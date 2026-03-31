Showbiz Việt có một mỹ nhân làm mẹ từ năm 18 tuổi, nhan sắc xinh đẹp nhưng cuộc đời lắm truân chuyên

Quỳnh Lương từng là “nàng thơ” quen thuộc trong nhiều bộ ảnh thời trang của các thương hiệu trong nước. Nữ diễn viên cho biết thu nhập từ công việc người mẫu giúp cô có điều kiện chăm sóc tốt cho con.

Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh, cô chuyển hướng sang diễn xuất, bắt đầu từ việc góp mặt trong nhiều MV như Tự tâm, Canh ba, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy, Ước có người bên tôi mỗi khi buồn... Tiếp theo đó, cô dần tạo dấu ấn qua loạt phim truyền hình như Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông.

Năm 2024, Quỳnh Lương hoạt động sôi nổi khi tham gia các dự án Hạnh phúc bị đánh cắp và Cô dâu hào môn. Dù không qua đào tạo diễn xuất bài bản, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Quỳnh Lương được biết đến với vai trò người mẫu lookbook, diễn viên.

Về đời tư, Quỳnh Lương lớn lên trong một gia đình không quá dư dả về vật chất. Trước khi có cuộc sống ổn định bên ông xã Nguyễn Tiến Phát như hiện tại, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn nhưng nhiều sóng gió.

Nữ diễn viên nhiều lần cởi mở chia sẻ về quá khứ không suôn sẻ của mình. Cô cho biết năm 18 tuổi, sau khi chia tay bạn trai được vài tháng, cô bất ngờ phát hiện mang thai. Dù hoang mang và áp lực, Quỳnh Lương vẫn quyết định giữ lại con. Sau đó, gia đình bạn trai đã chủ động liên hệ và sang nhà cô để bàn chuyện cưới xin.

Kết hôn khi mới 18 tuổi khiến Quỳnh Lương phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm mẹ quá sớm. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũng không thực sự hòa hợp, khiến cuộc sống hôn nhân càng thêm áp lực.

Quỳnh Lương từng kết hôn khi mới 18 tuổi, áp lực khi làm mẹ quá sớm. Ảnh: FBNV

Trong một chương trình, cô từng chia sẻ về chuyện làm dâu: "Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, đi chợ chuẩn bị cơm trưa, bữa tối, có khi còn bưng lên tận phòng cho mẹ chồng. Với mọi người, những điều đó rất nhỏ bé nhưng với tôi, chúng quý giá vô cùng. Thế nhưng, họ chỉ đối xử tốt với con cháu trong nhà. Còn tôi, họ xem như người ngoài".

Sau khi sinh con, Quỳnh Lương rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh khi không nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia từ gia đình chồng. Cô bị mất ngủ kéo dài, chán ăn và sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn 39kg. Chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới, cuộc hôn nhân của cô nhanh chóng tan vỡ. Nguyên nhân được cho là sau hai tháng chung sống, Quỳnh Lương phát hiện chồng ngoại tình. Sau biến cố này, nữ diễn viên sinh năm 1995 lựa chọn tập trung vào công việc, nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp và ổn định cuộc sống.

Nữ diễn viên 9x từng bị trầm cảm sau sinh, sụt cân chỉ còn 39kg. Ảnh: FBNV

Quỳnh Lương thừa nhận cô và chồng cũ đổ vỡ khi đến với nhau lúc còn quá trẻ.

Mới đây, Quỳnh Lương khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chia sẻ tin bố được chẩn đoán mắc ung thư. Biến cố bất ngờ một lần nữa phủ bóng lên cuộc sống vốn đã nhiều thăng trầm của nữ diễn viên sinh năm 1995. Trong bài đăng, Quỳnh Lương trải lòng: “Hôm nay cha mình được ‘khẳng định’ là ung thư. Nhà mình lại bắt đầu rơi vào sự hỗn loạn mới… Mẹ và em mình lại chuyển nhà, nhà cửa lại bỏ không. Cố gắng 8 năm bươn chải của mình có căn nhà khang trang cuối cùng vẫn không có người ở lại”.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 9x sau đó đã thông báo mới về tình trạng sức khỏe của bố. Sau khi sinh thiết, bố của cô nhận kết quả không phát hiện tế bào ung thư. Quỳnh Lương viết: “Em xin cảm ơn mọi yêu thương của mọi người gửi tới em. Tình hình là cha em đi khám ở hai bệnh viện, kết quả ban đầu nghi tế bào ung thư và được chỉ định chọc sinh thiết xem đang ở giai đoạn nào. Nhưng may mắn là kết quả sinh thiết lại không phải. Huhu. May mắn với gia đình em quá rồi. Cảm ơn sự động viên của mọi người đã dành cho gia đình em ạ”.

Quỳnh Lương mới đây vui mừng thông báo bố nhận kết quả không phát hiện tế bào ung thư. Ảnh: FBNV

Trước đó, Quỳnh Lương từng trải qua không ít biến cố gia đình. Tháng 6/2025, cô đau buồn báo tin bà ngoại qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi ấy để lại khoảng trống lớn trong lòng nữ diễn viên, đặc biệt khi cô từng nhiều lần gắn bó và chia sẻ những ký ức tuổi thơ bên bà.

Quỳnh Lương kể lại khoảnh khắc đầy ám ảnh khi gia đình phải đưa bà đi cấp cứu giữa đêm, đồng thời ký giấy chấp nhận rủi ro. Cô chia sẻ: "Nhìn cảnh bà ngoại nửa đêm đi chạy thận, gia đình phải ký cả tá giấy tờ chấp nhận rủi ro có thể xảy ra mà cay. Thay những nạn nhân đã ra đi và những bệnh nhân đang chịu hậu quả những biên thuốc đó được không ạ. Tim, gan, thận hiến cho những người đang thoi thóp giành giật mạng sống đó đi nào".

Quỳnh Lương từng đau lòng thông báo bà qua đời vì sử dụng thuốc giả.

Hiện tại, Quỳnh Lương đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Tiến Phát. Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia Người ấy là ai, nơi Quỳnh Lương đảm nhận vai trò nữ chính còn Nguyễn Tiến Phát là một trong những chàng trai xuất hiện trong chương trình. Tiến Phát sinh năm 1997, kém Quỳnh Lương 2 tuổi và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khu nghỉ dưỡng.