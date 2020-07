Siêu mẫu Hà Anh bất ngờ chia sẻ quan điểm: "Bán dâm đắt hay rẻ thì cũng vẫn là bán dâm!"

"It is what it is" - Người phương Tây có câu nói này với ý nghĩa "Bản chất sự việc như thế nào thì nó là thế!"

Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hay thích đẩy mọi thứ ra các thái cực khác nhau nhằm nêu rõ quan điểm của chính mình. Nhưng tôi cho rằng chính vì vậy chúng ta rất hay mang cảm xúc của chính mình ra để làm lu mờ sự thật.

Bán dâm đắt hay rẻ thì cũng vẫn là bán dâm. Bán dâm không khiến người bán nó nhất thiết phải là người xấu, nhưng cũng không phải ai bán dâm cũng đáng thương và do hoàn cảnh ép buộc.

Nhưng đúng là sự giấu giếm không công khai làm việc bán dâm bỗng trở nên xấu rất xấu trong mắt nhiều người, và cũng trở nên bí ẩn & kỳ thú hơn trong mắt nhiều người mua. Việc bỏ tiền ra mua được cái ấy của bất kỳ người nổi tiếng nào nó mới oai làm sao chứ! Thế nên việc trở nên nổi tiếng mới có giá trị làm sao!

Như các bạn cũng thấy, tôi chưa bao giờ lên án các cô gái có lựa chọn cặp bồ vì tiền, thậm chí, bán dâm. Vì tôi nghĩ đây là lựa chọn của họ. Tấm thân của họ họ thích làm gì thì làm. (Dù dĩ nhiên nếu như bị pháp luật phán xét thì họ cũng cần đủ bản lĩnh để đón nhận). Nhưng để lên FB tỏ ra thương cảm họ để chứng tỏ mình là người bao dung, cao đẹp và có đầu óc thật hiện đại, cởi mở thì tôi cũng không. Bởi khi một nghề nghiệp được lựa chọn bởi cá nhân đó thì những tủi nhục hay vinh quang của họ, chẳng ai khác ngoài họ sẽ gánh hay hưởng tương tự. Khi họ sung sướng nằm nhà penthouse chúng ta cũng có được hưởng chung không mà ai khiến chúng ta giờ tỏ ra thông cảm thương xót?

Những sự kiện của xã hội đôi khi không cần tới quan điểm của chúng ta, mà nó là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình - cách mình nhìn nhận, đánh giá con người, cuộc sống. Cách mình quy chiếu cho chính mình trong cuộc sống, nhìn nhận lại giá trị, thậm chí phương thức sống.

Cách mình sẽ nuôi dạy con cái của mình sau này như thế nào? Mình sẽ dạy con về giá trị đồng tiền và cách lao động ra sao? Làm thế nào để con trở nên kiêu hãnh đủ để nhìn ra giá trị của người phụ nữ của mình, làm sao để con có được cái nhìn công tâm và nhân ái nhưng không dễ dãi xuề xoà? Bao nhiêu câu hỏi đó là do tự chúng ta phải tìm câu trả lời, không liên quan đến việc xã hội giờ trả tiền cho công việc bán dâm là bao nhiêu. Việc bán dâm là tủi nhục hay bình thường.

