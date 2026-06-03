Showbiz có đúng 1 người già trước tuổi lại được khen tới tấp: Visual sắc như dao cạo, đến sợi tóc cũng đẹp quên sầu

Theo QQ, nửa đầu năm 2026 bộ phim cổ trang Lương Trần Mỹ Cẩm có thể nói là tác phẩm gây tranh cãi nhiều nhất. Phim chứng kiến quá trình nam chính Trần Ngạn Doãn do Thử Sa đóng chinh phục người xem, từ nhân vật bị chê tới khi được khán giả thương cảm.

Theo đó, khi mới lên sóng Lương Trần Mỹ Cẩm bị đánh giá là có những tình tiết mưu lược lại bị đánh giá hời hợt nông cạn, thiếu sự sâu sắc cuốn hút, giống như "kịch bản đánh nhau của trẻ con mẫu giáo". Nữ chính Nhậm Mẫn có ngoại hình bình thường, cần sử dụng bộ lọc dày để cà mịn da và thu gọn mặt. Tuy nhiên, lớp filter cũng có lúc không thể bắt kịp chuyển động của nữ diễn viên, vì vậy gương mặt của cô khi tròn khi gọn, thậm chí còn bị méo.

Thử Sa những tập đầu bị chê vì có người cho rằng nhan sắc của anh quá già để đóng phim ngôn tình

Nam chính Thử Sa lúc đầu bị chê không hợp tạo hình cổ trang vì gương mặt quá dài và chiếc cằm nhọn. Thử Sa sinh năm 1997 chỉ hơn Nhậm Mẫn 2 tuổi, nhưng ngoại hình của cả hai rất khác biệt. Thử Sa là kiểu dạn dày phong sương nam tính mạnh mẽ nhưng cũng già trước tuổi. Vì vậy, khi đứng cạnh nhau, họ không tạo cảm giác cặp đôi mà giống như cha con.

Tuy nhiên, theo diễn biến của phim, sự chững chạc chín chắn và diễn xuất chắc tay của Thử Sa đã tạo nên một Trần Ngạn Doãn văn võ song toàn, tâm cơ sâu, thâm trầm nội liễm. Sau này, khi chức quyền của nhân vật ngày càng cao, Thử Sa thể hiện được kiểu nam chính mà ngôn tình hay tả "có thể tính kế cả thiên hạ, cũng có thể đem tất cả dịu dàng giữ lại cho một người". Khán giả xem phim khen ngợi Thử Sa thể hiện được cái khí chất quyền thần nổi bật.

Thử Sa dùng khả năng diễn xuất của mình chinh phục khán giả

Do đó, dù phim Lương Trần Mỹ Cẩm bị chê về nội dung, có những cảnh quay vô cùng khó hiểu khó chấp nhận nhưng Thử Sa lại thành công "lội ngược dòng", từ vị trí bị chê trở thành người được khán giả yêu thích nhất phim.

Theo QQ, ngoại hình của Thử Sa già dặn phong trần hơn tuổi nhưng điều này cũng trở thành điểm mạnh nổi bật sự khác biệt so với các diễn viên trẻ theo phong cách trẻ trung non nớt thư sinh hiện tại. Cũng chính vì vậy, nam diễn viên được giao các vai diễn đa dạng hơn trên màn ảnh rộng, không chỉ là Dương Tiễn chính khí còn có những nhân vật phản diện nguy hiểm.

Thử Sa có vẻ đẹp cổ điển, phong trần lãng tử

Nam diễn viên cũng thể hiện được sự âm trầm nguy hiểm vì vậy nhận được nhiều vai diễn đa dạng

Thử Sa được đánh giá là có tương lai rộng mở với gương mặt đậm chất điện ảnh, vẻ đẹp cổ điển như các tài tử Hong Kong xưa. Gương mặt nam nghệ sĩ toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ, không có góc chết. Thậm chí, ngay cả trong những tình huống bất ngờ như bị hắt nước vào mặt Thử Sa vẫn được khen điển trai khó cưỡng.

Thử Sa tên thật là Mộc Cổ Nhạ Cổ Cát Ô Thử Sa, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh - Truyền hình Tứ Xuyên và theo học Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nam diễn viên bắt đầu được chú ý với vai diễn ai Hành trong bộ phim ngôn tình Một Đời Một Kiếp (đóng cùng Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc). Tuy nhiên, danh tiếng của anh đạt đỉnh cao khi thể hiện vai Dương Tiễn trong phim điện ảnh Phong Thần phần một.

Thử Sa được ví là Kim Thành Vũ mới

Trong phim, Dương Tiễn hiện lên là người hiền lành, chính trực và giỏi võ thuật. Tạo hình Thử Sa được khen điển trai, động tác võ thuật đẹp mắt, gương mặt mang nhiều nét giống tài tử Kim Thành Vũ. Có thể nói vai diễn Dương Tiễn là một trong những yếu tố tạo nên thành công của phim và giúp Thử Sa nhận được cảm tình của khán giả.

Để thủ vai Dương Tiễn, Thử Sa đã phải ở ẩn nhiều tháng để tham gia khóa huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung, nam diễn viên còn thành thạo quyền anh, đấu kiếm và tán thủ. Ngoài ra, Thử Sa còn góp mặt trong các tác phẩm như Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính) vai mèo núi Ly Thù chung tình. Năm 2024, anh đảm nhận vai chính Quách Tĩnh trong dự án Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm. Năm 2025, Thử Sa góp mặt trong siêu phẩm điện ảnh Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc đóng cùng Ngô Kinh, Tạ Đình Phong.

Thử Sa theo đuổi phong cách mạnh mẽ nam tính

Dù bị đánh giá có ngoại hình già trước tuổi nhưng nhan sắc nổi bật của anh rất hợp màn ảnh rộng

Ngay cả khi bị hắt nước vào mặt, Thử Sa cũng rất điển trai

Thậm chí khán giả khen đến lọn tóc của nam diễn viên cũng phát sáng

Nguồn: QQ