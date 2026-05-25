Nắng như 'đổ lửa', học sinh Hà Nội vẫn say sưa ôn thi vào lớp 10

Ghi nhận của PV tại Trường THCS Giảng Võ, ngày 25/5, sau lễ tổng kết năm học, học lớp 9 tiếp tục trở về lớp ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đến trưa. Ngoài trời nắng như “đổ lửa”, trong lớp, thầy cô các môn say sưa tận dụng từng giờ học cuối cùng để cũng cố lại toàn bộ kiến thức cho học sinh trước ngày thi.

Giờ Ngữ văn, cô Nguyễn Phương Thanh hỏi han từng học sinh về thời gian tự học ở nhà. Cô căn dặn, trước ngày thi, học sinh không nên thức khuya hay căng thẳng quá mức. Điều cần thiết là các em phải ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn làm bài thi.

Cô Thanh cho rằng, cha mẹ và thầy cô giáo đều rất thấu hiểu, đồng cảm với những căng thẳng mà các em học sinh lớp 9 đang phải trải qua. Tuy nhiên, tất cả những kiến thức và kỹ năng mà các thầy cô đã dạy trong suốt thời gian qua, học sinh cần có tâm thế tự tin vững vàng bước vào kỳ thi.

Cô Nguyễn Phương Thanh, giáo viên Ngữ văn căn dặn từng học sinh trước ngày thi

Với môn Ngữ văn, cô Thanh khuyên học sinh, khi vào phòng thi, ngoài tâm lý bình tĩnh cần đọc kỹ đề tài, gạch chân các từ khóa để xác định đúng trọng tâm cần trả lời. Điều này giúp các em làm đúng yêu cầu và đúng dạng bài, tránh lạc đề.

“Một yếu tố then chốt là học sinh phải biết căn chỉnh thời gian chuẩn xác đối với từng phần của bài thi, tránh viết dài lan man, hết giờ trước khi làm xong bài thi”, cô Thanh nói.

Lớp học của cô Hương sáng ngày 25/5.

Ở môn Toán, cô Lê Thị Hương, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Công nghệ - Tin, giáo viên môn Toán Trường THCS Giảng Võ căn dặn: “Học sinh nên đọc lướt qua một lần đề, sau đó làm chắc chắn các câu dễ, câu quen thuộc trước, câu khó sau. Sau khi hoàn thành bài thi, học sinh dành khoảng 3-4 phút để kiểm tra lại một lần nữa đáp áp để tránh sai sót đáng tiếc".

Theo kinh nghiệp của cô Hương, học sinh thường bị mất điểm ở các phần như: sai điều kiện của ẩn, thiếu đơn vị, viết sai tên điểm, suy luận thiếu căn cứ, chưa đọc kỹ đề dẫn đến vẽ hình sai…

Còn vẻn vẹn 4 ngày trước kỳ thi, cô Hương khuyên học sinh cũng cố kiến thức, luyện đề và tập trình bài bài rõ ràng, bấm đồng hồ để làm đề như thi thật.

Em Đinh Ngọc Diệp, học sinh lớp 9 đang nỗ lực hết sức với những giờ học quý giá cuối cùng ở ngôi trường THCS.









Diệp chia sẻ về khát khao cháy bỏng được đỗ lớp chuyên Lịch sử, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, sau đó mới đến nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Đây đều là những ngôi trường có tỉ lệ chọi khắc nghiệt và điểm chuẩn tuyển sinh hằng năm cao, đòi hỏi Ngọc Diệp phải nỗ lực học tập cả quá trình.

Em chia sẻ, luôn ghi nhớ lời căn dặn của thầy cô, sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi. Trong đó, cô giáo môn Toán nhắc nhở em phải chỉn chu trong cách trình bày, từ dấu phần trăm (%), dấu trừ (-) đến dấu gạch ngang. Mọi chi tiết nhỏ đều quan trọng vì có thể bị trừ điểm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến điểm thi từng môn. Trong khi, với kỳ thi này, học sinh cạnh tranh nhau đến từng 0,25 điểm.

Cô giáo dạy bộ môn Ngữ văn lưu ý cách diễn đạt làm sao để bài thi rõ ràng, giúp giám khảo hiểu đúng và đủ ý đồ của người viết. Với môn tiếng Anh, yêu cầu hàng đầu là sự cẩn thận.

“Theo lời khuyên của giáo viên, kiến thức đã nằm trong đầu, điều quan trọng là không để áp lực tâm lý làm lung lay sự tự tin, ảnh hưởng kết quả bài thi”, Ngọc Diệp nói.













Ngoài giờ, học sinh lớp 9 Trường THCS Giảng Võ tranh thủ ký lên áo, viết tặng nhau những lời chúc về một kỳ thi tốt đẹp và còn tặng cái ôm thật chặt để chia tay tình bạn dưới mái trường THCS.

Không mang vật dụng bị cấm vào phòng thi

Tại Trường THCS Chương Dương, các lớp 9 vẫn sáng đèn ôn tập cho đến sát ngày thi. Trong từng phòng học, tiếng giảng bài, chữa đề vẫn vang lên đều đặn cùng sự tập trung, quyết tâm của các em học sinh cuối cấp.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lo lắng cho học sinh nên thầy cô giáo đã dành trọn tâm huyết ôn tập miễn phí đến hết sáng ngày 28/5, kiên trì củng cố kiến thức, động viên tinh thần, dặn dò từng điều nhỏ nhặt từ miếng ăn, giấc ngủ trước ngày thi.

Học sinh Trường THCS Chương Dương vẫn chăm chỉ ôn tập trước ngày thi

Học sinh được dặn dò phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình. Lưu ý mang những vật dụng được phép vào phòng thi gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, êke, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Cô giáo đến từng bàn học sinh để sửa bài, căn dặn các em từng điều nhỏ nhặt chuẩn bị cho kỳ thi.

Đặc biệt, thầy cô nhắc nhở thí sinh không vi phạm quy chế thi, không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi như: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, chất gây nổ, tài liệu, thiết bị truyền tin…









Cũng theo bà Hồng, trong những ngày học cuối cùng của học sinh lớp 9 ở trường, Ban Giám hiệu cũng chuẩn bị những món quà nhỏ gửi tới học sinh như một lời chúc may mắn và tiếp thêm niềm tin cho các em. Không chỉ đồng hành trong học tập, nhà trường và các thầy cô giáo chủ nhiệm còn thường xuyên quan tâm, chăm sóc học sinh bằng những điều giản dị mà ấm áp: những cốc nước mát lạnh giữa ngày hè oi ả, những lời hỏi han, động viên trước mỗi buổi học.

“Đó là tình yêu thương và trách nhiệm của thầy cô dành cho học trò của mình để các em có tinh thần tốt nhất bước vào kỳ thi sắp tới”, cô Vân Hồng nói.



