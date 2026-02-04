Sau khi cùng góp mặt trong bộ phim Cách em 1 milimet, Lê Hải và Quỳnh Châu nhanh chóng trở thành những cái tên thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình. Sự kết hợp ăn ý của cả hai trên màn ảnh đã khiến cộng đồng mạng không ngừng “đẩy thuyền”.

Trong phim, Lê Hải và Quỳnh Châu hóa thân thành một cặp đôi với nhiều phân cảnh tình cảm, tương tác tự nhiên và giàu cảm xúc. Ngay từ khi bộ phim lên sóng, khán giả đã kỳ vọng về một cái kết đẹp của cặp đôi không chỉ trên phim mà cả ngoài đời thực. Dù Cách em 1 milimet lại đã khép lại, cả hai vẫn thường xuyên đồng hành, xuất hiện chung tại các sự kiện, càng khiến netizen dấy lên nghi vấn về mối quan hệ “phim giả tình thật”.

Lê Hải và Quỳnh Châu là hai gương mặt gây chú ý sau khi tham gia bộ phim hot Cách em 1 milimet. Nguồn: Tổng hợp

Lê Hải và Quỳnh Châu đang vướng nghi vấn phim giả tình thật. Ảnh: FBNV

Ngoài đời, Lê Hải và Quỳnh Châu vẫn thường xuyên sánh đôi trong các buổi giao lưu cũng như những sự kiện quảng bá. Trên mạng xã hội, cả hai nhiều lần đăng tải hình ảnh chung, tương tác thân thiết khiến cư dân mạng không khỏi bán tín bán nghi. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng gần gũi của cặp đôi được netizen thả tim nhiệt tình.

Mới đây, diễn viên Quỳnh Châu còn chia sẻ loạt ảnh chụp chung cùng Lê Hải và lập tức nhận được sự chú ý của khán giả. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh đã thu về lượng tương tác đáng kể. Trong khung hình, Quỳnh Châu và Lê Hải xuất hiện bên nhau trong trang phục truyền thốn. Cô viết: "28 tuổi, tôi mới hiểu sống trong nhung lụa là gì. Cảm ơn vị khách mời đặc biệt đã xuất hiện trong phiên live làm mình cười quá trời quá đất không khép được miệng".

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Lê Hải và Quỳnh Châu đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về mối quan hệ. Sự im lặng của cả hai càng làm dấy lên sự tò mò