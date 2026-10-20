Mỹ nhân làm mất lòng khán giả vì diễn kém và có thái độ chảnh chọe

Thời gian gần đây, Châu Dã liên tục nhận chỉ trích vì diễn xuất trong Nhất Âu Xuân. Những biểu cảm lố lăng và cách thể hiện cảm xúc thiếu tự nhiên khiến người xem khó chịu. Khán giả còn mỉa mai nữ diễn viên có màn trình diễn "ngũ quan bay loạn", khi đôi mắt, miệng và cơ mặt dường như hoạt động riêng lẻ, không tạo thành cảm xúc thống nhất. Thay vì khiến người xem đồng cảm với nhân vật, cô lại làm họ mất tập trung vì những biểu cảm cường điệu.

Điều đáng nói là Châu Dã đã có 4 năm theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng năng lực diễn xuất hiện tại vẫn khiến công chúng thất vọng. Khi mới vào nghề, cô từng gây ấn tượng với vai Ngụy Lai trong Em Của Thời Niên Thiếu. Nhân vật phản diện có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm lý méo mó, tàn nhẫn cho thấy Châu Dã không phải không có khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, thành công ban đầu dường như không giúp cô tiến bộ hơn trong những năm tiếp theo.

Từ Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa, Hộ Tâm, Cẩm Nguyệt Như Ca đến Nhất Âu Xuân, Châu Dã ngày càng khiến khán giả hoài nghi về thực lực. Cô thường bị nhận xét là chưa thực sự nhập vai, giống như đang cố bắt chước dáng vẻ của nhân vật thay vì hiểu được tâm lý và hoàn cảnh của họ. Khi cần thể hiện sự đau khổ, cô dễ sa vào nhăn nhó; lúc tức giận lại trợn mắt, gồng cơ mặt. Những biểu cảm trực diện, thiếu tiết chế đã làm cho nhân vật trở nên một màu và khó tạo được chiều sâu.

So với những diễn viên cùng thế hệ như Triệu Lộ Tư, Trương Tịnh Nghi hay Vương Sở Nhiên, Châu Dã đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc xây dựng nhân vật. Dù các đồng nghiệp cũng có những vai diễn gây tranh cãi, họ vẫn có những màn thể hiện giúp khán giả nhìn thấy sự biến hóa. Trong khi đó, Châu Dã liên tục nhận được cơ hội xuất hiện trong các dự án đáng chú ý nhưng chưa chứng minh được năng lực tương xứng. Cô có nhan sắc, độ nhận diện và nhận sự nâng đỡ từ Lý Băng Băng, song những lợi thế ấy không thể thay thế thực lực. Nếu diễn xuất tiếp tục giậm chân tại chỗ, cô sẽ khó thoát khỏi hình ảnh có nhan sắc nổi bật nhưng thiếu khả năng gánh vai.

Không chỉ diễn xuất, thái độ của Châu Dã cũng từng bị chỉ trích. Tại một sự kiện vào năm 2024, người đẹp 9x bị chú ý vì biểu cảm lạnh lùng và bỏ đi luôn khi nhân viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chủ động chào hỏi. Khi những nghệ sĩ khác chủ động giao tiếp với nhân viên tại sự kiện, thái độ của Châu Dã lại bị công chúng đánh giá là thiếu lịch sự.

Fan khi đó bênh vực Châu Dã, cho rằng cô có thể nhầm nhân viên với người hâm mộ quá khích, nhưng lời giải thích này không thuyết phục được tất cả mọi người. Vụ việc khiến hình ảnh đẹp của Châu Dã sụp đổ hoàn toàn, netizen cho rằng cô chưa phải là sao hạng A mà thái độ đã chảnh chọe và coi thường người có vị thế thấp hơn, nhưng lại rất niềm nở với Lý Băng Băng cùng những nhà đầu tư.

Đến khi tham gia Cẩm Nguyệt Như Ca, Châu Dã tiếp tục gây ngán ngẩm khi người hâm mộ của bạn diễn Thừa Lỗi tố cô thiếu chuyên nghiệp và sử dụng nhiều diễn viên đóng thế trong quá trình quay phim. Việc sử dụng diễn viên đóng thế vốn không hiếm trong các đoàn phim, nhưng thông tin này vẫn làm dấy lên nghi vấn về mức độ đầu tư của Châu Dã cho vai diễn, đặc biệt là giữa bối cảnh cô đang bị chỉ trích về thái độ cùng năng lực.

Từ diễn xuất gây thất vọng đến các tranh cãi về thái độ làm việc, Châu Dã đang phải đối mặt với khoảng cách ngày càng lớn giữa danh tiếng và năng lực thực tế. Nhan sắc có thể giúp cô thu hút sự chú ý, còn sự nâng đỡ có thể mang lại cơ hội, nhưng không yếu tố nào bảo đảm khán giả sẽ tiếp tục chấp nhận một diễn viên thiếu tiến bộ. Hiện tại, Châu Dã cần chứng minh bản thân bằng những vai diễn có chiều sâu và thái độ làm việc chuyên nghiệp, thay vì để những tai tiếng tương tự tạo ra định kiến tiêu cực đối với khán giả.