bọng mắt kéo dài hoặc thay đổi rõ rệt, bạn có thể thăm khám bác sĩ để xác định nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Phẫu thuật bọng mắt: Người ngoài 30 và ngoài 50 tuổi có thể cần cách tiếp cận khác nhau

Theo bác sĩ Lâm Dục Hiền, phẫu thuật bọng mắt không chỉ nhằm loại bỏ phần mỡ nhô ra mà còn có thể kết hợp xử lý rãnh lệ và tình trạng da chùng, tùy đặc điểm của từng người.

Với người ở độ tuổi 30, khi da quanh mắt chưa chùng nhiều, bác sĩ có thể cân nhắc phương pháp phẫu thuật qua kết mạc mí dưới, tức đường mổ nằm ở mặt trong mí mắt. Cách tiếp cận này không tạo sẹo bên ngoài dễ nhìn thấy. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể điều chỉnh hoặc tái phân bố phần mỡ để cải thiện đường viền dưới mắt.

Ở người ngoài 50 tuổi, khi da chùng và dư thừa rõ hơn, phương pháp phẫu thuật qua đường rạch ngoài mí dưới có thể được cân nhắc để xử lý đồng thời phần mỡ và da dư. Tuy nhiên, tuổi tác không phải yếu tố duy nhất quyết định kỹ thuật. Bác sĩ cần đánh giá độ đàn hồi của da, vị trí bọng mắt, rãnh lệ và cấu trúc mí mắt trước khi đưa ra chỉ định.

Sau phẫu thuật, thời gian hồi phục ở mỗi người cũng khác nhau. Người có ý định thực hiện cần được tư vấn đầy đủ về lợi ích, nguy cơ, khả năng để lại sẹo, khô mắt hoặc thay đổi vị trí mí mắt. Không nên lựa chọn phương pháp chỉ dựa trên độ tuổi hay hình ảnh trước và sau phẫu thuật của người khác.

Bước sang tuổi 40-50, mí mắt trên cũng có thể chùng xuống

Sau những thay đổi ở mí mắt dưới, vùng mí mắt trên và đuôi mắt cũng có thể dần bộc lộ dấu hiệu lão hóa. Khoảng tuổi 40-50, sự chùng xuống của da vùng trán và cung mày có thể khiến phần đuôi lông mày hạ thấp, kéo theo da mí mắt trên trông nặng nề hơn. Nếp nhăn đuôi mắt cũng có thể rõ dần do sự kết hợp giữa vận động cơ mặt và thay đổi độ đàn hồi của da.

Ngoài ra, sự thay đổi của mô mỡ và cấu trúc xương theo tuổi tác có thể làm thay đổi tỷ lệ giữa các vùng trên khuôn mặt, khiến da trông chùng hơn. Tình trạng này có thể gặp ở cả nam và nữ, nhưng mức độ khác nhau tùy từng người.

Một số người tìm đến các phương pháp như điêu khắc hoặc phun xăm chân mày để tạo cảm giác vùng mắt được nâng lên. Tuy nhiên, đây chủ yếu là giải pháp thẩm mỹ về hình dáng, không xử lý được tình trạng da chùng thực sự.

Nếu mí mắt trên sa xuống rõ rệt, bác sĩ có thể cân nhắc nâng cung mày, nâng trán hoặc phẫu thuật chỉnh sửa da mí mắt. Trong một số trường hợp, sụp mí còn liên quan đến cơ nâng mi chứ không đơn thuần do da lão hóa, vì vậy cần được thăm khám để xác định đúng nguyên nhân. Khi mí mắt che khuất tầm nhìn, việc đánh giá chức năng thị giác càng quan trọng.

Lão hóa vùng mắt là điều tự nhiên, không cần quá lo lắng

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Lâm Chí Linh xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ, phù hợp với thông điệp trở về với bản thân và nhìn lại hành trình đã qua. Cô cũng chia sẻ rằng danh xưng “siêu mẫu số một Đài Loan” không phải điều mình quá đặt nặng; cách gọi “chị Linh” mang lại cảm giác gần gũi hơn.

Sự thay đổi của gương mặt theo tuổi tác là điều khó tránh khỏi, kể cả với những người nổi tiếng vốn được chú ý về ngoại hình. Tuy nhiên, bọng mắt, nếp nhăn hay mí mắt chùng không đồng nghĩa với việc một người đã già đi nhanh chóng hoặc sức khỏe có vấn đề.

Để chăm sóc vùng da quanh mắt, phụ nữ nên ưu tiên chống nắng, dưỡng ẩm phù hợp, ngủ đủ giấc và tránh dụi mắt thường xuyên. Nếu xuất hiện tình trạng sưng bất thường, thay đổi nhanh ở một bên mắt hoặc ảnh hưởng đến thị lực, cần đi khám thay vì mặc định đó là dấu hiệu lão hóa.

Ở tuổi 30, 40 hay 50, hiểu được những thay đổi tự nhiên của cơ thể sẽ giúp mỗi người lựa chọn cách chăm sóc phù hợp hơn, thay vì quá lo lắng trước những dấu hiệu tuổi tác không thể tránh khỏi.