Showcase LÀ MOON: Bước ngoặt ấn tượng trong sự nghiệp âm nhạc của LAMOON

Tối 6/9, sự kiện showcase kết hợp fan-meeting đầu tiên của LAMOON - showcase LÀ MOON chính thức diễn ra. Đêm diễn thu hút đông đảo khán giả tham dự, bên cạnh đó là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Giám đốc âm nhạc JustaTee, Tuimi, MisThy, dàn Em Xinh Phương Mỹ Chi, Juky San, Lâm Bảo Ngọc, ca sĩ Hoàng Mỹ An, siêu mẫu Mâu Thủy, diễn viên Hồ Thu Anh, OSAD,... Showcase LÀ MOON không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của LAMOON mà còn mở ra hành trình mới, nơi giọng ca gen Z khẳng định cá tính và màu sắc nghệ thuật riêng biệt.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng dự showcase LÀ MOON

Showcase mở màn với viemlamoon – đoạn intro tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của Lamoon trên sân khấu. Ngay sau phần mở màn, khán giả được dẫn dắt bước vào hành trình âm nhạc qua các "pha trăng" trong album LÀ MOON . Mở đầu với Honey Moon, LAMOON mang đến bầu không khí trẻ trung, hồn nhiên qua Notice Me – ca khúc lấy cảm hứng từ sân thể thao và những rung động đầu đời khi muốn "gây chú ý với crush". Tiếp nối, Game Moon khuấy động sân khấu bằng Bài Thuốc Đông Y , mang đến nguồn năng lượng sôi nổi, mới mẻ. Đến Sexy Moon, nữ ca sĩ thể hiện vũ đạo quyến rũ với Không Một Lời Nào , vừa gợi cảm vừa nhiều cảm xúc. Ở Moon Shadow, không khí được lắng lại với Dive – bản nhạc sôi động nhưng giàu chuyển biến cảm xúc, giúp LAMOON khoe chất giọng live ổn định và truyền cảm. Chia sẻ cảm nhận về phần trình diễn ca khúc Dive, Chị Đẹp Tuimi dành nhiều lời khen cho đoạn high-note của LAMOON: "Những nốt cao trong bài quá là hay, đã khiến cho Tuimi nổi da gà thật sự" .

Bên cạnh đó, LAMOON mang đến phần trình diễn lead single cho album LÀ MOON - ca khúc Synth Chúc Nâng Ly đầy bất ngờ. Trong vai một cô dâu trẻ, nữ ca sĩ bước lên "lễ đường" sân khấu, thể hiện hình tượng Healing Moon tinh nghịch, giàu năng lượng tích cực. Khán giả đồng loạt hòa giọng theo phần hook bắt tai, biến tiết mục thành một màn "nâng ly" bùng nổ. Sự xuất hiện của Juky San – "chị em xinh" thân thiết từ Em Xinh Say Hi và cũng là gương mặt góp mặt trong MV ca khúc – càng khiến khoảnh khắc thêm đặc biệt.

Cuối cùng, setlist trình diễn khép lại với bản mash-up When I'm Gone - "món quà" LAMOON dành riêng cho vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình trong phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối và Dương Gian - ca khúc solo từng gây chú ý lớn của giọng ca gen Z trong Em Xinh Say Hi. Đây đều là 2 cột mốc đặc biệt đáng nhớ, mang tính bước ngoặt trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của LAMOON.

Hồ Thu Anh

Hồ Thu Anh - bạn diễn của LAMOON trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối bày tỏ: "Đối với Thu Anh, LAMOON thực sự đã rất trưởng thành". Nữ diễn viên tiết lộ, LAMOON đã từng "khóc từ sáng đến tối vì quá mệt, quá áp lực. Nhưng nhìn kết quả ngày hôm nay, Thu Anh nghĩ rằng mọi sự cố gắng đều rất xứng đáng" . Trong khi đó, bạn thân "chí cốt" của nữ ca sĩ trong chương trình Em Xinh Say Hi - Quán quân Em Xinh Phương Mỹ Chi cũng dành nhiều tình cảm và ghi nhận sự nỗ lực lớn từ LAMOON.

Điểm nhấn lớn của đêm diễn chính là khả năng trình diễn ấn tượng và biến hoá linh hoạt của LAMOON. Là một trong những Em Xinh Best 5 của Em Xinh Say Hi, LAMOON sớm tạo dấu ấn với giọng hát trong trẻo, nhan sắc thăng hạng cùng "chất" dân gian đặc trưng. Ở showcase đầu tiên trong sự nghiệp, nữ ca sĩ Gen Z tiếp tục chứng minh sự trưởng thành khi vừa thể hiện khả năng trình diễn live ổn định, vừa biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách âm nhạc. Từ những ca khúc giàu cảm xúc đòi hỏi kỹ thuật vocal đến các sân khấu vũ đạo sôi động, LAMOON đều cho thấy sự tự tin và bản lĩnh nghệ sĩ đang ngày càng hoàn thiện.

Tối ngày 4/9 vừa qua, LAMOON chính thức phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc - album LÀ MOON, gồm 12 ca khúc đều do nữ ca sĩ tự sáng tác: viemlamoon (intro), Notice Me, Trời Nồm, Bài Thuốc Dong Y, Không Một Lời Nào, LAMMOM, Can You Hold Me Bae? (interlude), Dive, Nụ Hôn Dài Thoòng Loòng, Một Mình, Synth Chúc Nâng Ly và When I'm Gone . Đây không chỉ là một album phòng thu đơn thuần mà còn là lời khẳng định cá tính âm nhạc của LAMOON: Hiện đại, giàu tính thử nghiệm, tiệm cận thị trường quốc tế nhưng vẫn giữ sự gần gũi với khán giả Việt. Cấu trúc album được xây dựng dựa trên 8 pha của mặt trăng, phản chiếu những cung bậc cảm xúc trong tình yêu và trưởng thành của nữ ca sĩ ở tuổi 22.

Ngay sau khi ra mắt, LÀ MOON nhanh chóng ghi dấu trên các bảng xếp hạng, khi giữ vị trí #1 iTunes Album và #3 Apple Music Album tại Việt Nam. Các ca khúc trong album cũng gây ấn tượng mạnh: Synth Chúc Nâng Ly vươn lên #1 iTunes, #2 Zing MP3, lọt Top 7 Social Trend và Top 21 YouTube Trending; trong khi When I'm Gone đạt Top 5 iTunes và Top 5 Zing MP3. Bên cạnh đó, Nụ Hôn Dài Thoòng Loòng cũng góp mặt trong Top 14 iTunes.

Quá trình thực hiện album kéo dài suốt hai năm, với nhiều lần chỉnh sửa và tái khởi động, cho thấy sự cầu toàn và quyết tâm không thỏa hiệp của LAMOON. Đồng hành cùng cô là các producer như Jexxica (JustaTee), BeeBB, CM1X, Lý Anh Khoa, Darrys và LNK – những cái tên mang đến màu sắc đa dạng, góp phần tạo nên bản phối mới lạ nhưng vẫn tôn lên giọng hát biến hoá của LAMOON.

Với showcase và album LÀ MOON, LAMOON cho thấy sự nghiêm túc, cầu toàn và khát khao thử nghiệm trong nghệ thuật. Từ một gương mặt gây chú ý trong Em Xinh Say Hi, cô đã tiến thêm một bước dài, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng của V-pop.