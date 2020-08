"Siêu mẫu già nhất thế giới" 92 tuổi vẫn giữ được thần sắc cùng sức khỏe dẻo dai, tiết lộ bí quyết đến từ 3 việc đơn giản bất cứ ai cũng có thể làm

Bà Daphne Self (SN 1928) là một trong những siêu mẫu đặc biệt nhất trong làng thời trang quốc tế. Ở tuổi 92 - độ tuổi "xưa nay hiếm có" nhưng cụ bà Daphne Self vẫn tiếp tục hoạt động trong làng mẫu, thậm chí vô cùng đắt show và kiếm được rất nhiều tiền. Tính đến nay, Daphne Self đã có hơn 70 năm với nghề.

Năm 1949, khi chỉ mới 21 tuổi, bà Daphne Self bắt đầu khởi nghiệp người mẫu. Bà kể lại rằng: "Năm đó, tôi đang còn làm việc tại một cửa hàng ở Reading, nằm phía tây London nước Anh, thì có một cuộc trình diễn thời trang với phần thưởng dành cho người chiến thắng là lên trang bìa tạp chí Reading & Berkshire. Thật may là tôi đã là người chiến thắng". Để đạt được chiến thắng đó, bà Self đã tham gia một khóa học làm mẫu cấp tốc trong 3 tháng.

Bà Daphne Self ngày còn trẻ vô cùng xinh đẹp.

Kể từ đó, bà bắt đầu với nghiệp người mẫu. Năm 70 tuổi, trong một lần xuất hiện trên tạp chí thời trang Vouge với chủ đề về sự lão hóa, tên tuổi của bà thật sự tạo được tiếng vang lớn và ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Ở tuổi mà nhiều bạn bè bằng tuổi đã mừng thọ vài lần và an nhiên hưởng thụ tuổi già, cụ bà Daphne Self vẫn tiếp tục trở thành người mẫu quảng cáo của nhiều thương hiệu danh giá trên thế giới như Michiko Koshino, Dolce & Gabbana... Mỗi khi bà sải bước trên sàn catwalk, ai cũng phải thán phục trước thần sắc và bước đi uyển chuyển, tự tin ngời ngời của bà.

Vào năm 2014, Daphne Self chính thức đươc Guinness công nhận là người mẫu già nhất thế giới. Thậm chí, bà Self còn vinh dự được nữ hoàng Elizabeth II trao tặng huân chương vì những đóng góp cho ngành thời trang.

Thần thái đỉnh cao của nữ siêu mẫu 92 tuổi.

Hiện tại, bà có 3 người con đều ở độ tuổi 50, 60 và 4 đứa cháu tầm tuổi 20. Dù cuộc đời bà đã phải trải qua không ít thăng thầm nhưng đến nay bà vẫn có sức khỏe tốt. Bà Self chưa từng trải qua một ca can thiệp thẩm mỹ nào bởi bà luôn trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ và khỏe mạnh ở tuổi 90, bà Self đã tiết lộ 3 nguyên tắc rất đơn giản:

1. Chăm chỉ tập yoga mỗi buổi sáng

Vận động đều đặn, chăm chỉ tập luyện không chỉ tốt cho người trẻ mà còn rất cần thiết đối với người già. Yoga là một phương pháp tập luyện, kết hợp giữa tâm trí và cơ thể. Chúng bao gồm các bài tập thở, thiền và tư thế được thiết kế để tăng thư giãn và giảm căng thẳng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Brain Plasticity, yoga mang lại những lợi ích cho não bộ tương tự như việc tập thể dục nhịp điệu, nó giúp chúng ta cải thiện hiệu suất nhận thức, khả năng tập trung cũng như tăng cường trí nhớ.

Phụ nữ chăm chỉ tập yoga sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch, chống trầm cảm...

Ngoài ra, phụ nữ chăm chỉ tập yoga sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch, chống trầm cảm, cải thiện tính linh hoạt và cân bằng, giảm chứng đau nửa đầu, tăng sức mạnh thể lực...

2. Nói không với thuốc lá

Một trong những bí quyết sống thọ của siêu mẫu Daphne Self là không bao giờ hút thuốc lá, thực tế trước đó đã có nhiều nghiên cứu chứng minh trong khói thuốc có khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 60 được xếp vào loại gây ung thư. Không những thế, khói thuốc cũng ảnh hưởng đến tim và mạch máu, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Hút thuốc lá còn dẫn đến nguy cơ giảm tuổi thọ. Trang QQ (Trung Quốc) cho biết, một người đàn ông 25 tuổi hút 2 bao thuốc mỗi ngày sẽ sống ít hơn 8,3 năm so với người không bao giờ hút thuốc. Đương nhiên, những người hút thuốc lá thụ động cũng sẽ phải nhận hậu quả tương tự.

3. Hạn chế ăn thịt, thực phẩm chế biến sẵn

Khi tiết lộ về bí quyết sống thọ, siêu mẫu 92 tuổi, Daphne Self nhấn mạnh bà thường xuyên giữ chế độ ăn lành mạnh, bổ sung nhiều rau xà lách, rau bina, hạn chế sử dụng thịt hay các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Trong nhiều nghiên cứu, các loại thịt được bảo quản hoặc thịt đỏ có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Đặc biệt, WHO phân loại thịt chế biến vào Nhóm 1 nghĩa là đã có đầy đủ bằng chứng về việc loại thực phẩm này có khả năng gây ung thư cho con người.

Bạn nên tăng cường ăn rau xanh nếu muốn có cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ cao. Đặc biệt là rau bina vì chúng rất giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Trong rau bina có những loại vitamin như C, A giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin K và canxi giúp xương, răng chắc khỏe hơn. Ngoài ra, rau bina còn được coi là một trong những "thần dược" làm hệ tiêu hóa khỏe hơn, phòng ngừa ung thư...

Trong rau bina có những loại vitamin như C, A giúp tăng cường hệ miễn dịch.

(T/h)