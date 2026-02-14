Siêu đầu bếp Gordon Ramsay - bạn cực thân của David Beckham và Victoria vạch trần lời nói dối của Brooklyn

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình Beckham tiếp tục leo thang, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay đã chính thức lên tiếng về những gì thực sự xảy ra trong đám cưới của Brooklyn Beckham năm 2022 - đặc biệt là khoảnh khắc nhảy múa giữa Brooklyn và mẹ anh, Victoria Beckham.

Là bạn thân lâu năm của gia đình Beckham và cũng có mặt tại hôn lễ cùng vợ Tana, Ramsay khẳng định không hề có bất kỳ hành động phản cảm nào như những gì Brooklyn gần đây cáo buộc trên mạng xã hội.

Trước đó, Brooklyn gây xôn xao khi cho rằng mẹ mình đã "chiếm mất" điệu nhảy đầu tiên của anh với vợ Nicola Peltz, thậm chí còn nhảy "rất không phù hợp" trước mặt quan khách. Những phát ngôn này nhanh chóng khiến Victoria trở thành tâm điểm bàn tán và bị chế giễu qua hàng loạt meme trên mạng.

Gordon khẳng định rằng người bạn thân David Beckham sẽ chấm dứt mâu thuẫn đang diễn ra với con trai Brooklyn (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Gordon Ramsay bác bỏ hoàn toàn câu chuyện đó. Ông chia sẻ với The Sun rằng không khí đêm hôm ấy đơn giản chỉ là một buổi tiệc cưới vui vẻ, nơi mọi người cùng nhảy múa và ăn mừng.

"Chúng tôi đã ở đó. Không có gì khêu gợi. Không có gì không phù hợp cả. Mọi người chỉ đang vui vẻ thôi", Ramsay khẳng định.

Khi được hỏi trực diện liệu Victoria có thực hiện động tác "grind" - kiểu nhảy gần gũi gây tranh cãi - hay không, vị đầu bếp đáp dứt khoát: "Không! Hoàn toàn không có chuyện đó".

Theo lời ông, khoảnh khắc ấy không hề đáng xấu hổ hay gây tổn thương như cách Brooklyn mô tả. Đó chỉ là một phần tự nhiên trong không khí hân hoan của một đám cưới, nơi gia đình và bạn bè cùng chung vui.

Không dừng lại ở đó, Ramsay cũng bày tỏ quan điểm về mâu thuẫn hiện tại giữa Brooklyn và cha mẹ - David Beckham và Victoria. Ông cho rằng Victoria hoàn toàn có quyền cảm thấy buồn trước những cáo buộc từ con trai, đồng thời nhắn nhủ Brooklyn nên "nhớ mình đến từ đâu".

Vị đầu bếp nổi tiếng nói thêm rằng tình yêu đôi khi có thể khiến con người trở nên mù quáng, nhưng theo ông, thời gian sẽ là liều thuốc giúp hàn gắn mọi vết rạn.

Gordon Ramsay mong Brooklyns sớm quay đầu (Ảnh: Getty)

Giữa làn sóng tranh cãi, lời xác nhận từ một nhân chứng thân cận như Gordon Ramsay phần nào làm sáng tỏ bức tranh đằng sau "vũ điệu gây bão" - và cho thấy câu chuyện có lẽ không kịch tính như những gì đang lan truyền trên mạng xã hội.