Sĩ tử thi lớp 10 căng mình giữa nắng nóng: 5 lưu ý để không kiệt sức

Trong những ngày nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt ngoài trời lên tới 39-40 độ C, các bác sĩ cảnh báo học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 có nguy cơ mất nước, kiệt sức, giảm tập trung nếu không chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Không chỉ gây cảm giác oi bức, nắng nóng kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ, khả năng phản xạ và tâm lý của sĩ tử trong giai đoạn ôn thi căng thẳng. Theo bác sĩ Đặng Minh Tuấn (Phòng khám đa khoa Tuấn Minh), việc giữ thể trạng ổn định lúc này quan trọng không kém chuyện học tập.

“Nhiệt độ quá cao khiến cơ thể phải liên tục giãn mạch, tiết mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không bù nước kịp thời hoặc nghỉ ngơi hợp lý, học sinh dễ mệt mỏi, đau đầu, giảm khả năng tập trung, thậm chí có thể sốc nhiệt nguy hiểm”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Lưu ý 5 điều sau để bảo vệ sức khỏe

Thứ nhất: Uống nước trước khi thấy khát

Sĩ tử không nên đợi khát mới uống nước. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Mất nước dù nhẹ cũng có thể gây chóng mặt, đau đầu và giảm hiệu suất làm bài. Các em nên uống nước đều đặn trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ. Nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ là lựa chọn phù hợp, trong khi trà sữa, nước ngọt có ga hay cà phê nên hạn chế vì có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

Thứ hai, không thức khuya kéo dài để ôn bài

Theo bác sĩ Tuấn, thiếu ngủ kết hợp thời tiết nắng nóng sẽ khiến não bộ nhanh mệt, giảm khả năng ghi nhớ và phản xạ khi làm bài thi. Học sinh nên ngủ đủ từ 6-8 tiếng mỗi ngày để duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

Thứ ba, tắm nước lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng về

Khi đó cơ thể đang giãn mạch để tản nhiệt, nếu gặp nước lạnh đột ngột có thể gây co mạch, dẫn tới choáng váng, đau đầu hoặc rối loạn huyết áp. Các em nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi và để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên trước khi tắm.

Thứ tư, lưu ý ngộ độc thực phẩm

Trong mùa hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm cũng tăng cao do thức ăn dễ ôi thiu. Chỉ một bữa ăn không đảm bảo vệ sinh cũng có thể khiến sĩ tử đau bụng, tiêu chảy ngay trước ngày thi. Chuyên gia khuyến cáo học sinh nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn bán ngoài trời hoặc thực phẩm để lâu ở nhiệt độ thường.

Thứ năm, sử dụng điều hòa đúng cách

Ngoài ra, nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp để “giải nhiệt nhanh”. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời dễ khiến cơ thể khó thích nghi, gây đau họng, nghẹt mũi hoặc cảm lạnh. Nhiệt độ điều hòa phù hợp nên duy trì khoảng 25-28 độ C và tránh để gió lạnh thổi trực tiếp vào người khi ngủ.

Theo bác sĩ Tuấn, nếu học sinh xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, tim đập nhanh, buồn nôn, chóng mặt hoặc mệt lả sau khi đi nắng, cần nghỉ ngơi ngay ở nơi thoáng mát và theo dõi sức khỏe. Trường hợp da nóng đỏ nhưng không ra mồ hôi, lú lẫn, khó thở hoặc tiểu ít là những dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt nguy hiểm, cần đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.